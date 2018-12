Novedades VOD 51/18: Sandra Bullock se queda ‘A ciegas’ en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, mira por dónde, se nota que estamos en Navidades de facto, porque tras unas semanas bastante prolijas en cuanto a lanzamientos, los servicios de vídeo bajo demanda también se relajan… con la habitual excepción de Netflix. Eso sí, ten en cuanta que en esta sección recogemos únicamente lo que sacan los servicios de suscripción independiente, con tarifa plana y primando el material original, por lo que si tienes la tele de Movistar, Vodafone y cía, aquí no encontrarás nada al respecto. En caso contrario, sigue leyendo y no dejes de revisar nuestras últimas publicaciones. ¡Sin spoilers (por lo general)!

Netflix

Una semana más, y ya van… Netflix es la cadena que más contenidos propios lanza, con el aliciente de que al menos a primera vista, son cosas interesantes. No llega el nivel de la semana pasada, en la que el estreno más importante no se daba en el cine, sino en casa, véase Roma; pero mantiene el suspense, y nunca mejor dicho, con una película que queda eclipsada por El regreso de Mary Poppins, Aquaman o Spier-Man: Un nuevo universo, encabezada por una grande de Hollywood.

A ciegas

A ciegas (Bird Box) es suspense postapocalíptico al más puro estilo de El incidente de M. Night Shyamalan, y quizás este es el destripe más rotundo que se le puede hacer a esta nueva producción de Netflix. Una película protagonizada por la oscarizada Sandra Bullock, acompañada en reparto por el también veterano John Malkovich, con pinta de pasatiempo olvidable, es cierto; pero mejor eso que una peli de citas a ciegas, que es lo que te esperabas… ¿eh? En serio: mantiene la tensión durante todo el metraje y el incidente es original por lo que propone, pero peca de… O tal vez no.

El perfume

Si la novela de Patrick Süskind te embelesó y la película de Dustin Hoffman te satisfizo, prepárate, porque esta serie que acaba de estrenar Netflix solo toma de la obra original el fondo, no la forma. El perfume es de una adaptación como podría ser el último Sherlock de la BBC: la inspiración viene de lejos, pero la historia se desarrolla en la actualidad. A saber cómo les ha salido.

Diablero

Una nueva serie mexicana llega a Netflix, y no se parece a las anteriores. Diablero es terror fantástico de nueva hornada, quizás algo manido y facilón a priori. A posteriori quién sabe. La cuestión no es si la serie es buena o no, tiene monstruos y con eso basta (!); la cuestión es por qué Netflix España subtitula el tráiler de una serie en español…

Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia

Más de México más allá de menudencias, y es que si la semana teníamos a Alfonso Cuarón, en esta es Guillermo del Toro el creador de Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia, una serie de animación para toda la familia producida por DreamWorks para Netflix. El tráiler no empieza bien, pero…

Aggretsuko: Feliz Navidad y próspero heavy metal

Terminando con los destacados de Netflix y ya que estamos en las fechas que estamos (como si Netflix no hubiese lanzado suficientes cosas con temática navideña)… Aggretsuko: Feliz Navidad y próspero heavy metal, capítulo especial de la serie de anime.

Pero como solemos decir, Netflix siempre tiene más en la saca, incluyendo nuevas series de anime, y además todo es exclusivo:

Derry Girls , dramedia protagonizada por un grupo de estudiantes en la Irlanda del Norte de los noventa.

, dramedia protagonizada por un grupo de estudiantes en la Irlanda del Norte de los noventa. LOBO , serie de drama y acción turca que narra las desventuras de una unidad de seguridad especial.

, serie de drama y acción turca que narra las desventuras de una unidad de seguridad especial. Tenrou: Sirius the Jaeger , primera temporada de esta serie de anime que mezcla fantasía y vampiros.

, primera temporada de esta serie de anime que mezcla fantasía y vampiros. Baki , otra serie de anime con un largo historial a sus espaldas que ha terminado agenciándose Netflix.

, otra serie de anime con un largo historial a sus espaldas que ha terminado agenciándose Netflix. El príncipe de Peoria: el milagro del alce de Navidad , primera parte de esta miniserie de humor para adolescentes.

, primera parte de esta miniserie de humor para adolescentes. Terrace House: Opening New Doo rs, quinta temporada de este reality show, un Gran Hermando made in Japan.

rs, quinta temporada de este reality show, un Gran Hermando made in Japan. Pompas fúnebres , reality sobre… funerarias.

, reality sobre… funerarias. Struggle: The Life and Lost Art of Szukalski, documental sobre el artista polaco.

¿Más cosas? Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1, El caso Sloane y el musical Springsteen On Broadway.

HBO

HBO España va a su propio ritmo, al menos por el momento, y el grueso de sus novedades se compone a base de nuevos capítulos de las series en curso: Tell Me a Story, Counterpart, Sally4Ever, Grisse, Berlin Station… con dos estrenos que se trae en exclusiva a estos lares:

Clase letal

Clase letal (Deadly Class) se basa en la novela gráfica del mismo nombre, sitúa la historia en una escuela de élite a la que las familias del crimen organizado mandan a sus vástagos y aunque se estrenará en enero en Syfy, HBO ya ha lanzado un primer capítulo que continuará, como decimos, a su ritmo, a capítulo por semana.

Marvel’s Runaways

Marvel’s Runaways es similar, pero basada en un cómic de Marvel en el que unos adolescentes con poderes se enfrentarán a sus padres, líderes de un sindicado del crimen. Esta es su segunda temporada, que HBO se traído al completo.

HBO estrena también la segunda temporada de su serie de animación para adultos Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus y por lo demás, añade a su catálogo películas como Hellboy II: el ejército dorado, Immortals, Malditos bastardos, La milla verde o Casper.

Amazon Prime Video

Terminamos con la tercera cadena en liza, sin contenidos originales esta semana, pero con aluvión de pelis y alguna que otra serie de relleno: de Wolfblood (T3) a 4 Blocks (T2), La Purga: La noche de las bestias, Anarchy: La noche de las bestias, Fast & Furious 6, The Bourne Identity: El caso Bourne, El mito de Bourne, El ultimátum de Bourne, El legado de Bourne, El gran Lebowski, La sonrisa de Mona Lisa, Ana y Bruno, Gru 2. Mi Villano Favorito y muchas más, incluyendo la primera temporada de la serie de anime Karakuri Circus.