Esto ha sido lo mejor del Nintendo Direct en el E3 2019

El Nintendo Direct celebrado en el E3 de 2019 nos ha dejado un buen puñado de novedades que llegarán, en exclusiva, a Nintendo Switch.

Como en ocasiones anteriores la gran N ha vuelto a presumir de franquicias y de sus personajes estrella. Hablamos de nombres tan importantes como Link, Mario y Luigi, pero también nos hemos llevado alguna sorpresa, como veremos a continuación.

Desde el inicio la compañía japonesa ha confirmado que el Nintendo Direct iba a mostrar una amplia selección de juegos con los que llegar a todos los jugadores, y la verdad es que tengo que reconocer que han cumplido de sobra. No os hago esperar más, estos son los juegos más importantes que hemos podido ver en el Nintendo Direct de este año.

1.-The Witcher III

Una adaptación de la última aventura del conocido y querido Geralt de Rivia. Las diferencias a nivel de calidad gráfica frente a la versión de Xbox One y PS4 son muy marcadas, pero en cualquier caso no deja de ser una buena noticia, ya que estamos ante uno de los mejores juegos de la generación actual. Vendrá con todas las expansiones.

2.-Franquicia Resident Evil

Se ha confirmado la llegada de Resident Evil 5 y Resident Evil 6 a Nintendo Switch, dos juegos que marcaron un punto de inflexión en la franquicia al apostar por la acción de forma casi total. Son títulos de la generación anterior, así que deberían funcionar de maravilla.

3.-Super Smash Bros x Dragon Quest XI

Una interesante ampliación de contenido que ha abierto el Nintendo Direct de este año y que confirma, una vez más, la importancia que tiene esta franquicia para la gran N. También se ha confirmado la llegada de Banjo-Kazooie como personaje jugable.

4.-Luigi´s Mansion 3

A mi juicio uno de los mejores juegos del Nintendo Direct. El diseño artístico es sobresaliente, el apartado técnico está muy cuidado y la jugabilidad se mantiene fiel a las entregas anteriores, tres claves que unidas al encanto de Luigi (¿Mmmaaarrriiiioo?) dan forma a una pequeña obra de arte.

5.-The Legend of Zelda: Link´s Awakening

Nintendo ha llevado la esencia del Zelda original a un título de nueva generación que presenta un diseño y un apartado gráfico sencillo pero preciosista y muy atractivo. Tiene todas las papeletas para convertirse en un clásico.

6.-Trials of Mana

Rol clásico en estado puro con un estilo único, personajes únicos y una historia que promete mantenernos enganchados desde el principio hasta el final.

7.-Fire Emblem: Three Houses

Una nueva entrega de la saga SRPG que todos conocemos, con una puesta al día tanto a nivel técnico como jugable para mejorar la espectacularidad de los combates.

8.-No More Heroes III

Travis Touchdown volverá a la carga en 2020 con un nuevo juego de acción en tercera persona que promete acción a raudales.

9.-Contra: Rogue Corps

Una interesante puesta al día de una de las franquicias más conocidas y más queridas de la época de los 8 y 16 bits. Acción por doquier y varios personajes con los que hacer frente a hordas de enemigos.

10.-Daemon X Machina

Un título que parte de un género muy popular en Japón, los mechas. Si te gustan los robots gigantes tripulados y la acción debes tenerlo muy en cuenta.

11.-Panzer Dragoon

No necesita presentación, es una reinterpretación del clásico que debutó hace ya más de dos décadas en Sega Saturn, y que posteriormente acabó llegando a PC.

12.-Pokémon Espada y Escudo

La esperada nueva entrega de la conocida franquicia ha vuelto a mostrar su mejor cara. Llegará el 15 de noviembre de este año.

13.-Marvel Ultimate Alliance 3

Un juego exclusivo para Nintendo Switch que nos permitirá desatar todo el poder de nuestros heroes favoritos del universo Marvel en compañía de nuestros amigos.

14.-Astral Chain

Lo nuevo de Platinum Games tiene una pinta verdaderamente espectacular. Acción a raudales con una ambientación única y una estética muy cuidada.

15.-Secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild

Ha sido el gran bombazo del evento. La segunda entrega de The Legend of Zelda Breath of the Wild está en desarollo, y como vemos en el vídeo tendrá un aspecto mucho más siniestro.



En el último vídeo encontraréis un resumen completo con todas las novedades anunciadas, no os lo perdáis.