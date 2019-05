Star Wars: Knights of the Old Republic tendrá su propia película

Para muchos, entre los que me incluyo, Star Wars: Knights of the Old Republic es el mejor videojuego basado en el universo de George Lucas así que no se me ocurre mejor base para hacer – por fin – una buena película. Según adelanta BuzzFeed News, el proyecto ya está en desarrollo.

La película basada en KOTOR contará con el guión de Laeta Kalogridis (que ha trabajado en producciones como Shutter Island, Avatar o Altered Carbon) y, siempre según la fuente original, será una trilogía.

En este punto merece la pena recordar que la historia de Knights of the Old Republic acontece 4.000 años antes de lo que hasta ahora hemos visto en el cine, con la saga Skywalker como grandes protagonistas, así que será todo un reto encontrar puntos de enlace. Como ventaja, el equipo tendrá más libertad creativa que en otras producciones.

De momento, no hay confirmación oficial por parte de Disney y mucho menos fecha de lanzamiento. Tampoco descartaríamos la posibilidad de que se trate de una producción orientada al nueva canal de pago de la compañía y no a su estreno en salas comerciales. La próxima entrega de Star Wars será en 2022, la primera parte de una nueva trilogía bajo la dirección de David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Juego de Tronos.