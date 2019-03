Miles de cuentas Twitter bloqueadas ¡Cuidado con la fecha de tu cumpleaños!

La ‘noticia tonta’ de la semana nos llega del sitio de microblogging. Los responsables de soporte de la red social han emitido una alerta al encontrarse con miles de cuentas Twitter bloqueadas. No, no ha sido otra de las necesarias eliminaciones masivas de cuentas maliciosas. No te podrás creer el motivo.

A comienzos de semana se extendió en la red social una broma tan pesada como absurda, que prometía el acceso a una nueva interfaz, nuevos temas de color, privilegios de administrador y hasta efectivo, siempre y cuando el usuario cambiase en el perfil la fecha de su cumpleaños a 2007.

Como Twitter no soporta menores de 13 años en la red social el resultado de los cambios no fueron ni interfaces, ni colores ni mucho menos dinero, sino el bloqueo automático de las cuentas.

El mensaje se hizo viral y aunque no se conocen los usuarios que han ‘picado’ el caso ha debido de alcanzar una gran dimensión como para que el sitio de soporte de Twitter haya tenido que emitir una alerta semejante:

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 26 de marzo de 2019