Red Dead Redemption 2, análisis: ahora sí es un juego completo

Hace ya casi dos meses que se estrenó Red Dead Redemption 2, uno de los mejores juegos de este 2018, que ha logrado alzarse como el título más galardonado de los Games Awards, y que sin duda, se ha ganado a todos los jugadores.

Y es que han pasado ni más ni menos que cinco años desde Rockstar lanzase su primer título original en la actual generación de consolas, algo que dice mucho de la estrategia de esta compañía, que más que seguir al mercado, parece compita contra sí misma, intentando superarse con cada nuevo sandbox.

Antes de poder analizar esta entrega, debemos dedicarle una mirada al Red Dead Redemption original, y a cómo supuso un punto de inflexión en la evolución de Rockstar Games, mezclando todo lo aprendido con Grand Theft Auto junto con unas aspiraciones narrativas más serias, y un deseo de un mayor realismo.

Así pues, y bebiendo de nuevo de ambas sagas, Red Dead Redemption 2 se presentó como un proyecto muy ambicioso preparado cuidadosamente durante años.

Red Dead Redemption 2: historia para llaneros solitarios

En esta ocasión, la historia girará en torno a Arthur Morgan, otro estereotipado cowboy que sobrevive siguiendo el decadente estilo de vida de los forajidos, aunque sí mostrándose consciente de que esta forma de vida comienza a acercarse a su fin.

Más concretamente, los hechos se transcurrirán en 1899, a modo de precuela y diez años antes de los acontecimientos de la primera entrega, incluyéndonos incluso al anterior protagonista John Marston (esta vez relegado a un papel secundario), y la banda de forajidos de Dutch Van der Linde a la que ambos protagonistas pertenecen.

No obstante, no os preocupéis si no llegasteis a jugar a esta primera entrega, ya que no será un requisito indispensable para entender y disfrutar de Red Dead Redemption 2.

Tras realizar su mayor plan de atraco y fallar, la banda se ve obligada a deshacerse del botín y huir hacia el interior de América, perseguidos por la justicia, cazarrecompensas, y otras bandas de forajidos.

Esto provoca un desarrollo de la historia en constante huida, en la que nuestro grupo de vaqueros se verá cada vez más acorralado, viéndose obligados a entrar en una espiral de crímenes para asegurar su supervivencia, y cediendo a todo tipo de tensiones internas que irán propiciando una situación cada vez más insostenible.

Así pues, en Read Dead Redemption 2 tendremos constantes referencias típicas de los western como la lealtad y el honor, o el enorme deseo de vivir en una libertad platónica, contrarrestados con la constante presencia del progreso de una sociedad cada vez más tecnológica y distante, y por supuesto, de redención

Lo que antaño fueron tierras sin ley en las que predominaba la ley del más fuerte, ahora se están transformando en un país más complejo, con la gran presencia y peso de un gobierno que busca promulgar nuevas leyes y acabar con esta violencia innecesaria.

Si bien el arco argumental tarda un poco en animarse, una vez comience, nos atrapará en una vorágine de emociones. Y es que el resultado está tan bien elaborado, que realmente acabas generando cariño o desprecio hacia todos los personajes que intervienen en la misma.

Algo que se retroalimenta con el hecho de provocarnos a interactuar y conocerlos más en profundidad, con conversaciones esporádicas que dejan una sensación bastante natural, sin incurrir en los diálogos forzados que estábamos a costumbrados a ver hasta ahora.

Para ello, contamos con la total libertad de conversar con cualquier personaje, ya sean miembros de la banda, cualquiera que nos crucemos por la ciudad, o meros transeúntes y desconocidos en la carretera. No obstante, los diálogos se quedan limitados a unas pocas líneas, con sólo la opción de elegir entre ser amable o un completo cretino.

Conversar con los personajes puede ayudarnos a revelar detalles personales sobre ellos, estando el tema de la conversación condicionado a los hechos sucedidos recientemente con estas personas. Esto provocará situaciones en las que podremos tratar de calmar o empeorar alguna situación, e incluso provocar algún confrontamiento físico.

Así, gracias a que tanto los personajes como la historia están tan bien construidos, es como se alarga en parte la jugabilidad de Red Dead Redepmtion 2, y motivo por el cual la trama principal alcanza las más de 40 horas.

Esto claro, tiene sus ventajas e inconvenientes. Por un lado, nada se cuenta de manera precipitada o sin razón, cada personaje tiene su protagonismo y función dentro del arco argumental; pero por el otro, esto nos lleva a que la historia sufra algunos altibajos inevitables, especialmente al comienzo y al final de la misma.

Algo nada de extrañar teniendo en cuenta que estamos hablando de más de 100 misiones sólo para la historia principal, más otro centenar de misiones secundarias. Aunque hay que destacar que el juego goza de una extensa variación de eventos, sin recurrir apenas en las típicas misiones insustanciales.

