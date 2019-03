El sistema de crédito social que adoptó China ya ha empezado a mostrar su cara más amarga. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de profundizar sobre este tema en este artículo, donde vimos que dicho sistema se encargaría de valorar a los ciudadanos en función de diversos patrones.

En resumen, China divida el crédito social en diferentes niveles que vienen determinados por la conducta y el valor y la utilidad que cada ciudadano aporta a la sociedad. Aquellos que tienen buena conducta y que además son útiles estarán en un nivel de crédito verde, mientras que aquellos que tienen mala conducta y que son una carga a nivel social pueden acabar en una lista negra.

También dijimos en su momento que el crédito social iba a hacer la vida más fácil o más difícil a los ciudadanos. Todo dependía de la lista en la que cada ciudadano se encuentre, un enfoque que nos lleva la materialización de ese futuro distópico que hemos visto en obras de ciencia ficción, y que nunca habríamos imaginado que pudiera llegar a convertirse en realidad.

El caso es que según las últimas informaciones China ha empezado a aplicar con mano dura medidas asociadas a ese sistema de crédito social, y las consecuencias son importantes. En 2018 un total de 5,5 millones de personas fueron bloqueadas de los servicios de transporte público en tren, lo que significa que no pudieron comprar billetes para utilizar dicho medio de transporte.

A esto debemos la sanción impuesta a 128 personas, que no pudieron viajar fuera de China por tener impuestos no satisfechos, y el bloqueo de 17,5 millones de intentos de comprar billetes de avión por cuestiones asociadas también a un bajo crédito social.

La conclusión que podemos sacar de todo esto es clara, el sistema de crédito social que está utilizando China es una herramienta de control de la población que demuestra, además, que la tecnología puede ser una herramienta muy peligrosa para los derechos y libertades de las personas si se utiliza de forma inapropiada.

Con este sistema el gigante asiático está reforzando el control sobre su población y afianzando una dictadura comunista que no se conforma y quiere ir más allá. Entre sus próximas medidas se ha llegado a hablar de una aplicación que contaría con un sistema de identificación de morosos que alertaría de la presencia de éstos en comercios y establecimientos con productos de consumo, y alentaría a los usuarios de alrededor a informar a las autoridades si ven que esos morosos están comprando cosas que no deberían poder pagar o gastando un dinero que no deberían tener.

Qué podemos decir, la realidad ha superado a la ficción, eso no admite discusión alguna.