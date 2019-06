Elden Ring es el nuevo juego de From Software y George R.R. Martin

Corrían muchos rumores que decían que From Software y George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos, estaban trabajando juntos en un nuevo videojuego, y por fin hemos podido confirmar el nombre de este proyecto: Elden Ring.

La información de momento brilla por su ausencia, aunque podemos confirmar que Elden Ring supone la creación de un mundo totalmente nuevo. Esto significa que no se han reutilizado elementos de juegos anteriores, y que será una nueva franquicia alejada de la historia que vimos en la saga Dark.

Con todo debemos tomar esta información con cautela e interpretarla correctamente, ya que el hecho de que Elden Ring vaya a estar construido alrededor de un mundo nuevo no significa que vayamos a ver un cambio radical en las mecánicas de juego.

Personalmente creo que lo más probable es que este proyecto mantenga una ambientación medieval clásica con elementos sobrenaturales, y que conserve la base a nivel jugable de la saga Dark, es decir, que repitan las típicas barras de salud, magia y resistencia.

Tendremos que esperar al E3 2019 para tener más detalles, pero viendo los últimos trabajos de From Software y teniendo en cuenta el tirón que tiene George R.R. Martin podemos dar casi por seguro que Elden Ring acabará siendo un éxito.

Su lanzamiento se producirá en Xbox One, PS4 y PC, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento. La confirmación de que estamos ante un desarrollo multiplataforma sugiere que From Software volverá a utilizar el motor gráfico que vimos en Dark Souls III y que recientemente fue adaptado para ser utilizado en Sekiro Shadows Die Twice.

Esto significa que no debemos esperar un gran salto a nivel técnico, algo que tiene una contrapartida positiva, y es que los requisitos de Elden Ring deberían ser prácticamente idénticos a los que tienen ambos títulos. Sí esto se acaba confirmando nos bastaría con un Core i5 serie 3000-Ryzen 3 1200, 8 GB de RAM y una GTX 970-RX 470 para moverlo en condiciones óptimas.