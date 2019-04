Windows 10 May 2019 Update será la nueva versión mayor del sistema operativo de Microsoft. Actualmente está disponible en fase de vista previa en el canal Insider y se prevé llegue en versión estable a finales de mayo para el público en general, gratuitamente para actualizar versiones existentes con licencia válida de Windows 10.

Cualquier usuario de Windows puede unirse al canal Insider, instalando el sistema desde cero o convirtiendo una instalación existente de Windows 10 accesible al programa Insiders (no recomendado en máquinas de producción). Ya te ofrecimos un especial práctico sobre los métodos para probar esta versión, pero si no te apetece o no has tenido tiempo te ponemos en situación de lo más importante que puedes esperar de la próxima actualización de primavera.

Novedades Windows 10 May 2019 Update

No esperábamos ningún “bombazo” y ninguno vemos. Después del fiasco en las dos últimas actualizaciones, todo indica que Microsoft ha pensado más en la estabilidad que en añadir nuevas características que complicaran aún más el proceso de desarrollo. Algunas novedades van por ese camino y serán bienvenidas para la mayoría de usuarios. Otra parte importante de la tarea se ha realizado para arreglar los múltiples errores conocidos y diversos ‘tuneos’ de un sistema que sigue siendo el Windows 10 que conocemos con sus virtudes e inconvenientes.

Aunque llevamos varios meses probando la versión, realizamos la revisión sobre la última actualización de esta semana, versión 1903 – 18875.1000. No será la definitiva, pero el proceso de nuevas características ya está cerrado y las nuevas compilaciones solo serán para seguridad y corrección de errores.

Actualizaciones

Una de las principales novedades de la nueva versión ha llegado en su mismo anuncio y reside en las propias actualizaciones del sistema. Las dos últimas versiones de Windows 10 se habían convertido en un ejercicio de alto riesgo para equipos y archivos. Microsoft prometió abordar la cuestión teniendo en cuenta los comentarios de socios y usuarios y la realidad es que los anuncios van en la dirección correcta para conseguir el objetivo final: aumentar la calidad de la distribución.

Las novedades son varias e interesantes, comenzando por un mayor tiempo de prueba y una ampliación significativa de la interacción con los socios del ecosistema, incluidos ingenieros propios y resto de empleados, fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de software independientes (ISV) y los millones de Insiders. También se ofrece más control al usuario de cómo y cuándo realizar las actualizaciones, incluido poder pausarlas a los usuarios de la edición “Home”.

Habrá una mayor transparencia cuando se descubran errores; una detección temprana de errores; horas activas inteligentes para evitar reinicios inesperados por las actualizaciones o separación de la instalación de la versión completa de las opciones propias para actualizar características y seguridad en Windows Update. También se ha mejorado la reversión a versiones anteriores por si fallan las actualizaciones y los mensajes de error en Windows 10 May 2019 Update, ahora más útiles.

Cortana y las búsquedas

La separación de Cortana y la búsqueda en Windows 10 que te adelantamos hace unos meses es un hecho y Microsoft lo ha implementado en Windows 10 May 2019 Update. Como resultado, vemos un gran cuadro de búsquedas que iniciará una experiencia de búsqueda dedicada, mejorada y potenciada, mientras que al hacer clic en el icono de Cortana se abrirá la “experiencia de asistencia digital con órdenes por voz”.

Pocos usuarios han entendido en los tres largos años de presencia de Windows 10 que el asistente digital tuviera que compartir presencia y espacio con el importante apartado de las búsquedas. Como otros componentes de Windows 10, solo se entendía por motivos comerciales para impulsar una Cortana cuyo uso está muy por debajo de lo esperado. El desastre de Windows Mobile ha dado al traste con ésta y otras estrategias. El problema es que a los que trabajamos a diario muchas horas con Windows en el escritorio no nos acaba de entusiasmar un concepto y diseño pensado para otros formatos.

Microsoft va (lentamente y en la medida que puede para no romper Windows 10) atendiendo las peticiones de los usuarios. Dividir Cortana y la búsqueda era una de ellas y ya está aquí. El botón de Cortana se puede eliminar aunque no sabemos la parte del código interno que cubre. También puedes instalar otros asistentes alternativos como Alexa.

