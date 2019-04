Lanzamientos: juegos y recomendaciones para mayo 2019

Terminando con un mes de abril pasado por agua, todavía somos muchos los que sufrimos los estragos de las comilonas típicas de la Semana Santa, algo que parece notarse ligeramente en la ligera ausencia de títulos y lanzamientos fuertes para mayo.

No obstante, en este caso supliremos el número con la calidad. Así pues, y otro mes más, a continuación os dejamos nuestro resumen con una pequeña muestra de los lanzamientos más destacables del mes, ordenados cronológicamente por su fecha de salida:

1 de mayo

Precipice

Si bien antaño el dominio del mundo podría estar centrado en la potencia bélica, este juego de estrategia, diplomacia y guerra nos muestra que en la actual era atómica, el diálogo cobra un papel fundamental. Volviendo al escenario de la Guerra Fría, este juego para dos jugadores nos retará a tratar no solo de alcanzar el poder, si no a evitar el peor de los desenlaces.

Precipice estará disponible el primero de mes bajo un precio de 11.99 euros y de forma exclusiva para PC a través de Steam, contando con soporte para sistemas Windows y Linux.



2 de mayo

Close To The Sun

La trama nos devolverá a finales de la década de 1890, durante la época de esplendor científico de Nikola Tesla, con una aventura gráfica en primera persona que nos narrará un intrigante y terrorífico pasado distópico. Secretos, enigmas y amenazas desconocidas nos esperan dentro de este arca para grandes mentes.

Close To The Sun llegará de forma exclusiva para PC a través de la Epic Games Store, bajo un precio de 29,99 euros, donde ya está disponible para precomprar.

Black Paradox

Una nostálgica vuelta a los clásicos arcade de disparos y desplazamiento lateral, que opta por mezclar unos efectos visuales pixel art y música electrónica. Además, contaremos con un factor Rogue-Like, con niveles generados aleatoriamente que nos harán enfrentarnos a distintos mapas y peligros cada vez.

Ya disponible en PC a través de Steam mediante su acceso anticipado, el próximo 2 de mayo los lanzamientos de Black Paradox se completarán con sus versiones completas para Xbox One, Ps4 y Nintendo Switch, bajo un precio único para todas las plataformas de 11,99 euros.

Rise of Industry

Se trata de un juego de gestión y estrategia en el que te pondrás en la piel de un empresario de principios del siglo 20. Construye y gestiona tu imperio en un mundo vivo que se genera de forma procedimental y que no dejará de evolucionar y de adaptarse a tu estilo de juego.

Actualmente ya accesible a modo de acceso anticipado, el próximo 2 de mayo podremos comenzar a jugar a la versión completa de Rise of Industry en Steam, bajo un precio final de 22,99 euros, y con la compatibilidad con sistemas Windows, Mac y Linux.

VA-11 Hall-A

Con un sistema de funcionamiento parecido a los Date Sim, en este caso tomaremos el papel de una de las camareras de un prestigioso bar de un distópico futuro tecnológico, donde más que enamorar al resto de personajes, deberemos usar nuestro encanto y grandes dosis de cocktails y alcohol.

Estrenado originalmente en la PSVita y PC (aún disponible en Steam para Windows, Mac y Linux), tras 3 años finalmente VA-11 Hall-A llegará también a las consolas PS4 y Nintendo Switch, bajo un precio todavía sin confirmar que se espera ronde entre los 14,99 y 19,99 euros de las versiones actualmente disponibles.

Strike Suit Zero

Otro futuro distópico nos espera en el año 2299, donde actualmente se desarrolla una guerra interestelar. En un intento por salvar a la Tierra de la destrucción, encarnaremos a uno de los pilotos humanos del Strike Suit, un híbrido entre Mecha y nave espacial con una enorme capacidad de combate para sumergiremos en las largas batallas a gran escala a lo largo de distintos rincones del universo.

Seis años después de pasar por todas las plataformas, incluidos sus lanzamientos en iOS y Android, Strike Suit Zera aterrizará en la consola portátil de Nintendo, siendo la Switch la primera toma de contacto con esta compañía japonesa, bajo un precio final de 19,99 euros.

7 de mayo

Brief Battles

Sin duda uno de los lanzamientos más divertidos y absurdos del mes (si no el que más). Utiliza tus calzoncillos para luchar con y contra tus amigos en este frenético multijugador beat em’ up para hasta 4 jugadores, lo que lo hace un juego ideal para las fiestas, cargado con gran toque de humor descarado.

Brief Battles llegará el próximo 7 de mayo a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, aunque todavía no se ha dado a conocer su precio para ninguna de las plataformas.

