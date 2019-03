Microsoft ha recorrido un curioso pero interesante camino con sus propuestas hardware en estos últimos años y su gama de productos Surface es un gran ejemplo de ello. Con los primeros modelos la compañía de Redmond realizó una entrada revolucionaria en el mundo de la movilidad informática con su primer PC innovando no tanto en el concepto (un tablet con Windows) sino por sus características técnicas, imitando en esto a Apple al proponer soluciones técnicas a la vanguardia para dispositivos de uso diario y profesional con propuestas como el chásis de magnesio modelado, ventilación y el novedoso “kickstand” para apoyar el dispositivo sobre superficies horizontales.

Pero curiosamente la misma empresa que comenzó a revolucionar el mundo de la informática con la presentación del mencionado Surface en 2012 cinco años después amplió la familia de estos dispositivos con una versión del portátil al que estos mismos parecían haber llegado para desplazar definitivamente. A diferencia del Surface Book que dispone de un teclado separable, el Laptop es precisamente un portátil tradicional con un teclado fijo como el de cualquier portátil que encontramos en el mercado.

Nosotros hemos podido probar la segunda generación de esta apuesta de Microsoft por el formato del portátil tradicional. En cierta medida esta nueva versión del Surface Laptop es muy parecida a la primera ya que ofrece el mismo formato de pantalla de 13,5 pulgadas y un diseño muy parecido a la anterior generación. Las diferencias se encuentran sobre todo en el interior ya que dispone de la última generación de procesadores Intel Core para un rendimiento superior y mejor aprovechamiento de la batería.

Ficha técnica Microsoft Surface Laptop 2

Pantalla : 13,5 pulgadas con tecnología PixelSense

: 13,5 pulgadas con tecnología PixelSense Resolución nativa : 2.256 x 1.504 píxeles (201 puntos por pulgada).

: 2.256 x 1.504 píxeles (201 puntos por pulgada). Placa base y Chipset : Intel Kaby Lake-U iHDCP 2.2

: Intel Kaby Lake-U iHDCP 2.2 CPU : Intel Core i5 octava generación

: Intel Core i5 octava generación GPU : Intel® UHD Graphics 620 (i5)

: Intel® UHD Graphics 620 (i5) Placa Base : Microsoft

: Microsoft Memoria RAM : 16 GB

: 16 GB Almacenamiento : SSD PCIe 128 GB +

: SSD PCIe 128 GB + Conectividad : 1xUSB 3.0, mini DisplayPort, Conector Surface, conector combo auriculares/micrófono.

: 1xUSB 3.0, mini DisplayPort, Conector Surface, conector combo auriculares/micrófono. Dimensiones : 30,81 x 22,32 x 1,45 cm.

: 30,81 x 22,32 x 1,45 cm. Peso : 1,25 kilogramos.

: 1,25 kilogramos. Sistema Operativo: Windows 10 Home 64 bits.

Como ya adelantábamos, el aspecto del Surface Laptop 2 es idéntico al de la primera generación, aunque en esta ocasión se ofrece con un acabado en cuatro colores en el exterior y una superficie realizada en Alcántara en el mismo color que la de la parte de fuera. El material exterior es aluminio, lo que en nuestro caso coincide con el color del modelo que probamos. Al sujetar el portátil sorprende por su ligereza pero al mismo tiempo por su robustez, al cogerlo con firmeza no se notan crujidos y todo parece estar perfectamente ensamblado.

Excelente diseño

El diseño exterior es excelente, con unos bordes cuidadosamente redondeados y un discreto logo de Microsoft en el centro de la tapa superior. La escasez de conexiones juega a favor en este caso de la imagen minimalista y limpia del dispositivo. También el diseño de las bisagras hace que se escondan discretamente cuando abrimos el portátil y queden muy disimuladas también con el dispositivo abierto. No sabemos si esto puede ser negativo para la robustez del sistema de cierre (no hemos notado ningún problema al respecto) pero lo cierto que en lo que respecta al diseño es todo un acierto.

Pero la superficie de piel Alcántara que rodea al teclado es la verdadera protagonista. En el departamento de diseño de Microsoft han cuidado especialmente el tacto y el acabado, no se notan separaciones del material con la carcasa y la superficie es uniforme y muy agradable al tacto, algo fundamental en un dispositivo sobre el que reposaremos nuestras manos durante muchas horas.

La peculiaridad del material elegido para esta parte del dispositivo es que es un tejido más que probado en los asientos y tapicerías de los coches, una de las superficies que más desgaste sufren, y que tiene un mantenimiento relativamente fácil utilizando un producto de limpieza adecuado. Además las manchas y huellas no se notan inmediatamente, como sí sucede con otros portátiles premium con acabados metálicos pulidos, lo que se agradece en un dispositivo con un uso intensivo como un ordenador personal.

