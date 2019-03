Lanzamientos: juegos y recomendaciones para marzo 2019

Con la primavera a la vuelta de la esquina, y un tiempo que casi podría ser veraniego, lo que realmente altera nuestra sangre es la cantidad de grandes títulos que está por llegar. Y es que si el 2019 ha empezado con fuerza, sin duda marzo recoge varios de los lanzamientos más esperados por los jugadores.

Como siempre, aquí os dejamos este pequeño resumen con nuestra selección de los lanzamientos más destacables del mes, ordenados cronológicamente:

1 de marzo

Dead or Alive 6

Team Ninja trae de vuelta esta célebre franquicia de juegos de lucha, con caras conocidas como Helena Doughlas, Hayate, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack o Jann Lee, y alguna que otra sorpresa que pudimos ver cuando probamos en exclusiva el juego hace unas semanas.

Con una nueva historia, escenarios, y sobre todo mucha acción, Dead or Alive 6 está ya disponible desde hoy mismo para PS4 y Xbox One, y compatible para PC bajo Windows, y bajo un precio de 69,99 euros.



5 de marzo

Left Alive

Square Enix reúne a los desarolladores de la serie Armored Core, Metal Gear Solid y Xenoblade Chronicles para ofrecernos este nuevo shooter de acción y supervivencia para un jugador, que nos pondrá en la piel de tres de los supervivientes por la lucha de la raza humana en 2127.

Left Alive se estrenó en Japón el pasado 28 de febrero, y llegará a Europa y América el próximo 5 de marzo, disponible en PC (Windows) y PS4 por un precio de 59,99 euros para ambas plataformas.

The Occupation

La cuenta atrás ha comenzado. Un atentado terrorista en el noroeste de la Inglaterra de 1987, ha acabado con la vida de 23 personas y desencadenado la posible aprobación de una controvertida ley contra las libertades civiles. En este thriler policiaco deberemos encarnar a un joven periodista, que en tan sólo cuatro horas, deberá investigar y publicar un artículo capaz de cambiar este fatídico destino.

Te Ocuppation estará disponible el próximo 5 de marzo en PC, PS4 y Xbox One, bajo un precio de salida desde los 29,99 euros.

8 de marzo

Devil May Cry 5

Hace ya un mes tuvimos la oportunidad de ponernos a los mandos y hablar con el creador de la que apunta a ser la última entrega de este carismático cazademonios, y la verdad es que, por mucho que pasen los años, esta saga no deja de gustarnos. Acción y rock a raudales nos esperan en este clásico Hack n’ Slash, con nuevos sistemas de combate y hasta 3 personajes jugables.

Devil May Cry estará disponible a partir del próximo 8 de marzo para PC (Windows), PS4 y Xbox One, bajo un precio único de 59,99 euros.

Kirby’s Extra Epic Yarn

Se trata de una versión ampliada del juego estrenado en 2011 para la Nintedo Wii, donde Kirby se ve envuelto en una estética basada en un mundo de lana, en el que la carismática bola rosa tendrá que deshilachar a sus enemigos y transformarse en objetos de hilo para ayudar a sus habitantes.

Kirby’s Extra Epic Yarn se estrenará el próximo 8 de marzo, en exclusiva para Nintendo 3DS, aunque todavía no se ha confirmado su precio de salida. Recordaros también que ya se puede descargar la demo gratuita a través de la Nintendo eShop.

12 de marzo

Ghost of a Tale

Estrenado hace un año en PC, el exitoso Ghost of a Tale vuelve a traernos al valeroso bardo ratón Tilo, al que deberemos ayudar en su arriesgada misión para escapar de las mazmorras para descubrir qué ha sido del amor de su vida, Merra. La historia se desarrolla en un mundo medieval en el que las ratas reinan sobre todas las criaturas, y narra unas aventuras a la vez épicas e íntimas, en una combinación de elementos de juegos de aventura gráfica, acción RPG y exploración.

Ghost of a Tale se estrenará finalmente el próximo día 12 de marzo en PS4, bajo un reducido precio de 19,99 euros, y en Xbox One, que compartirá precio con la versión de Steam, bajo un precio de 22,99 euros.

Outlaws of the Old West

Tras la enorme fiebre creada por Red Dead Redemption 2, no son pocos los que han querido aprovechar para subirse al carro (en este caso literal). Y es que si el juego de Rockstar cuenta con una potente historia y un multijugador online, todavía hay un factor que no había explotado: la supervivencia.