Y es que la línea entre la historia principal y las misiones secundarias es prácticamente inexistente, algo que ayuda mucho a mantener el interés en ambas, sin llegar a sacarnos de la dinámica del título.

Red Dead Online: bienvenido al World Wild West

Más allá de poder considerarse ya un juego suficientemente completo, Rockstar ha querido ir un paso más allá con Red Dead Redemtion 2, incluyendo un modo online, Red Dead Online, equivalente al basto mundo digital creado en su exitoso Grand Theft Auto V.

Sin embargo, seguramente en parte orientado a que los jugadores disfrutasen con tranquilidad del modo en solitario del título, esta funcionalidad no estuvo presente en el lanzamiento del juego, habiendo tenido que esperar un par de meses hasta poder probarlo, que no jugarlo al completo, a modo de beta.

Una prueba que nos presenta un segundo juego independiente dentro del mismo universo de Red Dead Redemption 2, y que por el momento tendrá soporte para 32 personas conectadas de forma simultánea (cifra que podría aumentar tras finalizar este periodo de testeo).

Los modos de juego que encontramos en Red Dead Online, están basados en los ya vistos en el multijugador de su primera entrega, aunque se verán intensificados al incluirse en este mundo abierto que ya hemos podido explorar en la historia principal:

Modo libre : serán misiones que variarán dependiendo del honor de cada uno y que se podrán completar en solitario o en cuadrilla.

: serán misiones que variarán dependiendo del honor de cada uno y que se podrán completar en solitario o en cuadrilla. La tierra de las oportunidades : el honor también afecta a estas misiones cooperativas para un máximo de cuatro jugadores que se ampliarán con el tiempo. Se dividirán en varias partes que irán evolucionando en función del honor que tenga cada uno.

: el honor también afecta a estas misiones cooperativas para un máximo de cuatro jugadores que se ampliarán con el tiempo. Se dividirán en varias partes que irán evolucionando en función del honor que tenga cada uno. Tiroteo y Tiroteo en equipo : un modo con vidas ilimitadas en el que lo único que importa es obtener todas las bajas posibles antes de que se agote el tiempo, activándose la Muerte súbita en caso de empate.

: un modo con vidas ilimitadas en el que lo único que importa es obtener todas las bajas posibles antes de que se agote el tiempo, activándose la Muerte súbita en caso de empate. El más buscado : una carrera para obtener bajas sin parar. Los que estén en los puestos más altos darán más puntos a aquellos que logren derrotarles.

: una carrera para obtener bajas sin parar. Los que estén en los puestos más altos darán más puntos a aquellos que logren derrotarles. Territorio hostil : habrá que capturar una zona para acumular puntos sin parar hasta que gane el equipo con más puntos o el que capture todos los territorios.

: habrá que capturar una zona para acumular puntos sin parar hasta que gane el equipo con más puntos o el que capture todos los territorios. Elige tu arma: un modo de todos contra todos o por equipos en el que las armas menos letales serán las que otorgarán más puntos.

Así pues, cada jugador tendrá la libertad de elegir las actividades que quiera realizar en cada momento, pudiendo incluso dedicarse en exclusiva a la caza de animales, y hasta las misiones más complejas.

Además, Rockstar Games no ha perdido la oportunidad de subirse al tren de la actual tendencia de los battle royale, incluyéndose también un modo dentro de su vertiente más competitiva, “Todo cuenta”, en el que los 32 jugadores comenzarán con tan sólo el arco y los cuchillos arrojadizos, y deberán atacar o defenderse de los contrincantes hasta lograr ser el último hombre en pie.

Asimismo, a pesar de que todavía hay mucho que seguramente cambiará, existen ciertos datos oficiales que, salvo sorpresa, parecen ser ya definitivos, como el total de usuarios que soportará la opción multijugador por sesión, con un máximo de 32 jugadores simultáneos; o el número de amigos con los que podremos disfrutar en un mismo grupo de actividad, pudiendo formar escuadras de hasta 7 compañeros.

Por último, recientemente se ha anunciado la presencia de las microtransacciones dentro de Red Dead Online, permitiendo a los usuarios de esta modalidad multijugador adquirir lingotes de oro, la moneda virtual de más valor en el juego, mediante las transacciones con dinero real, y que se podrán usar para comerciar por cualquier tipo de objeto, incluyendo armas o equipo para nuestro caballo.

Jugabilidad

A diferencia de muchos juegos modernos basados en sistemas de mundo abierto, Red Dead Redemption 2 no quiere que logres un dominio sobre él, si no simplemente, que disfrutes de su mundo y te sientas parte de él.

Y es que el juego no vive sólo de su historia y sus misiones, predominando el concepto de libertad, y permitiéndonos explorar su enorme mapa.

