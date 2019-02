Los más (y no tan) pequeños están de enhorabuena ¡Tenemos nuevo teaser trailer de Frozen 2! La película se estrena el 22 de noviembre. Con estos dos minutos podemos ir abriendo boca con la nueva entrega de uno de los grandes éxitos de Disney.

Hasta ahora no se sabía mucho sobre el argumento de Frozen 2, pero este teaser nos deja claro que habrá mucha acción y que Elsa y Anna tendrán que superarse a si mismas una vez más.

Kristen Bell, la dobladora original de Anna, comentó en entrevistas que Frozen 2 no sería “una secuela al uso, sino que será una historia que necesita ser contada“. En el programa de Ellen DeGeneres, señaló que habría dos personajes nuevos, en teaser vemos a un niño y una niña que no identificamos y también algo que podría ser un espíritu del bosque. También se rumorea que la trama se alejará de Arandelle, el reino de las hermanas.

Evan Rachel Wood (Westworld) y Sterling K Brown (Black Panther) son los nuevos integrantes del proyecto que se conocen hasta el momento y que se suman a Bell, Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf) y Jonathan Groff (Kristoff).

Una pregunta que nos asalta es ¿conseguirá la banda sonora superar a Let it Go? Los encargados de esta tarea son Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, que seguro que han preparado algo que supere al “sueeeltalooooo”. Este matrimonio fue el compositor de la música de la primera cinta y por ello se llevaron un Oscar a la mejor canción original. Premio que también recibieron por “Remember Me” de Coco.

Frozen alcanzó en 2013 los 1,27 mil millones de dólares en la taquilla mundial, así que el reto es complicado. Pero no más difícil que congelar que parece que es lo que se propone Elsa en los primeros segundos del teaser en los que recuerda a Frozono de los Increíbles.