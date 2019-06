El lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue, sin duda, uno de los momentos más importantes de la gran N para promocionar Nintendo Switch. Sí, dicho juego tuvo también una versión para Wii U, pero para disfrutarlo en todo su esplendor necesitábamos hacernos con la nueva consola de la compañía nipona.

No exagero si digo que sin The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch no habría tenido ese éxito arrollador que la llevó a ser, varias veces, la consola más vendida en los principales mercados internacionales. Sí, el concepto de consola híbrida gustó y fue importante, pero ya sabemos que una consola depende, y mucho, de su catálogo de juegos.

En este sentido podemos decir sin miedo a equivocarnos que Nintendo es una de las compañías que mejores franquicias exclusivas tiene, y que además el carisma de sus personajes y el cuidado que pone la compañía nipona en los detalles y en el diseño artístico logra, casi siempre, paliar la inferioridad técnica de sus últimas consolas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un claro ejemplo, y es que el estilo que adoptó Nintendo, con sus gráficos cel shading, logró maquilar a la perfección las limitaciones de Nintendo Switch y se convirtió en una auténtica obra de arte.

El caso es que Nintendo es consciente de que este juego ha sido uno de los más importantes de todo el catálogo de su actual consola, y por ello no nos sorprende que haya aprovechado el Nintendo Direct para anunciar, de una manera muy discreta, eso sí, que su segunda entrega ya está en desarrollo.

En el vídeo que han publicado hemos podido ver que se mantiene el uso de cel shading, y también ha quedado claro que la ambientación será más oscura y tétrica. A mi juicio esto es parecido, ya que consigue darle al juego un toque más adulto y más serio. No tenemos detalles sobre la fecha de lanzamiento, solo sabemos que está en «boxes» y que será una secuela directa de la primera entrega.