Tras un periodo algo más relegado al segundo plano, finalmente Capcom parece haber encontrado la fórmula del éxito tras ofrecernos perlas como el exitoso Monster Hunter: World, actualmente el juego más vendido de la compañía, otras grandes entregas como Resident Evil 7 y el recién estrenado remake de Resident Evil 2, y finalmente, la próxima llegada de Devil May Cry 5.

Se trata de la nueva entrega de esta icónica saga de acción que acumula más de 16 millones de copias a lo largo del mundo, y que se estrenará el próximo 8 de marzo para PlayStation 4, PC (exclusivo para Windows) y Xbox One, consola en la que hemos tenido oportunidad de probar el juego.

A continuación dejamos nuestras primeras impresiones, libres de spoilers sobre lo ya mostrado hasta la fecha, de la que promete ser una de las mejores entregas de Devil May Cry.

El tiempo pasa, pero siempre se repite la misma historia

Siendo el primer juego de la saga en debutar en la actual generación consolas, Devil May Cry 5 mantiene consigo el viejo estilo característico de los cazademonios, logrando así crear una experiencia de acción todavía más exagerada gracias a los increíbles avances técnicos.

Han pasado varios años desde lo ocurrido en la anterior entrega, y parece que todos han olvidado lo que supone la recurrente amenaza del poder demoníaco. Sin embargo, una nueva invasión demoníaca amenaza de nuevo este mundo, con la aparición de unas extrañas semillas provenientes de un árbol demoníaco que está echando sus raíces en Red Grave City.

Atraídos por estas manifestaciones demoníacas, Nero, ahora sin su brazo demoníaco, y Dante, nos mostrarán una reflexión sobre cómo comenzó todo, y sobre cómo esta historia llegará a su fin de una vez por todas. Y qué mejor forma de hacerlo que acompañándolo de unas renovadas mecánicas y unos gráficos impecables.

Así pues, Devil May Cry 5 mantiene su clásica estructura de misiones con un desarrollo muy lineal centrado básicamente alrededor de los combates. También se mantienen otros detalles como la rockera banda sonora, que irá aumentando intensidad y brutalidad según los combates y nuestro modo de juego lo requiera.

Además de Nero, en esta entrega veremos la vuelta de otros personajes clásicos como Nico, Trish y Lady, tres de las chicas que acompañaron a Dante y Nero durante las anteriores entregas; así como la inclusión de tres personajes jugables: centrados principalmente en el jóven cazademonios Nero, un ya algo maduro Dante, y la nueva aparición de un misterioso sujeto llamado V.

Sin embargo la mayor sorpresa es sin duda la aparición de V, este misterioso personaje que en lugar de espadas y pistolas sólo llevará consigo un bastón y un libro, y que luchará utilizando a tres súbditos demoníacos que podrá invocar.

De esta manera la jugabilidad se pasa a ser algo realmente complejo, recopilando lo aprendido con las anteriores entregar y aportando nuevas sorpresas. Y es que dependiendo de la misión, iremos variando entre el control de los personajes, mientras las historias de Nero, Dante y V van complementándose unas con otras, y contando sólo en algún momento más avanzado con la posibilidad de seleccionar con quién jugar.

Algo que el juego aprovecha muy bien para presentarnos un nuevo sistema de juego online en el que podremos compartir partida con otros jugadores, ya sea para ayudarnos a derrotar a algunos de los jefes, o para avanzar ciertos puntos de la historia que requieren un segundo participante en paralelo.

Hablamos con los desarrolladores de Devil May Cry 5

Por último, en este evento de prensa tuvimos la suerte de coincidir con uno de los desarrolladores de este juego y responsable de la tercera y cuarta entrega de esta saga, Hideaki Itsuno. Oportunidad que por supuesto aprovechamos para entrevistarle y charlar con él sobre lo que nos espera en su nuevo título.

MC: “En sus comienzos, Devil May Cry era uno de los pocos Hack and Slash del mercado, pero actualmente podemos encontrar diversos juegos y franquicias relevantes en este género. ¿Qué hace al nuevo Devil May Cry 5 diferente? ¿Qué podemos esperar los jugadores?”

Itsuno: Nuestra meta es en realidad traer de vuelta lo que llamamos “Pure action games”, un tipo de juegos de acción en los que todo está relacionado con sobrepasar a nuevos enemigos, aprendiendo de estos, adquiriendo una experiencia real y haciéndonos más fuertes a la vez que nuestro personaje… en definitiva siendo mejores en el juego y logrando una sensación de realización al superar estos retos.

A día de hoy, tenemos más y más juegos de acción que están poniendo sus esfuerzos en diversos aspectos: tenemos juegos que enfatizan en la historia, otros que optan por jugar con las cámaras y los planos visuales, experiencias realmente inmersivas, en general juegos de acción que añaden un montón de elementos que como resultado, acaban alejándose de lo que estos “pure action” eran.

Nosotros queremos traer de vuelta un poco de esto, diciéndole al mercado “Mirad, todavía pensamos que existe un valor en este tipo de juegos de acción“. Este sería el mejor ejemplo de lo que será Devil May Cry 5.

MC: Normalmente el género Hack and Slash suele ser sinónimo de “machaca botones”, ¿qué tipo de desafíos ofrece Devil May Cry 5 para atraer a los más veteranos y los hardcore players?

Itsuno: La diferencia entre este juego y otros Hack and Slash más genéricos es que, vale, quizás en esos juegos te valga con tan sólo machacar los botones para ganar, pero nosotros hemos creado un juego en el que no serás realmente capaz de ganar tan fácilmente.

La idea es que el progreso venga de ti mismo, de ir volviéndote mejor en el juego. Una vez que te pases el juego, serás mejor, y podrás intentar enfrentarte a las distintas dificultades y especialmente, al Palacio Sangriento. El Palacio Sangriento va a ser donde realmente notes que sólo apretar los botones no será suficiente para poder vencer a todos, donde cuanto mejor seas en el juego, mayor progresión lograrás.

Definitivamente va a haber nuevos desafíos y dificultades, y… ya veremos qué más.

MC: ¿Qué tal envejece la saga? Ya hemos visto cómo los años pasan en Dante pero, ¿cuál es la clave para lograr mantener una saga activa tras 18 años?

Itsuno: Lo que vemos es que desde hace 30 años lo que hace que un juego sea bueno, no ha cambiado, lo que hace que un juego sea divertido no ha cambiado; y quizás el significado de hacer videojuegos ha podido cambiar, pero pero lo divertido de los juegos no.

Hemos hecho todo lo que hemos podido para asegurarnos de que lo que hacemos con nuestros juegos siga nuestro compromiso de no rendirnos, y saber que estamos haciendo el mejor y más entretenido juego posible, y con suerte, haciendo esto, lograr algo que aguante el paso del tiempo y que siga resultando divertido tras años y años.

MC: ¿Es este el final de Devil May Cry?

Itsuno: No lo sé. Realmente no sé si es este será el final definitivo de Devil May Cry, pero lo que es seguro es que hemos terminado con la saga, al menos por un tiempo. Quizás probemos otras cosas ahora.