Shakedown: Hawaii

Combinando la acción del mundo abierto con la construcción y gestión de recursos, deberemos construir una corporación «legítima» a través de misiones del chantaje, el sabotaje y el robo de propiedades. A modo de parodia de las grandes mafias, tomaremos el papel del «honrado» CEO, dirigiendo las subsidiarias de mercenarios, publicando anuncios engañosos, pagando por servicios ocultos, y muchas otras herramientas de marketing de calle.

Shakedown: Hawaii llegará a PS4, Xbox One y Switch, además de a PC a través de Steam. Sin embargo, no hemos podido encontrar detalles sobre su precio de salida, y es que la plataforma de Valve incluso ha optado por no mostrar todavía una fecha de lanzamiento, lo que podría indicar un posible retraso.

For The King

Teje tus propios cuentos únicos en esta desafiante aventura de rol para un jugador con modos cooperativos, y recorre los peligrosas y pintorescos mapas generados de forma única.

For The King ya está disponible en su versión de PC a través de Steam (para Windows, Mac y Linux), mientras que sus lanzamientos en PS4, Switch y Xbox One se retrasarán a fechas entre el día 7 y 10, dependiendo de la plataforma. Sin embargo su precio no variará tanto, bajo un precio compartido de 19,99 euros.

9 de mayo Masquerada: Songs and Shadows Otra de los lanzamientos adaptados que, aunque con cierto retraso, finalmente se suma a los títulos de la portátil de Nintendo. Así pues, pronto podremos disfrutar de este juego de rol táctico con combates en tiempo real y un sistema de pausas que nos permitirá un mayor control de estratégico y la capacidad de configurar combos. Como ya os decíamos, Masquerada ya está disponible en el resto de consolas y PC, a los que pronto se incluirá la versión para Nintendo Switch bajo un precio de 19,99 euros.  Life is Strange 2: Episodio 3 Pasamos el ecuador de esta potente aventura gráfica con la llegada de Wastelands, el tercero de los cinco episodios que nos narran la historia de la huida de los hermanos Sean y Daniel Diaz. Podremos encontrar este episodio de Life is Strange 2 en PC, PS4, Xbox One, aunque a diferencia del primer episodio, no podremos adquirirlo de forma independiente, limitado por el momento al pack completo bajo un precio de 39,99 euros. Yakuza Kiwami 2 En este caso se trata de la adaptación a PC del remake de la segunda entrega de la saga Yakuza, anteriormente uno de los exclusivos más potentes, violentos e irreverentes de SEGA en PS4. Yakuza Kiwami 2 llegará el próximo 9 de mayo con la compatibilidad única para sistemas operativos Windows, y disponible a través Steam bajo un precio de 29,99 euros. 10 de mayo Saints Row: The Third Sin duda este mes de mayo supondrá una gran bocanada de aire fresco para los usuarios de Nintendo Switch, eso sí, con una enorme cantidad de adaptaciones de títulos ya estrenados, como es el caso de Saints Row: The Third. En esta entrega controlaremos a uno de los Third Street Saints, una banda callejera reconvertida en una reconocida marca de zapatillas, bebidas y muñecos cabezones, y continuando con los grandes tintes de humor absurdo, adulto y mucha acción que caracteriza a esta saga.

14 de mayo

Rage 2

Uno de los lanzamientos más esperados y potentes del mes, este shooter de acción postapocalíptica mantiene todas las claves que hicieron grande al original, sumándole una importante puesta a punto con una mejora técnica, gráfica y de jugabilidad.

RAGE 2 estará disponible desde los 59,99 euros de PC (finalmente presente desde Bethesda.net y Steam), hasta los 69,99 euros para las consolas Xbox One y PS4.



A Plague Tale: Innocence

Sigue la lúgubre historia de la joven Amicia y su hermano pequeño Hugo en un viaje por uno de los momentos más oscuros de la historia, perseguidos por la Inquisición y rodeados de una terrorífica plaga de ratas, y descubre una forma de sobrevivir y encontrar un propósito dentro de esta cruel visión del mundo.

A Plague Tale: Innocence saldrá al mercado para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One, con un precio de 44,99 euros para su versión de PC, y 49,99 euros para consolas.



16 de mayo

Castlevania Anniversary Collection

Con motivo del 50 aniversario de Konami, la compañía anunció los lanzamientos de varios recopilatorio, incluido el de uno de los juegos más icónicos que llegó a suponer la creación de todo un género: Castlevania. En él se incluirán las cuatro primeras entregas publicadas en NES y SNES, el Castlevania Bloodlines de Mega Drive, dos juegos de Game Boy, y la sorprendente vuelta de Kid Dracula.

Castlevania Anniversary Collection contará con distintas versiones para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, y estará disponible a un precio único de 19,99 euros.

