Roomba i7+ de iRobot, análisis: El robot que aspira

Los robots aspiradores todavía están lejos de convertirse en un electrodoméstico necesario en el hogar, como pudiera ser un microondas o un aspirador tradicional. Pero con el nuevo Roomba i7+, iRobot ha dado un importante lo que podría parecer un paso adelante.

Hace mucho que los aspiradores tradicionales renunciaron a la bolsa, un complemento que, aunque cómodo a la hora de vaciar el aspirador de suciedad, generaba un gasto más y además no era nada amigable con el medio ambiente. A cambio tuvimos que empezar a vaciar el contenedor del aspirador en la papelera y lo mismo pasó cuando llegaron los aspiradores robóticos, que además de tener menos capacidad de almacenajes, son algo más difícil de vaciar.

Pero aquí llega el Roomba i7+ con algo que no sabría si definir como un paso adelante o un paso atrás. La gran novedad del último robot de iRobot es que incluye una estación de vaciado en una bolsa cerrada con capacidad para 30 depósitos. Cuando la bolsa está llena, solo tenemos que abrir el depósito y tirarla.

El Roomba i7 combina todo esto con la tecnología de mapeo Imprint Smart Maping, que no solo se aprende nuestra casa si no que nos permite preseleccionar que habitación en concreto queremos limpiar.

Especificaciones

Después de comentaros las dos características principales del Roomba i7+, os dejamos a continuación el resto:

Dimensiones : Robot: 34 cm diámetro y 9,2 cm altura. Base: 31 cm ancho x 38,35 cm fondo x 48,26 cm alto

: Robot: 34 cm diámetro y 9,2 cm altura. Base: 31 cm ancho x 38,35 cm fondo x 48,26 cm alto Capacidad del depósito : 0,4 litros

: 0,4 litros Conectividad : WiFi, compatible con Amazon Alexa y Google Assitant

: WiFi, compatible con Amazon Alexa y Google Assitant App : sí

: sí Programable : Sí

: Sí Navegación inteligente con mapeo : sí (Imprint Smart Maping y iAdapt 3.0)

: sí (Imprint Smart Maping y iAdapt 3.0) Contenido de la caja :

: Automonía : 75 minutos aproximadamente

: 75 minutos aproximadamente Tiempo de carga : 2 horas aproximadamente

: 2 horas aproximadamente Precio: 1.199 euros

¿Cómo funciona?

Para poner en marcha el Roomba i7+ necesitaremos, como para todos los robots, un espacio libre en el suelo para instalar la base desde donde el robot pueda empezar su recorrido por la casa sin impedimentos.

En este caso la base es más grande que las normales de carga, ya que esta incluye la estación de vaciado. Una vez instalado, tendremos que conectarlo a nuestra red WiFi para poder manejarlo desde el móvil con la aplicación de iRobot. Primero nos pedirá ponerle nombre a robot y realizará una primera pasada por la casa para aprendérsela, por lo que tardará algo más de lo normal.

Tras la primera pasada, si hemos dejado todas las puertas abiertas para que recorra la casa libremente, veremos un plano de nuestra casa en el móvil en el que podremos especificar donde se encuentra cada puerta de la casa y a que habitación pertenece. De esta forma, si queremos pasar el aspirador por una habitación concreta, es tan fácil como indicar cuales nos interesan. El robot irá ahí directamente y cuando termine volverá a la base.

Es importante tener en cuenta, y de hecho la aplicación te lo recomienda encarecidamente la primera vez que pones el robot en marcha, que para evitar sustos e interrupciones ordenes la casa y no dejes nada donde el robot pueda engancharse, como cordones de zapatos, cables, juguetes de mascotas…

Roomba i7+ puede programarse como nosotros queramos para que aspire automáticamente. En la programación no solo se puede elegir el día y la hora, si no que también te permite seleccionar que habitación y tipo de limpieza (una pasada o dos) queremos que haga. También es compatible con distintos asistentes virtuales.

¿Cómo limpia?

El Roomba i7+ incorpora el sistema de cepillos de goma Aeroforce que se adaptan a las superficies, lo que les permite estar siempre en contacto con el suelo y las alfombras. Como resultado, extraen más suciedad y se minimiza el riesgo de enredos. También aseguran que este robot tiene un poder de succión 10 veces mayor al sistema AeroVac de la gama 600.