Outlaws of the Old West se estrenará mediante Early Access a través de Steam, y en exclusiva para PC, el próximo 12 de marzo. Todavía no se ha confirmado si esta prueba será gratuita o de pago, por lo que tocará esperar hasta la fecha de lanzamiento para descubrirlo.

15 de marzo

Lego Marvel Collection

Se trata de un recopilatorio de las tres entregas de los personajes de Marvel bajo la franquicia de muñecos de LEGO: Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Super Heroes 2 y Lego Marvel Vengadores, y que incluirá todos los contenidos adicionales descargables lanzados hasta la fecha.

Lego Marvel Collection se pondrá a la venta el próximo 15 de marzo para PS4 y Xbox One, aunque por el momento no se ha confirmado su precio final.

The Division 2

Esta nueva entrega nos sitúa siete meses después de que un virus letal fuera liberado en el corazón de EE.UU., desarrollándose plenamente en una Washington D.C. sumida en el caos.

The Division 2 llegará el próximo 15 de mazo para PC (Windows) y en las consolas PS4 y Xbox One, bajo un precio compartido desde los 69,99 euros, y cuyas ediciones especiales “Oro” y “Definitiva” nos garantizarán el acceso previo al juego tres días antes de su lanzamiento oficial.

Por último, para los más impacientes, recordaros que ya está activa la beta pública del juego, disponible desde hoy hasta el próximo día 4, y de forma totalmente gratuita en todas las plataformas.

One Piece World Seeker

La celebración del 20 aniversario de este manga coincide con el lanzamiento de esta nueva aventura cargada de acción en la que encarnaremos al carismático Monkey D.Luffy, el elástico pirata del sombrero de paja, a través de un amplio mundo abierto inspirado en la serie, aunque por desgracia, centrado en la experiencia para un jugador.

One Piece World Seeker llegará a España de las manos de Bandai Namco el próximo 15 de marzo, y estará disponible para PC’s Windows, PS4 y Xbox One bajo un precio único de 69,99 euros.

19 de marzo

Fate/Extella LINK

Retomando desde la historia de Fate/Extella: The Umbral Star, esta nueva entrega ampliará la lista de Servants jugables con hasta 10 nuevos héroes, nos traerá unos gráficos y mecánicas mejoradas, y un modo multijugador con batallas en línea, pudiendo enfrentaros hasta un máximo de 4 contra 4.

Fate/Extella LINK llegará el próximo 19 de marzo, disponible para PC (Windows), PS4, PS Vita y Nintendo Switch, aunque todavía no se conoce su precio de salida.

20 de marzo

Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy

Vuelven el clásico juego secundario de la saga Final Fantasy y los adorables Chocobos con juego al más puro estilo rolero tradicional, con un sistema de juego mejorado, y unas reglas muy sencillas: cada vez que entras, todo lo que te rodea cambia, pero solo se moverá cuando lo haga nuestro chocobo.

Pon a prueba tu suerte y tu capacidad de estratega a partir del próximo 20 de marzo con Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!, que estará disponible para PS4 y Nintedo Switch bajo un precio de 39,99 euros.

21 de marzo

The Sinking City

Tras la muy recomendable entrega de Call of Cthulhu, Frogwaves nos trae una nueva adaptación de las novelas de horror y ciencia ficción del oscuro mundo de H.P. Lovecraft, en forma de un atmosférico juego de acción e investigación.

The Sinking City está previsto para ver la luz el próximo 21 de marzo en PC, PS4 y Xbox One, aunque la reciente desaparición de su fecha en plataformas como Amazon o Steam podrían apuntar a un posible retraso, y que lo situarían en el día 31 del mismo mes.

We. The Revolution

Uno de los pocos juegos indies que han logrado colarse en este listado de lanzamientos destacados. Se trata de una curiosa propuesta que nos lleva hasta la antigua Francia, en mitad de la gran revolución de finales del S.XVIII, y que nos pondrá en la piel de un juez encargado de decidir quien es inocente y vive, y quien es merecedor de pasar por la guillotina.

We. The Revolution nos hará dudar de nosotros mismos y tomar duras decisiones a partir del próximo 21 de marzo, cuando se estrene de forma exclusiva en PC a través de Steam.

