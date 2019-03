El instalador de Edge Chromium se ha filtrado, pero no funciona

Edge Chromium es el nombre que recibe el próximo navegador web de Microsoft, una importante puesta al día con la que la compañía de Redmond espera plantar cara a Chrome de Google y recuperar posiciones en un sector que, como sabemos, dominó durante varios años con Internet Explorer.

Mucho ha llovido desde entonces, y está claro que Microsoft no ha sabido jugar bien sus cartas para mantener el liderato. Internet Explorer fue objeto de fuertes críticas por su pobre rendimiento frente a otros navegadores, incluidos no solo Chrome sino también otros como Firefox, y la llegada de Edge no fue ese revulsivo que tanto necesitaban.

Las últimas informaciones que habíamos visto sobre Edge Chromium apuntan a un navegador independiente de Windows 10, es decir, que estará disponible mediante descarga y que no vendrá preinstalado junto a dicho sistema operativo. También tuvimos la oportunidad de ver los primeros detalles de su interfaz, lo que indicaba que dicho navegador se encuentra en un estado de desarrollo bastante avanzado y que podría encontrarse ya en fase de pruebas.

Edge Chromium todavía no se encuentra disponible, pero se ha filtrado una versión del instalador de dicho navegador que no hace más que confirmar todo lo que os hemos contado: que está muy cerca. El instalador se puede descargar a través de este enlace y tiene un peso aproximado de 1,5 MB, pero no funciona.

A pesar de todo gracias a su peso y a ese hecho, que no funciona, podemos deducir que Microsoft va a seguir con Edge Chromium un sistema parecido al que utiliza Google con Chrome, ofrecer un instalador ligero que se ocupa de realizar una descarga del navegador a través de una conexión a Internet. Está por ver si el gigante de Redmond decide ofrecer también un instalador “offline”, como hace también el gigante de Mountain View para ofrecer una alternativa a aquellos que quieran disponer de una herramienta que les permita instalar su navegador en entornos sin conexión.

¿Qué sentido tiene entonces este instalador de Edge Chromium?

En teoría debería ser un instalador para pruebas internas, por eso no funciona cuando se ejecuta en equipos que no han sido autorizados. Microsoft dijo en su momento que iba a dar la posibilidad de probar Edge Chromium a principios de año, una fecha que prácticamente se ha cumplido sin que tengamos una versión beta de dicho navegador.

Puede que hayan surgido imprevistos que hayan obligado a Microsoft a tomarse con un poco más de calma el desarrollo de Edge Chromium, pero en cualquier caso no creemos que la llegada de dicho navegador se vaya a demorar más allá de mediados de 2019.