Hablar de tarjetas gráficas baratas suele generar cierta polémica, sobre todo porque tenemos tendencia a asociar el concepto de barato a un sentido peyorativo. En efecto, creemos que porque una tarjeta gráfica sea barata ya no va a poder ofrecer una buena experiencia en juegos actuales, y al final la realidad es todo lo contrario.

No, no necesitas una tarjeta gráfica de 400 euros para jugar con garantías en 1080p, y tampoco debes caer en el error de pensar que con una tarjeta gráfica de 150 euros no podrás jugar en condiciones bajo dicha resolución. Estos mitos deben desaparecer, ya que al final acaban perjudicando a los usuarios, con independencia del presupuesto que tengan.

En este artículo hemos decidido hacer una selección de diez tarjetas gráficas baratas agrupadas en diferentes rangos de precio que confirman esa realidad, es decir, que permiten jugar en 1080p y disfrutar de una buena experiencia sin tener que invertir una gran cantidad de dinero.

Para que todos podáis encontrar un modelo adaptado a vuestro presupuesto, por limitado que este sea, nos hemos centrado en el mercado de segunda mano. Buena parte de las tarjetas gráficas baratas que vamos a listar se pueden comprar también nuevas, pero el precio se incrementa bastante al optar por modelos nuevos, así que tenedlo en cuenta.

Como siempre es importante tener en cuenta que nuestro equipo debe contar con una configuración bien ajustada para que estas tarjetas gráficas puedan dar lo mejor de sí. Ya hemos hablado de ello en artículos anteriores, como este por ejemplo, que dedicamos a hablar de la importancia de montar un PC gaming equilibrado.

Si tenéis dudas sobre el equilibrio de componentes es buena idea que leáis primero el artículo que hemos enlazado en el párrafo anterior. En él encontraréis información útil sobre el binomio CPU-GPU, y tendréis ejemplos concretos que os ayudarán a entender qué procesador encaja con cada GPU, y a la inversa.

Dicho esto entramos en materia, esta es nuestra selección de tarjetas gráficas baratas para jugar en 1080p. En cada una acompañaremos la fuente de alimentación necesaria para que funcione correctamente, basándonos en esta guía que publicamos hace ya algunos meses.

Tarjetas gráficas baratas NVIDIA

1.-GeForce GTX 750 Ti

Una de las mejores tarjetas gráficas que ha lanzado NVIDIA en toda su historia, ya que ofrece una excelente relación rendimiento-consumo, y todavía es capaz de mover con garantías juegos actuales en resoluciones 1080p con calidades bajas-medias o incluso altas en algunos casos, siempre en función de las exigencias de cada juego en concreto.+

Es una buena compra si queremos dar una segunda vida a un PC muy antiguo sin tener que tocar prácticamente ningún componente, ya que se lleva bien con procesadores poco potentes.

Núcleo gráfico GM107 (Maxwell de primera generación).

640 shaders.

40 unidades de texturizado.

16 unidades de rasterizado.

Bus de memoria de 128 bits.

2 GB de GDDR5 a 5,4 GHz.

1.020 MHz-1.080 MHz en la GPU (modelo de referencia).

TDP de 60 vatios. No requiere conector de 6 pines, requiere fuente de 350 vatios con 18A.

Precio: 40 euros de segunda mano.

de segunda mano. Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades medias-bajas y 30 FPS estables.

2.-GeForce GTX 950

Es un modelo que muchos han ignorado porque llegó al mercado con un precio bastante elevado, pero lo cierto es que estamos ante una de las mejores tarjetas gráficas baratas que podemos encontrar ahora mismo en el mercado de segunda mano por relación precio-rendimiento.

A diferencia de la anterior este modelo sí que requiere conector de alimentación adicional y es más exigente con la fuente y con la CPU del equipo, pero se lleva bien con configuraciones muy modestas y ofrece una buena experiencia incluso en juegos de última hornada.

Núcleo gráfico GM206 (Maxwell de segunda generación).

768 shaders.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de memoria de 128 bits.

2 GB de GDDR5 a 6,6 GHz.

1.024 MHz-1.180 MHz en la GPU (modelo de referencia).

TDP de 90 vatios. Requiere conector de 6 pines y fuente de 350 vatios con 19A.

Precio: 50 euros de segunda mano.

de segunda mano. Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades medias y más de 40 FPS en la mayoría de los casos.

3.-GeForce GTX 1050 TI

Si la compramos de segunda mano es una excelente opción para aquellos que tengan un presupuesto muy ajustado y un equipo con una fuente poco potente, pero quieran tener la oportunidad de disfrutar de un rendimiento lo bastante bueno como para jugar en calidades altas sin hacer grandes sacrificios a nivel de fluidez.

En el mercado de segunda mano podemos encontrar una oferta bastante amplia con precios muy asequibles, así que os recomiendo tenerla en cuenta si no podéis gastar más de 75 euros.

Núcleo gráfico GP107.

768 shaders.

48 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

4 GB de GDDR5 a 7 GHz.

GPU a 1.290 MHz-1.392 MHz (modelo de referencia).

TDP de 75 vatios. Requiere fuente de 350 vatios con 16A, algunos modelos requieren conector de 6 pines.

Precio: 75 euros.

Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades altas y medias de 50 a 60 FPS en la mayoría de los casos.

4.-GeForce GTX 1060 de 3 GB

Ha pegado un bajón considerable a nivel de precio y es normal, ya que hay mucho stock acumulado en el canal y ha dejado de ser un modelo de gama media “deseable” para los usuarios con presupuestos propios de dicha gama.