Además del excelente tacto para apoyar el dorso de la mano, la calidad del teclado también es muy alta. A pesar del tamaño compacto del portátil, las teclas están suficientemente separadas para no tropezarnos o pulsar dos a la vez. Quizás la altura de las mismas sea un poco baja con lo que la velocidad de escritura se ve ligeramente comprometida, aunque la comodidad es realmente alta y es lo que realmente importa si vamos a pasar horas con este Surface como herramienta de trabajo.

Pantalla compacta pero espectacular

La pantalla es táctil y dispone de una protección de la empresa Corning de tipo Gorilla Glass 3. Gracias a la tecnología Pixelsense y a la excelente densidad de pixeles y la calidad de color la pantalla del Surface Laptop 2 nos ha impresionado muy gratamente en casi todos los aspectos. La profundidad de color, el contraste, el brillo… todos los aspectos de la visualización son sobresalientes. Y por si fuera poco la sensibilidad táctil de la misma es muy precisa y responsiva con lo que muchas veces renunciaremos al ratón mover objetos por la pantalla, seleccionar opciones o tomar notas.

Uno de los peros de este portátil se encuentra en el apartado de conectores. Microsoft, como es habitual, no ofrece conectores USB tipo C a menos que adquiramos un adaptador adicional que se conecta al puerto propietario Surface del dispositivo. Además de éste encontraremos el también tradicional Mini DisplayPort y un puerto USB 3.0 además del consabido conector reversible de sonido. Es lo mínimo que se puede pedir en un portátil y es cierto que la mayoría del trabajo de conexión lo realizará el Bluetooth y la conexión WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, pero no se puede negar que en este apartado se queda un poco atrás con respecto a otros competidores.

En cuanto al rendimiento nada que decir, este pequeño portátil saca buen partido a la última generación de procesadores Intel para portátiles y esto unido a una unidad SSD de 128 GB realmente rápida la potencia es más que adecuada y superior a otros portátiles de esta categoría. Especialmente bueno el rendimiento en procesamiento de vídeo y curiosamente en juegos, que aunque no dispone de tarjeta dedicada y no se trata precisamente de un portátil para gaming, los resultados no han sido nada malos.

Trabajar todo el día

Otro apartado fundamental es el de la batería, y en este punto Microsoft promete hasta 14 horas y media de reproducción de vídeo en un archivo local. Este es un apartado que como sabemos varía mucho según el trabajo que esté haciendo el dispositivo pero en nuestras pruebas de uso normal (incluido vídeo) sin restricciones de conexión Wifi ni ajustes de brillo conservadores hemos superado sin problemas las diez horas.

Pero la autonomía no es el único factor que nos permitirá trabajar horas frente a la pantalla sino que hay otros factores que juegan un papel muy importante. Hemos probado el Laptop 2 durante horas distintas personas con usos marginalmente distintos de aplicaciones y conectividad, tanto sobre un escritorio como sobre nuestras rodillas, al aire libre, en estaciones y aereopuertos… y la prueba de campo ha sido muy positiva.

La excelente pantalla, aunque compacta, permite su uso en distintas condiciones de iluminación y la buena respuesta táctil complementa muy bien el uso del ratón. Muy alta puntuación ha recibido por parte de nuestros voluntarios el confort y buen tacto del material sobre el que reposan las manos al escribir así como la ligereza del portátil.

Otro punto muy a favor es que el portátil apenas se calienta y es muy silencioso, lo que aumenta las posibilidades de uso en entornos distintos. También ha recibido muy buenas críticas su diseño en general tanto desde del punto de vista estético como para su transporte en distintas situaciones. Un portátil atractivo que compite en este sentido con los modelos de Apple.

Conclusiones

El Surface Laptop 2 de Microsoft es una buena muestra del cuidado en todos los aspectos (diseño, materiales, rendimiento…) con el que la compañía de Redmond emprende sus proyectos de hardware en este caso en un formato más “tradicional” pero con todos los ingredientes que utiliza con abundancia en el resto de la familia Surface. El problema es que también es un exponente de algunos “vicios” que tiene Microsoft con esta gama de dispositivos: la ausencia de USB C y el conector propietario para algunas de estas conectividades es uno de ellos.

Este modelo compite con propuestas de los pesos pesados del mercado de la movilidad como HP o Dell con una propuesta diferente que puede ser una buena alternativa por un precio que sin ser el más ajustado es adecuado para el paquete de prestaciones que obtenemos a cambio.