17 de mayo

Eden Rising: Supremacy

¿Que sucede si metemos un Tower Defense, No Man’s Sky y el Fortnite en un saco y lo agitamos? Pues ni más ni menos que este curioso Action Tower Defense en tercera persona basado en un mundo abierto lleno de hordas de monstruos hostiles. Reúne materiales en el camino para crear defensas y equipo.

Eden Rising: Supremacy abandonará su fase de acceso anticipado el próximo 17 de mayo, disponible para PC’s Windows a través de Steam y bajo un precio de 14,99 euros.



21 de mayo

Observation

Adéntrate en la oscuridad del espacio de la mano de este thriller de ciencia ficción que descubre lo que le sucedió a la Dra. Emma Fisher, y al equipo de su misión, a través de la lente de la inteligencia artificial de la estación, S.A.M.

Observation estará disponible para PS4 y PC, donde será distribuido en exclusiva por la Epic Games Store, bajo un precio compartido para ambas plataformas de 24,99 euros.



Team Sonic Racing

Porque Sonic y compañía no son solo rápidos corriendo, este juego combina lo mejor de los clásicos de las recreativas, las carreras competitivas, un estilo personal para cada personaje, y la personalización de los componentes de nuestros vehículos.

Team Sonic Racing estará disponible en exclusiva para las consolas, donde podremos encontrarlo bajo un precio compartido de 39,99 euros para PS4, Xbox One, y Nintendo Switch.



Atelier Lulua: The Scion of Arland

Continuando la serie Arland, y siguiendo los eventos tras Atelier Totori Meruru, llega una nueva historia de este J-RPG con una nueva aventura para estos alquimistas.

Atelier Lulua: The Scion of Arland estará disponible para PS4, Nintendo Swith y PC (a través de Steam), bajo un precio compartido para todas las plataformas de 59,99 euros.

Resident Evil HD Remaster, RE 0 y RE 4

Después de que la alucinante remasterización de Resident Evil 2 se quedase fuera del catálogo de la Nintendo Switch, Capcom quiso compensar a los fans de esta saga de supervivencia zombie con los anuncios y lanzamientos de varios de sus títulos, entre los que se incluye la inminente incorporación de Resident Evil HD Remaster, Resident Evil Zero y Resident Evil 4.

Assassin’s Creed 3 Remastered

También llegará a la portátil de Nintendo otro gran título como la remasterización de Assasin’s Creed 3, que lejos de cumplir con cerrar la trilogía de estos títulos, nos dejó esta gran obra de Activision que desborda la gran riqueza de la cultura de los nativos americanos.

23 de mayo

Total War: Three Kingdoms

Se trata del primer título de la serie en el que se recrearán los conflictos épicos y bélicos de la antigua China, combinando una apasionante campaña por turnos con la construcción de imperios y la conquista a través de batallas masivas a tiempo real.

Total War: Three Kingdoms llegará como uno de los lanzamientos exclusivos de PC más potentes del mes, disponible a través de Steam para Windows desde 59,99 euros.



28 de mayo

Little Friends: Dogs and Cats

¿Te gustan los juegos de simulación de mascotas? ¿Eres un fan de la serie Nintendogs? parece que estás a punto de tener suerte. Elige entre una variedad de cachorros y gatitos y jugar a alimentarlos, cuidarlos, o vestirlos con los más de 600 accesorios disponibles.

Little Friends: Dogs and Cats se lanzará de forma exclusiva para Nintendo Switch, aunque todavía no se ha confirmado su precio de salida.

Blood & Truth

Métete en los ojos del soldado de fuerzas especiales Ryan Marks en este shooter VR lleno de acción y drama mientras tratas de rescatar a tu familia de un despiadado imperio criminal.

Blood & Truth llegará de forma exclusiva para PS4 y su sistema PlayStation VR bajo un precio de 39,99 euros.

29 de mayo

Among the Sleep: Enhanced Edition

Dos años tras sus primeros lanzamientos en el resto de plataformas, la versión mejorada de esta galardonada aventura de terror en primera persona finalmente llega a Nintendo Switch. Toma el papel de este niño pequeño y ayudalo a buscar de su madre a través de sus extrañas y horribles pesadillas.

Among the Sleep: Enhanced Edition estará disponible en la portátil de Nintendo desde 24,99 euros.

30 de mayo

Conan Unconquered

Construye tu fortaleza y forma un ejército invencible para sobrevivir a las hordas salvajes el que será el primer juego de estrategia y supervivencia en tiempo real ambientado en el mundo de Conan el Bárbaro.

Cerrando los lanzamientos del mes de mayo, Conan Unconquered llegará como otro de los exclusivos más potentes de PC, disponible a través de Steam desde los 29,99 euros.