Con una enorme fauna compuesta por más de 200 animales, multitud de personas extrañas con las que ser partícipes de nuevas historias (algunas amistosas y otras no tan agradables), y todo tipo de eventos aleatorios entre los que se incluyen las emboscadas de las bandas rivales.

Pero más allá de todo eso, uno de los lugares donde más tiempo he acabado invirtiendo dentro de Red Dead Redemption 2, han sido los minijuegos; pequeños pasatiempos como el póquer o el dominó, o la posibilidad de visitar espectáculos de teatro.

Un punto a favor de Red Dead Redemption 2, es la existencia de un progreso sin la necesidad de elementos emergentes o barras de experiencia, reduciéndose su interfaz al mínimo necesario. Y es que, la mayoría de las veces, las recompensas estarán más basadas en la propia experiencia de aprender sobre las personas y los lugares del mundo del juego.

Sin embargo, aunque muy bien integradas con el entorno y la historia, no deja de estar presente la continua sensación de que Arthur siempre llega a todos sitios en mitad del clímax de cada evento. Ya sea un hombre que paseaba por la carretera cuando fue mordido por una serpiente, como los asaltantes de trenes de una pandilla rival que acaban de terminar de descargar a los pasajeros, etcétera.

Algo que en cierto sentido contradice la idea de un mundo abierto y libre que no está diseñado específicamente para el jugador.

Factor de realismo que también falla en otros aspectos como la inclusión del sistema de cansancio y hambre (así como los de tu caballo), la necesidad de ponernos una ropa acorde a la temperatura, o la suciedad acumulada de nuestras armas. Y es que estos elementos acaban relegados a un segundo plano, resultando nada más que meros trámites periódicos en lugar de compromisos reales con un impacto en el juego.

Gráficos y sonido

Es imposible no obsesionarse con el nivel de los detalles en Red Dead Redemption 2, desde el increíblemente detallado ecosistema social de sus ciudades, hasta las animaciones ridículamente elaboradas del entorno y la naturaleza, o los detallados catálogos de tiendas y los grabados de rifle personalizables. Mires donde mires, siempre podrás encontrar un nuevo detalle.

Y es que lo que más destaca de este AAA es sin duda la producción de sus gráficos, destacando como uno de los juegos que visualmente más ha sorprendido de la actual generación de consolas.

Como ya os decíamos, este título logra que ningún concepto artístico destaque sobre el resto, llevado al mejor de sus significados, creando una armonía total que es la que realmente logra hacernos entrar de una manera tan intensa en el mismo.

Y es que Red Dead Redemption 2 trae un colosal trabajo no sólo en el tema de diseño, si no incluso para las animaciones de los mismos, que brillan tanto por su calidad como por su variedad, sumando más de 300.000 animaciones únicas según afirmó la propia Rockstar.

En este caso, hemos tenido la posibilidad de poder analizarlo en PlayStation y poder comparar su versión para PS4 Pro, que logra correr a 30 fps estables y sin ningún fallo gráfico; y en la PS4 normal, que a pesar de ofrecer una resolución algo menor, nos ofrece una tasa de imágenes igualmente estable y un resultado que nada tiene que envidiar.

Pero no todo el encanto reside en el apartado gráfico, y es que al igual que el olfato acompaña al gusto, una buena banda y diseño sonoro ayudan a aumentar el realismo del oeste presentado por Red Dead Redemption 2.

Con casi 200 pistas compuestas expresamente para el juego, la música cobra un invisible pero fundamental papel, logrando exprimir al máximo la mayoría de escenas, añadiéndoles un sentimiento más profundo, ya sean de acción, dramáticas, o incluso de humor.

Otro gran papel lo juegan los sonidos del ambiente. Más allá de la música propiamente dicha, los distintos sonidos de pisadas en cada superficie, el sonido de la lluvia, el cauce del río, el silbato de los trenes en la lejanía, el mecer de las hojas de los árboles con el viento; todo lo que tiene sonido en la vida real, está representado este juego.

Por último, como es ya habitual en los títulos de Rockstar, Red Dead Redemption 2 llega en exclusiva bajo su doblaje original en inglés, pero sinceramente, es una de las mejores decisiones que podrían haber tomado.

Sin menospreciar ninguna de las más de 1.000 apariciones diferentes, el papel de Roger Clark como Arthur Morgan es, sencillamente inmejorable. Dicho esto, no es una excusa para no ofrecer una traducción al español (aunque ya parece algo a descartar para los juegos de esta compañía), que cuenta con una gran selección de actores de doblaje que han sabido lograr sacar lo mejor de muchos juegos en más de una ocasión.

Al menos esta vez contaremos con unos subtítulos perfectamente traducidos al español, y bastante más legibles que de costumbre. Además de tener un tamaño aceptable, la manera en la que estos aparecen pantalla, con un pequeño fondo negro, ayuda bastante a su lectura.