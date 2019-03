Tesla actualizará a Chromium el navegador de sus coches

Uno de los problemas más importantes que presenta el sistema de infoentretenimiento de los Tesla es, sin duda, el navegador. Aunque en términos de interfaz es sencillo y cuenta con una integración bastante buena su rendimiento deja mucho que desear.

Las críticas que ha recibido el navegador de Tesla por esta cuestión han sido muy marcadas, pero hasta ahora la compañía no había ofrecido una solución efectiva. En un reciente tweet el CEO de Tesla, Elon Musk, ha respondido a un comentario que criticaba el funcionamiento inconsistente del navegador, y ha asegurado que están trabajando para actualizarlo a Chromium.

Con este movimiento Tesla sigue, curiosamente, los pasos de Microsoft, ya que como recordarán la mayoría de nuestros lectores el gigante de Redmond también ha optado por abandonar el motor de renderizado EdgeHTML y dar el salto a Chromium, lo que significa que la próxima versión de Edge estará basada en éste último.

Es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que los coches de Tesla vayan a recibir el navegador Chrome, sino que van a estar basados en el proyecto Chromium, sobre el que se asientan no solo dicho navegador, sino también otros como Opera y la futura revisión de Microsoft Edge.

Un paso acertado por parte de la compañía que dirige Elon Musk, ya que con la llegada de los coches inteligentes el navegador web se ha convertido en un elemento cada vez más importante, aunque todavía no tenemos una fecha de lanzamiento, lo que significa que esa actualización a Chromium podría llegar dentro de unas semanas, o dentro de unos meses.

Os recordamos que Tesla ha conseguido avances muy importantes en lo que respecta a la producción del Model 3, que por fin ha empezado a llegar a Europa, y ha anunciado recientemente el Model Y, un SUV dirigido “a las masas” que llegará al mercado a partir de finales de 2020.

About to be upgraded to Chromium

— Elon Musk (@elonmusk) 22 de marzo de 2019