22 de marzo

Unravel Two

Se trata de la secuela directa de la entrega con mismo nombre que se estrenó hace unos años en PlayStation, y que nos presenta una aventura de plataformas y puzzles que deberemos superar mediante la cooperación de estos dos personajes de lana.

Unravel Two aterrizará en la consola portátil de Nintendo Switch el próximo 22 de marzo, bajo un precio de 29,99 euros, aunque hay que tener en cuenta que se trata de un título basado en el juego en equipo, así que seguro que no nos cuesta encontrar con quién compartir el gasto.

Sekiro: Shadows Die Twice

FromSoftware, los creadores de Bloodborne y Dark Souls, todavía tienen ganas de torturarnos un poco más. Ambientada en el Japón feudal, en esta nueva entrega tomaremos control del “lobo manco”, un guerrero samurai que tras ser salvado de la muerte y jurar lealtad a su salvador, se verá envuelto en un conflicto de venganza y honor.

Sekiro: Shadows Die Twice saldrá de las sombras el próximo 22 de marzo pasando a estar disponible para PC desde los 59,99 euros de su versión PC para Windows, y llegando hasta los 69,99 euros para sus versiones de PS4 y Xbox One.

26 de marzo

Final Fantasy 15: Episode Ardyn

Con tres años desde su lanzamiento original, y tan sólo uno desde que fuese adaptado a PC, sorprendió que Square Enix anunciara que todos los DLC’s restantes de este juego hubiesen sido cancelados, a excepción de este. Por el momento, y para abrir boca, podemos ver este pequeño episodio de anime creado a modo de prólogo para presentarnos y ayudarnos a comprender en mayor profundidad la historia de Ardyn Izunia.

Final Fantasy XV: Episode Ardyn estará disponible a partir del próximo 26 de marzo para consolas en PS4 y Xbox One, y en versión PC compatible sólo para equipos Windows. Aunque todavía no conocemos el precio de salida oficial, es bastante posible que ronde los 4,99 euros que ya vimos con los otros DLC’s.

The Walking Dead: The Final Season – Episode 4: Take Us Back

Aun pese al desafortunado cierre de Telltale Games, sus desarrolladores no quisieron privar a los fans de la última entrega de esta potente y emotiva historia. Así pues, el episodio 4 de The Walking Dead: The Final Season, titulado “Take Us Back”, estará disponible a partir del próximo 26 de marzo, a través de todas las plataformas de las anteriores entregas.

Final Fantasy 7

A falta de nuevas noticias sobre el ansiado remake de Final Fantasy 7, podremos revivir viejas experiencias con la vuelta de su juego original, que abandona por primera vez la exclusividad de la consola de Sony, y que estará disponible el próximo 26 de marzo en Xbox One y Switch.

29 de marzo

Tropico 6

¡El Presidente ha vuelto! Demuestra una vez más tu valía como temible dictador u hombre de estado pacifista en la isla de Tropico, con la nueva entrega de este clásico juego de simulación de construcción y administración de cuidades.

Tropico 6 se estrenará el próximo 29 de marzo bajo un precio de 49,99 euros en PC (rebajado en Steam hasta la fecha de su lanzamiento). Además, está previsto que el juego llegue también a PS4 y Xbox One durante junio de este mismo año.

Yoshi’s Crafted World

Han pasado dos ferias del E3 desde que se anunciase el desarrollo de un nuevo juego protagonizado por el adorable dragón verde de Nintendo, pero finalmente está aquí. Con una curiosa mezcla entre Paper Mario y los personajes de Littel Big Planet, este juego se presenta como un juego de plataformas y resolución de puzzles para toda la familia.

Yoshi’s Crafted World se estrenará a finales de mes, el 29 de marzo, bajo un precio de 59,99 euros y en exclusiva para la consola portátil de Nintendo. Recordaros también que ya se puede descargar la demo gratuita a través de la Nintendo eShop.

Fecha sin confirmar

Path of Exile

Estrenado en PC hace ni más ni menos que 6 años, por fin Path of Exile da el esperado salto a la consola de Sony. Y es que tras las primeras (y no muy agraciadas) impresiones de Diablo 3, no tardaron en surgir las comparaciones y las alabanzas hacia el que los propios fans denominaron “la continuación que Diablo 2 se merecía“.

Sin una fecha concreta, se espera que Path of Exile llegue a PS4 durante el mes de marzo, de forma totalmente gratuita.