Al sistema de cepillos y la succión superior se añade un filtro de alta eficiencia para retener partículas como el polen o los ácaros, algo que minimiza la exposición de estos agentes alérgenos. Otro punto a favor es que el depósito al completo es lavable, aunque tendremos que retirar el filtro previamente. Recordemos que al tener un depósito automático no tenemos que llevar a cabo la engorrosa tarea de sacar el filtro y vaciarlo en la basura.

Con la tecnología Dirt Detect el aspirador detecta la suciedad gracias a un sensor situado debajo de los dos cepillos principales. El sensor dirige a la roomba hacia las áreas con mayor concentración de suciedad. Esta tecnología se incorpora en todos los robots de iRobot, pero es en la gama alta donde se ha perfeccionado. La tecnología Dirt Detect utiliza un sensor acústico para concentrar la acción de limpieza allí donde más falta hace.

Los indicadores Dirt Detect

Luz azul fija. Roomba ha encontrado suciedad y se encuentra en modo de detección de suciedad. La roomba detecta pelusa, polvo y restos. La luz azul parpadea lentamente. Si Roomba sigue detectando la suciedad concentrada después de la limpieza en un lugar durante un período prolongado, el robot volverá al modo normal de limpieza. Esto evita que el robot quede atrapado por una lectura falsa.

La navegación inteligente iAdapt 3.0 con la localización visual de vSLAM que le ayuda a desplazarse por la casa. Gracias a su cámara, el robot crea referencias visuales para mantener un registro de dónde ha estado y dónde tiene que limpiar todavía. Gracias a esta tecnología notamos que en cada pasada el aspirador termina los ciclos de limpieza con mayor rapidez. Para que pueda hacerlo con mayor rapidez es necesario que haya un poco de luz en las habitaciones en las que trabaje.

Como hemos dicho, la Home Base, con estación de vaciado es la gran novedad de este robot. Cuando el Roomba i7+ vuelve a la base se vacía automáticamente, lo notaremos por el estruendo que genera el aspirado. La suciedad se queda en una bolsa que almacena hasta 30 depósitos completos.

Cuando la bolsa se llena, deberemos tirar de la pestaña hacia arriba, accionando un mecanismo muy original que cierra su boquilla para que podamos desecharla sin nubes de polvo.

En la caja vienen dos bolsas, la que está ya montada en la Home Base y otro recambio. No hemos encontrado ninguna referencia al precio de un pack de bolsa, es importante recordar que este aparato cuesta 2.000 euros y que para poder utilizarlo tendremos que comprar estas bolsas, que además no son reciclables. En la página Aspiradora Robot, aparecen estos recambios a un precio de tres bolsas por 10 euros, pero todavía no se pueden comprar.

Por último, la aplicación también ofrece estadísticas de limpieza. En a que podemos ver el número de trabajos de limpieza, el tiempo total de trabajo, el recuento de Dirt Detect y los vaciados automáticos.

Conclusiones

Para mi, a pesar de la novedad del vaciado automático, el Roomba i7+ no es un electrodoméstico necesario para una casa. Sí, es muy cómodo y fácil de utilizar, pero sigue teniendo las mismas carencias que tiene cualquier otro robot aspirador, no me cansaré de decirlo un robot aspirador no limpia detrás de las puertas y ahí es donde se acumula más suciedad y pelusas, sobre todo si tienes perro o gato.

Aunque pensándolo bien, me daría miedo que un robot aprendiera a abrir y cerrar puertas en mi casa, pero sin eso la limpieza no es total, tendremos que recurrir al cepillo o aspirador normal si queremos quitar toda las pelusas. Sin olvidar que el Roomba i7+ cuesta 2.000 euros. Sí, hay una forma de salvar el escollo de las puertas, puedes encerrarlo y que así no le quede más remedio que limpiar, pero entonces no volverá solo a su base, tendrás que llevarlo tú, y ahí se pierde un poco la gracia.

Pero si únicamente analizamos el rendimiento, la innovación y la potencia, iRobot ha hecho muy bien sus deberes y a marcado un punto de inflexión y el camino que deberán seguir este tipo de dispositivos para el hogar.