Podemos encontrar versiones personalizadas de calidad en el mercado de segunda mano y con precios muy apetecibles, tanto que es probablemente la mejor de todas las tarjetas gráficas baratas de NVIDIA que existen ahora mismo para jugar en 1080p con garantías.

Núcleo gráfico GP106.

1.152 shaders.

72 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

GPU a 1.506 MHZ-1.708 MHz (modelo de referencia).

Bus de 192 bits.

3 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 120 vatios. Requiere conector de 6 pines, fuente de 400 vatios y 20A.

Precio: 100 euros .

. Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades muy altas o máximas y medias de 60 FPS en la mayoría de los casos.

5.-GeForce GTX 1060 de 6 GB

Aunque algunos se empeñan en mantener los precios inflados incluso en el mercado de segunda mano la realidad es clara: la llegada de la GTX 1660 Ti ha empezado a desplazarla. Los precios la GTX 1060 de 6 GB han empezado a bajar de forma sostenida y podemos encontrar unidades nuevas por 225 euros.

Si nos vamos al mercado de segunda mano no tendremos problemas para hacernos con una por 130-140 euros.

Núcleo gráfico GP106.

1.280 shaders.

80 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

GPU a 1.506 MHZ-1.708 MHz (modelo de referencia).

Bus de 192 bits.

6 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 120 vatios. Requiere conector de 6 pines, fuente de 400 vatios y 20A.

Precio: 130 euros .

. Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades máximas y medias de 60 FPS estables en casi todos los casos.

Tarjetas gráficas baratas AMD

1.-Radeon HD 7850

Es una tarjeta gráfica que a pesar de tener unos cuantos años encima mantiene un nivel de rendimiento muy bueno, tanto que puede mover juegos actuales en resolución 1080p y calidades medias sin problema.

Si tienes un presupuesto muy bajo la Radeon HD 7850 es una de las mejores tarjetas gráficas baratas que puedes encontrar ahora mismo, ya que te permitirá jugar con garantías con una inversión mínima.

Núcleo gráfico Pitcairn LE.

1.024 shaders.

64 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GPU a 860 MHz (modelo de referencia).

2 GB de GDDR5 a 4,8 GHz.

TDP de 150 vatios. Requiere conector de alimentación de 6 pines, fuente de 500 vatios y 24A.

Precio: 35 euros.

Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades medias y 30 FPS estables.

2.-Radeon RX 460

Un modelo que encaja dentro de las generaciones más actuales de AMD y que ha bajado mucho de precio tras ser sucedida por la Radeon RX 560, una actualización ofrece una pequeña mejora a nivel de rendimiento bruto.

Es una buena opción tanto por rendimiento como por consumo y precio, ya que podemos encontrar la versión de 2 GB por unos 50 euros y la de 4 GB por 60 euros. La segunda es mejor opción, así que salvo que no tengáis más opción id siempre a por ella.

Núcleo gráfico Polaris 11.

896 shaders.

48 unidades de texturizado.

16 unidades de rasterizado.

Bus de 128 bits.

GPU a 1.090-1.200 (modelo de referencia).

2 GB-4 GB de GDDR5 a 7 GHz.

TDP de 75 vatios. No requiere conector de 6 pines. Necesita una fuente de 380 vatios y 18A.

Precio: 50-60 euros.

Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades medias y 40 FPS en la mayoría de los casos.

3.-Radeon R9 380X

Es una tarjeta gráfica muy potente, aunque también muy “tragona”, lo que la convierte en una alternativa que no se lleva bien con fuentes de alimentación poco potentes. Tenedlo en cuenta, aunque la verdad es que es su único punto negativo.

A nivel de rendimiento es una de las mejores opciones dentro de su rango de precios, ya que puede mover juegos actuales en 1080p y calidades altas sin sacrificar fluidez.

Núcleo gráfico Antigua XT.

2.048 shaders.

128 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GPU a 970 MHz (modelo de referencia).

4 GB de GDDR5 a 5,7 GHz.

TDP de 190 vatios. Requiere dos conectores de 6 pines. Necesita una fuente de 500 vatios y 28A.

Precio: 75 euros.

Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades altas y medias de 60 FPS en la mayoría de los casos.

4.-Radeon RX 470

Una de las mejores tarjetas gráficas baratas para jugar en 1080p que podemos comprar a día de hoy por menos de 100 euros. Se trata de un modelo basado en una arquitectura actual que ofrece un rendimiento muy alto y que puede, además, ofrecer un importante extra de potencia en determinados juegos bajo DirectX 12 o Vulkan.

Muy equilibrada y con una larga vida útil por delante. Si necesitas actualizar y encuentras una de segunda mano por 85 euros no te lo pienses, a por ella.

Núcleo gráfico Ellesmere PRO.

2.048 shaders.

128 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

GPU a 1.206 MHz-1.230 MHz (modelo de referencia).

Bus de 256 bits.

4 GB de memoria GDDR5 a 7 GHz.

TDP de 120 vatios. Requiere un conector de alimentación de 6 pines y fuente de 450 vatios con 28A.

Precio: 85 euros.

Resolución y ajustes óptimos: 1080p, calidades muy altas o máximas y medias de 60 FPS en la mayoría de los casos.

5.-Radeon R9 390

Se mantiene como una tarjeta gráfica muy potente y cuenta con nada más y nada menos que 8 GB de memoria gráfica, una cifra que nos permitirá configurar la calidad de las texturas al máximo en cualquier juego actual.

Tiene un consumo elevado, pero si tu fuente puede aguantarla es una excelente compra, sobre todo ahora que han empezado a asomar unidades de segunda mano por menos de 110 euros.