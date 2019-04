Ayer se produjo la confirmación oficial de parte de las especificaciones de PS5, una consola que dará forma a la próxima generación de Sony y que, como sabemos, competirá directamente con Xbox Scarlett.

En efecto, PS5 y Xbox Scarlett están llamadas a convertirse en la próxima gran evolución de las consolas domésticas, y serán ellas las que marcarán los futuros desarrollos de videojuegos y establecerán el techo de los lanzamientos en PC. No es un tema que deba sorprender a nuestros lectores habituales, ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores y lo subrayamos, desde la llegada de PS4 y Xbox One los desarrollos exclusivos para compatibles que aprovechen de verdad la mayor potencia del hardware en PC han dejado de existir, una realidad que no va a cambiar con las nuevas consolas de Sony y Microsoft.

Esto quiere decir que las especificaciones de PS5 y Xbox Scarlett serán las que marcarán el nivel “mínimo” para jugar a títulos de próxima generación en condiciones aceptables. Por ejemplo, si se confirma que la consola de Sony traerá una CPU Ryzen 3000 con ocho núcleos a 1,6 GHz-3,2 GHz (modo normal y turbo), 16 GB de memoria GDDR6 unificada y una GPU Radeon Navi 12 su equivalente aproximado en PC sería un Ryzen de ocho núcleos a 3 GHz+, 16 GB de RAM DDR4 y una GTX 1080-Radeon Vega 64.

Debéis tener en cuenta que esa equivalencia es aproximada, y que debido a la mayor optimización que presentan los desarrollos en consola es muy probable que un PC con esas especificaciones no pueda mover los juegos al mismo nivel que una PS5.

PS5 tendrá un precio atractivo: ¿qué es un precio atractivo?

Tras ese breve análisis que quedó pendiente en el artículo de ayer, y que francamente me parece muy importante por todas las dudas que pude ver en los comentarios vertidos tanto en el propio artículo como en redes sociales, toca hablar de otro detalle de gran interés: el precio de venta.

Seamos realistas, PS5 es una consola de próxima generación que va a contar con una configuración similar a la que podríamos encontrar en un PC que será de gama media cuando ésta llegue al mercado. Debemos tener claro ese contexto, ya que PS5 no estará disponible hasta mediados o finales de 2020, una fecha en la que la mayor parte del hardware actual habrá sido superado por nuevas generaciones de productos con mayor rendimiento y un precio más atractivo.

Con eso en perspectiva, y recordando además que Sony utilizará soluciones semipersonalizadas por AMD con un contrato de suministro a precios que no son viables en el mercado de componentes de consumo general, podemos concluir que sí, que es perfectamente viable lanzar en 2020 una consola con una CPU Zen 2 de ocho núcleos, 16 GB de GDDR6 unificada, una Radeon Navi 12, un SSD y un sistema de sonido 3D económico, ¿pero de cuanto dinero estamos hablando?

Mark Cerny ha dicho que será atractivo para el usuario y que estará bien ajustado a las prestaciones de PS5. Dado que dicha consola va a coexistir con PS4 y PS4 Pro durante al menos un par de años creo que estamos hablando de unos 500-600 dólares, cifras que deberían traducirse directamente en 500-600 euros.

¿Te parece una locura? Pues no debería, ya que PS3 llegó a España con un precio de 499 euros en su versión con disco duro de 20 GB y costaba 599 euros en su versión con disco duro de 60 GB. Muchos analistas creen que lanzar una consola por ese precio sería una locura, pero la situación más compleja de lo que parece, ya no se limita únicamente a atraer al consumidor con un precio bajo.

Lanzar una PS5 por 400 euros haría que tanto PS4 como PS4 Pro se devaluaran muy rápido, algo que sería perjudicial para Sony y que además podría enfadar a los usuarios que confiaron en la compañía nipona y que compraron ésta última con un precio cercano a los 400 euros. A esto se une el tema de los costes y los beneficios. Está claro que el gigante japonés podría asumir pérdidas con la venta de cada PS5 durante su etapa inicial de lanzamiento, ya lo hizo con PS3, ¿pero realmente sería viable una consola con el hardware que hemos descrito por apenas 400 euros?

No tenemos los precios oficiales de los componentes que utilizará Sony, pero incluso con una estimación optimista vemos que no resultaría viable:

CPU Zen 2 + GPU Navi : coste aproximado de 150 euros por unidad (el SoC de PS4 costaba unos 100 dólares en 2013).

: coste aproximado de 150 euros por unidad (el SoC de PS4 costaba unos 100 dólares en 2013). 16 GB de memoria GDDR6 : coste aproximado de 125 euros (los 8 GB de GDDR5 de PS4 costaban casi 90 dólares en 2013).

: coste aproximado de 125 euros (los 8 GB de GDDR5 de PS4 costaban casi 90 dólares en 2013). Unidad SSD de 1 TB : coste aproximado de 100 euros (un SSD estándar de 1 TB cuesta ahora mismo unos 125 euros).

: coste aproximado de 100 euros (un SSD estándar de 1 TB cuesta ahora mismo unos 125 euros). Lector de Blu-ray, sistema de disipación, montaje y otros elementos: unos 100 euros más en conjunto.

Con esas cuentas tenemos un coste total de 475 euros, una cifra bastante realista que encaja perfectamente con todo lo que hemos expuesto. Habrá que esperar a ver qué decisión acaba tomando Sony, pero apuesto por 500 euros, ¿y vosotros?