Tema oscuro y ahora Tema claro

El modo oscuro es un tema gráfico que mejora la visualización en algunos entornos, protege los ojos del usuarios en ambientes con poca luz y también en algunos tipos de pantallas, especialmente OLED, más propensas a problemas debido al aumento del contraste que emplea esta tecnología. Múltiples aplicaciones de terceros ya ofrecen este opción, pero el tema oscuro de Windows 10 es uno de los mejor implementados y Microsoft lo está extendiendo como opción a las aplicaciones del sistema.

Como novedad de Windows 10 May 2019 Update, la compañía ha implementado justamente su contrario: un tema claro real que se puede configurar de manera sencilla en “Personalización > Colores > Tema Claro”. Este modo no utiliza un color blanco puro, sino tonalidades en azul claro y transparencias para conseguir un acabado que ofrece una alternativa más. Personalmente, preferimos el modo oscuro, pero para gustos, colores.

Windows Sandbox

Una de las novedades principales de Windows 10 (solo ediciones Pro, Enterprise y Education) es su plataforma de virtualización integrada. Ese hipervisor utiliza de manera óptima el nuevo Windows Sandbox, una forma sencilla de crear instantáneamente una máquina virtual aislada del sistema principal, donde puedes probar un programa o visitar un sitio web sospechoso, sin riesgos. Cuando cierres el Sandbox desaparecerá instantáneamente todo rastro de actividad.

Inicio

El menú de Inicio ha sido rediseñado parcialmente, pero es tan ligero que es posible que pase bastante desapercibido. Hay algunos iconos nuevos para las opciones de encendido y la pantalla de bloqueo ahora tiene un efecto de desenfoque agregado al fondo de pantalla. Ahora hay más iconos agrupados y con ello menos grupos añadidos por defecto como ‘live tiles’ y una novedad es que se podrán eliminar grupos enteros de ellos.

Nunca nos ha gustado este tipo de menú más pensado en dispositivos móviles con pantallas táctiles. Al menos se ha ido mejorando frente al (terrible) original de Windows 10 y ahora es menos molesto, algo más útil y personalizable para trabajo en el escritorio. En la versión ligera Windows Lite que desarrolla Microsoft, hemos visto un menú de inicio estático que eliminaría los ‘lives tiles’ y apostaría solo por iconos como en iOS, Android o Chrome OS. Por ello apostaríamos para la versión regular.

Integración con Xbox One

El juego nativo de Xbox a Windows 10 está en marcha para unir definitivamente consolas y PCs bajo el ecosistema de Microsoft. Microsoft ha perdido la batalla en ventas de la actual generación de consolas, pero puede ganar la guerra si juega bien sus cartas. Y tiene comodines, aprovechando una posición en ordenadores personales con Windows que no tiene ni Sony ni Nintendo.

Durante los últimos dos años hemos visto cómo la estrategia de Microsoft en videojuegos ha tomado un giro agresivo. Desde el lanzamiento de una nueva consola, la Xbox One X, fuera del ciclo de lanzamiento tradicional hasta el anuncio de un servicio de juego en streaming, xCloud, que va a ser muy importante en el futuro. El caso es que Microsoft está preparando una migración completa de las instalaciones de Xbox One a Windows a través de las nuevas mejoras de PowerShell de Windows 10. Las pruebas con el juego State of Decay 2 en Windows 10 Insiders (ofrecido gratuitamente) muestra como Microsoft planea llevar los juegos nativos de Xbox a los PCs.

Securidad de Windows

Así se llama el centro de seguridad integrado de Windows 10, que incluye el antivirus Windows Defender y bastantes cosas más. Entre las novedades de esta versión destacamos una configuración de protección contra la manipulación que avisa si otra persona o programa intenta cambiar la configuración de seguridad. También encontrarás una página de Historial de protección unificada que muestra todos los eventos sospechosos (malware detectado, intentos de acceso a carpetas controladas, etc.) en una sola vista.

IP y DNS

Microsoft ha añadido en la herramienta de configuración una opción para configurar IPs y DNS manualmente si estás utilizando una conexión por cable para Ethernet. Se realiza de una manera muy sencilla para IPv4 e IPv6 y es una alternativa a la gestión de redes que puede realizarse en el panel de control.

