Windows 10 no recibirá dos grandes actualizaciones este año

Las actualizaciones semestrales son una parte fundamental dentro del modelo de Windows 10 como servicio. Desde la llegada de dicho sistema operativo Microsoft dejó claro que abandonaba el modelo de producto, visto en Windows 8.1 y anteriores, y pasaba a adoptar un nuevo enfoque que, en teoría, sería beneficioso para el usuario.

Optar por ofrecer un sistema operativo como servicio tiene sus ventajas, de hecho es un planteamiento que Apple mantiene desde hace tiempo, y que también utilizan varias distros Linux, pero también tiene sus desventajas.

En el caso de Windows 10 su ejecución como servicio se ha llevado a cabo a través de dos grandes actualizaciones semestrales. Con esta estrategia Microsoft puede mantenerlo actualizado en ciclos cortos y puede ofrecer al usuario nuevas funciones y mejoras a nivel de interfaz, pero al mismo tiempo se reducen los periodos de desarrollo y el tiempo disponible para probar y revisar el estado de cada actualización.

No tenemos que profundizar para entender dónde está el problema. Si tienes menos tiempo para analizar y corregir errores es muy probable que acabes lanzando alguna actualización con defectos graves, cosa que ocurrió con Windows 10 October 2018 Update.

La situación que se vivió tras la llegada de dicha actualización generó un escenario de malestar y alzó las voces críticas que sugieren a Microsoft un cambio de planes. Su idea es simple, reducir el lanzamiento de grandes actualizaciones a una por año, manteniendo, obviamente, el sistema actual de parches de seguridad mensuales.

Si lo pensamos en frío no es mala idea, ya que aunque implica ralentizar la llegada de nuevas funciones tiene como ventaja un mayor tiempo de desarrollo que debería traducirse, en teoría, en actualizaciones más pulidas y estables.

Windows 10 May 2019 Update será la única gran actualización del año

Así lo asevera Mary Jo Foley, una de las periodistas más reputadas del universo Microsoft que cita a fuentes de la propia compañía de Redmond, Windows 10 May 2019 Update será la única actualización de gran calado que llegará este año a dicho sistema operativo, aunque con matices.

Foley ha indicado que esto no quiere decir que no vayamos a ver una actualización a finales de año (octubre o noviembre). Dicha actualización llegará, pero será mucho más simple que la que veremos en mayo y será más bien un simple Service Pack que no introducirá cambios importantes.

¿Acierta Microsoft con este cambio de estrategia? Viendo lo ocurrido con la October 2018 Update tengo claro que sí, que es la dirección correcta. Y vosotros, ¿qué pensáis?