Xiaomi presenta su “despertador inteligente”

Hoy no solo ha sido el día del Xioami Mi 9, también ha sido el del Xiao Ai Touchscreen Speaker Box. Con este nombre es como se conoce al nuevo “despertador inteligente” con el que Xiaomi piensa plantarle cara a Google y Lenovo en la guerra del hogar inteligente.

Por el momento no se saben muchos detalles sobre este dispositivo, Xiaomi solo ha mostrado unas imágenes en las que se ve un reloj muy parecido al Lenovo Smart Clock y al Google Home Hub. Aún no está claro si utilizará Google Assistant o uno similar al que usa el Home Hub.

Con este “despertador inteligente” se podrán controlar el resto de elementos para el hogar inteligente de la marca Xiaomi. Éstos son el aire acondicionado, el purificador de aire, las luces, los timbres con cámaras.

El dispositivo también es un reloj con pantalla, por lo que puede personalizarse la imagen, escuchar música o reproducir vídeos. El modelo presentado muestra contenido de los servicios asiáticos iQiyi, Sogou, QQ services de Tencent y Shina. Por el momento no se sabe si Xiaomi lanzará en un corto plazo este dispositivo fuera de China. El 28 de febrero será cuando se abra la beta, por lo que todavía queda mucho para verlo, no solo en China, si no también en el resto del mundo.

El hogar inteligente es la próxima barrera a conquistar por los fabricantes de los dispositivos móviles. Xiaomi ya ha dado un paso de gigante al aliarse con Ikea. Aunque la presencia de productos domóticos de Xiaomi en España es todavía escasa, su catálogo en China incluye productos como termostatos, purificadores de aire, calentadores de agua, soluciones de videvigilancia y mucho más. Todo funciona bajo el protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee, el mismo que usa IKEA.