Almacenamiento reservado

Microsoft ha introducido una función de almacenamiento reservado en Windows 10 May 2019 Update, que reservará un mínimo de 7 Gbytes para “garantizar que las actualizaciones se completen sin problemas”. Aunque el almacenamiento reservado en Windows 10 se empleará para varios usos, las actualizaciones del sistema tendrán prioridad total y todo lo que esté en ese espacio (archivos temporales, cachés y similares) se eliminará para dejar espacio.

Si no tienes suficiente espacio, incluso después de eso, la actualización utilizará cualquier otro espacio libre disponible en las unidad de almacenamiento. Puede ser interesante para mejorar las actualizaciones del sistema y en general el funcionamiento, pero el problema reside en que algunos equipos (portátiles básicos, netbooks, equipos antiguos…) ya van muy justos de espacio. A tener en cuenta en equipos con almacenamiento reducido.

Asistente de concentración y notificaciones

Una función que permite seleccionar la recepción de notificaciones, que en esta versión añade usos con pantalla completa. Si lo seleccionas, no recibirás molestas notificaciones cuando uses una aplicación o juego que trabaje a pantalla completa. El Centro de acción tiene un par de novedades, un control deslizante de brillo y la capacidad de reorganizar los cambios rápidos de acción sin salir de esta herramienta.

Consola

Microsoft actualizó recientemente algunos aspectos del funcionamiento externo de la consola de Windows (dentro de lo posible en una aplicación en modo texto) y en Windows 10 May 2019 Update añade una nueva opción en las propiedades del símbolo del sistema que ahora permite personalizar los colores y usar la rueda de control “Ctrl + Mouse” para acercar y alejar.

Desconexiones de USB

Microsoft ha anunciado un cambio en la configuración predeterminada para desconectar dispositivos USB en Windows 10. En versiones anteriores de Windows la política predeterminada era la de mejor rendimiento. A partir de la última actualización será la de eliminación rápida. Microsoft permitirá la opción de usar una u otra como políticas generales en dispositivos de almacenamiento externo conectados a puertos como USB o Thunderbolt. En esencia, para el usuario que quiera, no tendrá que realizar el paso de “eliminación de forma segura” antes de expulsar un dispositivo externo. La función también estará disponible en Windows 10 1809.

Otras Novedades Windows 10 May 2019 Update

Cambio del tamaño y color del cursor del ratón sin necesidad de modificar el tema visual general.

Esta versión introduce soporte para cuentas de Microsoft basadas en un número de teléfono, sin necesidad de una cuenta de correo electrónico.

basadas en un número de teléfono, sin necesidad de una cuenta de correo electrónico. El administrador de tareas ahora arranca por defecto en la pantalla rendimiento, seguramente la más útil.

ahora arranca por defecto en la pantalla rendimiento, seguramente la más útil. Ahora puedes agregar un borde a las capturas de pantalla que tomes con la aplicación de recorte Snip & Sketch y admite dos nuevos formatos para guardar las imágenes: JPG y GIF.

Nueva opción para configurar una clave de seguridad personal (FIDO2) dentro de Windows Hello.

(FIDO2) dentro de Windows Hello. Activación de voz para aplicaciones de la misma forma que hacemos con el ‘Hey’ de Cortana.

Mejoras en el portapapeles en la nube , permitiendo guardar los 26 elementos más recientes copiados en el historial y admitiendo la sincronización entre dispositivos.

, permitiendo guardar los 26 elementos más recientes copiados en el historial y admitiendo la sincronización entre dispositivos. Lenguaje selectivo. Windows 10 soporta múltiples idiomas. Anteriormente, cuando instalaba un idioma, todas sus características se instalaban con él. Ahora, puede elegir algunas funciones de instalación y no el pack completo.

Mejora de la capacidad de insertar emojis en un campo de texto o documento.

Más opciones para los probadores en Windows Insiders con cuatro configuraciones, aplazado, anticipado, vista previa de versión y la última para saltar a la próxima versión de Windows 10 que desarrolle Microsoft.

Como habrás visto, no hay novedades de calado en cuanto a nuevas funciones y sí mucho tuneo y ajustes. Y no es algo negativo teniendo en cuenta que en esta versión la corrección de errores y la estabilidad prevalece sobre las anteriores e incluso hay algunos fallos conocidos que todavía persisten como el del software anti-cheats que provoca GSODs con algunos juegos.

La versión estable de Windows 10 May 2019 Update no llegará hasta finales de mayo (como mínimo), pero si quieres probarla ya puedes hacerlo a través de las versiones Insiders.