Adiós al Google Campfire: no habrá Windows 10 en Chromebooks

Google ha dicho adiós al proyecto «Campfire«. Un desarrollo experimental que hubiera permitido instalar Windows 10 en Chromebooks con arranque dual y que ha quedado en «desuso» según los comentarios vistos en el código de Chrome OS.

Si recuerdas, el pasado verano apareció en el repositorio Git oficial de Chromium (proyecto del que derivan Chrome y Chrome OS) una nueva rama de firmware para el Pixelbook llamada eve-campfire y un nuevo modo de sistema operativo alternativo (Alt OS) que refería una función para poder instalar Windows 10 en Chromebooks junto al Chrome OS en arranque dual, para poder iniciar uno u otro.

Desde xda-developers comentaron que la intención de Google era crear múltiples variantes de Campfire para llevarla más allá del Pixelbook, con cambios en el repositorio Git que se fusionarían con la rama principal en lugar de crear una rama específica para cada dispositivo, convirtiendo así a Campfire en una característica estándar (o al menos extenderla en lo máximo posible) para todos los Chromebooks.

Pese a las virtudes potenciales, la función necesitaba al menos 40 Gbytes de espacio en disco, algo de lo que no sobra precisamente en la mayoría de los Chromebooks que confían ese apartado al almacenamiento en nube. Tampoco era sencillo explicar que Google soportara de manera oficial un sistema operativo rival cuando pretende mostrar las virtudes del suyo. De hecho, Google nunca anunció esta función oficialmente y en la conferencia anual con desarrolladores de la semana pasada no se mencionó. Ahora, según muestra el código de Chrome OS, el desarrollo de Campfire de habría detenido.

¿Es necesario Windows 10 en Chromebooks?

Google trabaja con decenas y decenas de proyectos. Los abre y también los cierra incluso los que parezcan prometedores si no van a ninguna parte. Campfire no parece ser una excepción. Somos grandes amantes de probar, combinar y usar todo tipo de sistemas y tenemos los equipos llenos de Windows, Linux y hasta macOS bajo hackingtosh, pero lo del Windows 10 en Chromebooks no le vimos demasiado sentido como una característica oficial de Google.

Google va por otro lado como vimos en el anuncio en el Google I/O 2019: «Todos los Chromebooks serán portátiles Linux». Eso sí es un movimiento natural (y esperado) para ampliar las funcionalidades de los Chromebooks teniendo en cuenta su base Linux. Y los usuarios de Chrome OS que necesiten usar aplicaciones de Windows pueden usar un cliente de escritorio remoto para acceder a otro escritorio o máquinas virtuales en la nube. O simplemente comprar una máquina con Windows, que en sus configuraciones básicas no cuestan mucho más que los Chromebooks.