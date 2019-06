Nuestros lectores hablan: ¿qué os ha parecido Google Stadia?

Google confirmó ayer todas las claves de Stadia, su servicio de juego en la nube, y debo decir que en lo personal me dejó con sensaciones enfrentadas, ya que no me esperaba el giro que acabó dando el gigante de Mountain View.

Cuando hablamos de juego en la nube tenemos un concepto claro que debemos diferenciar de los posibles modelos de negocio que adopte cada empresa, una realidad que no tenemos del todo asumida y que puede crearnos unas expectativas demasiado elevadas.

El concepto de juego en la nube en su nivel más básico es muy simple: una empresa tiene uno o varios servidores que ejecutan juegos a demanda del usuario y los envían en streaming al dispositivo del cliente. La carga de trabajo se realiza en esos servidores, de manera que el usuario no tiene que preocuparse de cumplir con los requisitos mínimos de los juegos que quiere ejecutar, y tampoco de tener que llevar a cabo instalaciones o configuraciones completas.

Esa es la base que adoptan tanto Stadia de Google como GeForce Now de NVIDIA, por poner dos ejemplos sencillos. Ofrecer este servicio conlleva un coste importante para las empresas, ya que además del hardware se añade el consumo eléctrico y los mantenimientos, así que es perfectamente comprensible que Google o NVIDIA quieran cobrar solo por darnos acceso a sus servidores y ejecutar juegos en ellos.

Sin embargo, solemos pensar que además del hardware deberían por el software, es decir, darnos un amplio catálogo de juegos en plan «barra libre» para mejorar el atractivo del servicio, pero podemos confirmar que el futuro del juego en la nube no va a ir por ahí. Además de concebirse como un servicio de «alquiler de hardware» se perfila como una plataforma para vender software.

Sé lo que estáis pensado, ¿y qué ocurre si dejo de pagar la suscripción mensual, pierdo los juegos? Es una cuestión polémica que Google ha sabido manejar muy bien con Stadia al anunciar el plan gratuito con resolución 1080p, 60 FPS y sonido estéreo. Incluso aunque dejes de pagar por el plan «pro» podrás seguir disfrutando de los juegos que hayas comprado.

En líneas generales creo que Google ha jugado bien sus cartas y que el precio de 9,99 euros al mes por jugar en 4K y 60 FPS resulta equilibrado. Os lo explico mejor con un ejemplo, montar un PC capaz de mover juegos con dicha resolución y fluidez en calidad alta nos costaría ahora mismo unos 1.100 euros aproximadamente. Pues bien, con ese dinero podríamos utilizar Stadia durante casi 9 años, un periodo que supera claramente la vida útil de dicho equipo.

Los números hablan por sí solos y creo que ilustran a la perfección la idea que quiero transmitir, y es que en lo personal creo que Google ha dado un paso en la dirección correcta. Con todo, y siendo fiel a mi mismo, sigo prefiriendo trastear con un PC, así que, de momento, Stadia y el juego en la nube en general no me llaman la atención.

Ahora os toca a vosotros, los comentarios son vuestros.