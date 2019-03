En una reciente entrevista Tim Cook, CEO de Apple, se ha mostrado muy optimista y ha confirmado que están trabajando en nuevos productos innovadores que “nos dejarán boquiabiertos”. No entró en detalles sobre qué podemos esperar, pero está claro que deberían seguir el camino que han marcado el Galaxy Fold y el Huawei Mate X.

Exacto, con esto queremos decir que ese comentario de Tim Cook sugiere claramente que Apple se embarcará en nuevos diseños para sus futuros iPhone, y que antes o después acabaremos viendo un terminal flexible por parte del gigante de la manzana mordida. No es un comentario que hayamos hecho a la ligera, sino algo que tiene todo el sentido del mundo y que el propio Steve Wozniak, co-fundador de Apple, ha pedido abiertamente.

Los principales rivales de Apple en el sector móvil ya han movido ficha y han dado forma a nuevos terminales con un formato todo pantalla mejorado, gracias a la introducción de pequeñas muescas que se limitan a ocupar el espacio justo para las cámaras frontales, y también han presentado, como dijimos, los primeros smartphones flexibles.

Con este panorama no hay duda de que la compañía que dirige Tim Cook tiene deberes pendientes, sobre todo si añadimos el despliegue del 5G a la ecuación, pero los analistas están convencidos de que este será un año “de transición” para Apple.

Esto quiere decir que todo apunta a que no veremos ni un iPhone flexible ni con tecnología 5G en 2019. Ambos avances se reservarán, en teoría, para 2020, y en el mejor de los casos. Ya sabemos que Apple siempre ha tenido la suerte de poder ir “por libre” en el sector móvil, y que sus estrategias no se han limitado a seguir de forma directa las tendencias del mercado smartphone, sino a implementarlas cuando han creído conveniente.

Dado que el 5G es una tecnología que todavía se encuentra en una etapa temprana y que los acabados flexibles resultan todavía muy costosos y no permiten llegar al gran público un retraso en ambos sentidos no es preocupante, aunque es cierto que Apple no puede dormirse en los laureles y debe romper con el continuismo que arrastra en el sector smartphone, especialmente a nivel de diseño.