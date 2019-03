Project Stream, el arma secreta de Google contra Sony y Microsoft

Llevamos algunas semanas hablando de Project Stream, una plataforma de streaming de videojuegos que, a priori, nace para competir contra PS Now o Project xCloud. La propia Google ya ha confirmado que lo podremos ver en la próxima GDC 2019 pero, ¿y si fuera mucho más de lo que esperamos? En este artículo repasamos algunas de las pistas que ha ido dejando la compañía y que sugieren un Project Stream que será mucho más que otra plataforma de videojuegos en streaming.

La presentación del próximo 19 de marzo será importante a nivel de hardware para Google. No en vano, Risk Osterloh, vicepresicente senior de hardware de la compañía ha confirmado que participará en la presentación. En este punto merece la pena recordar que es responsable de la división que ha creado productos como el Pixel o Google Home, así que tiene sentido esperar algo más que “nube”.

Por otro lado, hace unos meses que sabemos que Phil Harrison, hombre clave durante los últimos veinte años en Sony y Microsoft fue fichado por la compañía con el objetivo de acelerar un “proyecto de hardware” relacionado con juegos. Jade Raymond, ejecutiva de primer nivel en Ubisoft y EA también anunció hace unas horas que fichaba por Mountain View. Una pista más: la web del proyecto está en https://store.google.com/magazine/gather_around , un dominio que Google reserva para su hardware.

La última clave a tener en cuenta es la patente de Yeti, de la que ya hemos hablado en MC y base de Project Stream. Según rumores, Yeti fue diseñada originalmente para funcionar con Chromecast sin conseguir los resultados esperados. Un hardware dedicado (que no necesariamente potente) sería la clave para garantizar una gran experiencia con el nuevo servicio de Google, la razón de los retrasos en los últimos años y la sorpresa que preparar para la GDC.

¿Tiene sentido que Google lance una consola para competir con PS4 o Xbox? Probablemente no. Tampoco lo tendría presentar un rival de PS Now o Project xCloud sin ningún valor añadido; lo tienen complicado con los juegos (deberían limitarse a multiplataforma) y en lo técnico (los resultados de estas plataformas no dependen solo del que la suministra, sino de la calidad de conexión del cliente). ¿Qué vamos a ver entonces el próximo miércoles?

Mi apuesta es un dispositivo de unas especificaciones ligeramente superiores a la última iteración de NVIDIA Shield, con un pad de calidad y un precio que no debería superar los 149 euros. Mientras que competidores como Sony, Microsoft o la propia NVIDIA tienen un negocio “físico” que proteger (vender hardware) Google se puede permitir una demostración de fuerza y ofrecer una plataforma de juego en streaming que realmente pueda competir con una consola. De hecho, es posible que el modelo de negocio sea vender la plataforma a terceros y no tanto apostar por la exclusividad.

Seguro que más de un lector recuerda cómo funcionaba YouTube hace unos años y qué pasó tras la ingente inversión de Google en algoritmos de compresión, arquitectura cloud y cambios en el código de los navegadores web. Por primera vez desde la creación de Internet, era posible ver vídeos en streaming con cierta calidad y sin parones, incluso sin necesidad de una gran conexión. ¿Será Google capaz de volver a hacerlo?

Es obvio que de poco sirve tener una gran plataforma si no tienes nada interesante que ofrecer. Los jugadores no van a contratar Project Stream para jugar a títulos de Google Play, sino para disfrutar de triples A sin necesidad de preocuparse por el hardware. La eterna promesa del “Netflix de los videojuegos” hecha realidad. Para ello, Google lleva meses trabajando con los grandes estudios y seguro que el miércoles tenemos alguna sopresa en forma de exclusividad.



Finalmente, es evidente que, aquellos que gastan cientos de euros en una tarjeta gráfica de última generación o quieren juegos multijugador sin lag. Pero hay otra gran parte del pastel, por la que Google competirá con Sony y Microsoft. Habrá que esperar al miércoles para saber qué nos depara el futuro y, como siempre, os lo contaremos en MC.