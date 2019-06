El Google Pixel 4 aparece en varias imágenes reales

Es uno de los smartphones más esperados. El Google Pixel 4, y su variante Google Pixel 4 XL, se esperan para algún momento del próximo mes de diciembre, pero gracias al goteo constante de filtraciones que se han producido durante las últimas semanas hemos podido conocer algunos de sus detalles más importantes.

En este artículo ya os adelantamos que Google iba a abandonar la muesca superior utilizada en el Pixel 3 XL a favor de un espacio ovalado donde iría integrada una configuración de doble cámara frontal, pero teníamos dudas sobre el acabado final, y también sobre si acabaría extendiendo esa misma terminación a los dos modelos de este año, o si por el contrario acabaría siendo exclusivo del Google Pixel 4 XL.

Gracias a una nueva filtración que ha publicado GSMArena hemos tenido la oportunidad de ver las primeras imágenes de varios prototipos del Google Pixel 4 que confirman, en definitiva, todo lo que habíamos visto hasta ahora. Se aprecia una clara reducción de todos los bordes del terminal y el espacio ovalado para la doble cámara frontal, pero todos los terminales parecen ir colocados en una especie de funda que dificulta considerablemente un análisis más exhaustivo de su diseño.

No os asustéis, los enormes bordes que se ven en algunas fotos son consecuencia directa de esas fundas, lo que significa que no estarán en las versiones finales de los Google Pixel 4. Está por ver qué ocurre con el lector de huellas dactilares, aunque todo parece indicar que irá integrado en la pantalla, un movimiento positivo con el que esta nueva generación no haría más que seguir los estándares del sector.

Por lo que respecta a la calidad de construcción y a las especificaciones no esperamos sorpresas. Los nuevos Google Pixel 4 estarán fabricados en metal y cristal, utilizarán pantallas P-OLED, contarán con un SoC Snapdragon 855 y elevarán el mínimo de memoria RAM y la capacidad de almacenamiento hasta los 6 GB y 128 GB, respectivamente. Su precio debería ser, en teoría, ligeramente mayor que el de los modelos actuales.