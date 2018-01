Age of Empires: Definitive Edition llegará el 20 de febrero

Age of Empires: Definitive Edition, una revisión completa del popular juego de estrategia en tiempo real, será publicado el 20 de febrero según el anuncio de Microsoft.

El juego estaba previsto el pasado año para celebrar el vigésimo lanzamiento del original. El director creativo admite que el trabajo de desarrollo ha tomado más tiempo que el esperado, pero explica el retraso en “la importancia que tenía para el equipo tratar la franquicia con el respeto que merece”.

Age of Empires: Definitive Edition será una versión con gráficos 4K del original y de su expansión The Rise of Rome. También ha sido renovado todo el audio del juego y la banda sonora, así como el modo multijugador que se lanzará en Xbox Live (y LAN), incluyendo soporte para el sistema de logros.

Incluirá una narración para cada misión del modo campaña y un editor de escenarios mejorado que permitirá la creación de campañas personalizadas.

Estará disponible en exclusiva en la Microsoft store y para Windows 10 con un precio de 19,99 dólares. Ya se puede reservar para publicación el 20 de febrero. Microsoft lanzará una beta cerrada multijugador el 29 de enero.