Call of Duty: Modern Warfare 2019 será presentado el 30 de mayo

Los chicos de Activision e Infinity Ward han confirmado que presentarán Call of Duty: Modern Warfare 2019 el 30 de mayo, es decir, justo mañana. No sabemos si tienen previsto llevar a cabo un anuncio completo o uno parcial, pero en cualquiera de los dos casos podremos resolver algunas dudas muy importantes.

Como recordarán nuestros lectores habituales hace unos días os contamos que Call of Duty: Modern Warfare 2019 iba a ser un reinicio «suave» de la conocida franquicia de acción bélica, un movimiento con el que Activision quiere darle un soplo de aire fresco y recuperar el encanto que tuvo la que es, para muchos, la mejor entrega de la saga, Call of Duty 4: Modern Warfare.

No es casualidad, y de hecho es fácil entender este movimiento. La franquicia no pasa por su mejor momento, el estancamiento que representan las consolas actuales impide a Activision dar un salto generacional a nivel técnico y las innovaciones a nivel jugable son cada vez menos marcadas.

Todavía no tenemos información concreta, pero cabe pensar que la ambientación de esta nueva entrega será idéntica a la que vimos en Call of Duty 4: Modern Warfare, al menos en lo que respecta a la época (línea temporal). Con el auge de los Battle Royale podemos dar por hecho que habrá un modo de juego de este tipo, y que podremos disfrutar también del modo campaña.

El lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2019 se producirá a finales de este mismo año, y como no podía ser de otra forma llegará a Xbox One, PS4 y PC. PS4 Pro y Xbox One X podrán moverlo con una resolución más elevada, y en principio no esperamos ver una versión adaptada a Nintendo Switch, una consola que, como sabemos, tiene unas especificaciones de hardware inferiores a las de las consolas de Sony y Microsoft.