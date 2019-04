Age of Empires II Definitive Edition ha sido confirmado por la ESRB

La ESRB ha listado Age of Empires II Definitive Edition, un movimiento que equivale a una confirmación directa de que el juego está a punto de llegar al mercado. No es la primera vez que la Entertainment Software Association lista un juego y poco después se produce su lanzamiento, ya ocurrió por ejemplo con Catherine, Yakuza Kiwami 2 y Borderlands Game of the Year Edition, y no creemos que éste vaya a ser un caso extraordinario.

Según el listado que ha publicado la ESRB Age of Empires II: Definitive Edition se define como un juego de estrategia en tiempo real en el que el jugador vivirá una amplia franja histórica, que incluye desde la Edad Oscura hasta la Edad Imperial.

No hay sorpresas, el enfoque es el que todos recordamos de la conocida franquicia, una realidad que queda perfectamente identificada en dicha descripción, donde se hace referencia también a un modo de juego basado en campañas donde tendremos que construir diferentes estructuras, conseguir recursos, gestionarlos y dar forma a un ejército con el que aplastar a nuestros rivales.

Age of Empires II Definitive Edition ha sido calificado como apto para adolescentes (letra “T”), lo que significa que aunque no es apropiado para todos los públicos su contenido es adecuado para jóvenes y adultos. No tenemos detalles sobre la fecha de lanzamiento de este juego y tampoco conocemos las mejoras concretas que traerá a nivel técnico, pero es evidente que su desarrollo está prácticamente completado, y es probable que Microsoft opte por anunciarlo en el escenario del E3 de 2019, un evento que tendrá lugar entre el 11 y el 12 de junio.

A nivel técnico cabe esperar una importante puesta al día similar a la que vimos con el lanzamiento de Age of Empires Definitive Edition, lo que significa que contará con soporte de resolución hasta 4K, mejoras a nivel de sonido y en la banda sonora y la posibilidad de enfrentarnos a otros jugadores a través de su modo online. Como no podía ser de otra forma también cabe esperar que cuente con logros y que ofrezca un sistema de control mejorado, aunque sin que llegue a perder la esencia del original.

Los requisitos mínimos y recomendados todavía no han trascendido, pero debería funcionar sin problemas en cualquier PC actual de gama baja.