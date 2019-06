Destiny 2 será gratuito y nos llevará a la Luna en su próxima expansión

Un conocido medio estadounidense ha confirmado por error que Destiny 2 pasará a ser gratuito, una buena noticia que no ha venido sola, y es que además de disfrutar del juego base sin ningún tipo de coste también será posible jugar a la primera expansión, conocida como La Maldición de Osiris.

Esta será una de las novedades más importantes del evento especial que Bungie tiene previsto celebrar hoy, pero no será el único. La misma fuente que filtró el salto de Destiny 2 al modelo «free to play» ha confirmado que la próxima expansión se titula Shadowkepp y que llegará el 17 de septiembre, aunque como de costumbre estará disponible en precompra desde el momento en el que se produzca su anuncio oficial.

Ahora mismo Destiny 2 se encuentra en la recta final de su último pase de temporada, tras la finalización de la temporada del Nómada y el reciente inicio de la temporada de la Opulencia, así que el anuncio de una nueva expansión tiene todo el sentido del mundo.

Sin embargo, en esta ocasión lo interesante es que Bungie ha decidido volver al enfoque clásico de las expansiones para su conocida franquicia. Al contrario de lo que vimos en el segundo pase de temporada la expansión Shadowkepp nos traerá un nuevo «mundo» donde vivir nuevas aventuras, la Luna.

Los que jugaron a la primera entrega recordarán que la Luna era, junto con Venus y Marte, uno de los escenarios más trabajados y mejor terminados de todos los que ofrecía dicho título. Con el segundo pase de temporada Bungie se limitó a añadir misiones y pequeñas ubicaciones «nuevas» que obligaban al jugador a farmear y a cumplir objetivos repetitivos, un error que la comunidad le dejó claro desde el primer momento.

Pues bien, con Shadowkepp demuestran haber aprendido la lección. Este nuevo DLC nos llevará, como dijimos, a la Luna, donde deberemos hacer frente a una pesadilla que habita en La Ciudadela. ¿Nos veremos de nuevo las caras con la colmena o Bungie nos sorprenderá con un nuevo enemigo? Pronto saldremos de dudas.

¿Y cómo monetizarán Destiny 2 si pasa a ser gratuito?

Pues a través de dos vías: los micropagos y las expansiones. El tema de poder comprar elementos cosméticos con dinero real (plata como divisa en el juego) no es nuevo, así que imagino que simplemente se potenciará de una u otra forma.

Por otro lado no debemos olvidar que habrá expansiones que seguirán siendo de pago, como la de El Estratega y todo el contenido del pase de la segunda temporada. Los jugadores que quieran acceder a ellos, y a los objetos únicos asociados a cada uno de ellos, no tendrán más remedio que pasar por caja.

Estaría bien, no obstante, que Bungie se plantease ofrecer algún tipo de compensación a los usuarios que, en su momento, decidimos pagar por el juego y por la expansión que pasará a ser gratuita. No he pensado nada en concreto, pero qué mínimo que tener un detalle con su comunidad más fiel.

¿Os parece acertado que Bungie haya decidido convertir a Destiny 2 en un juego gratuito? Los comentarios son vuestros.