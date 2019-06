El diseño del Google Pixel 4 ha cambiado para acercarse al iPhone XI

Google Pixel 4 es el nombre con el que conocemos, de momento, a la próxima generación de smartphones tope de gama que el gigante de Mountain View lanzará en algún momento de octubre de este mismo año. Durante las últimas semanas hemos ido viendo varias informaciones que nos daban pistas sobre su diseño, e incluso llegamos a ver una filtración de la mano de un fabricante de fundas y protectores de pantalla que confirmaba casi todos los rumores que habían aparecido, pero todo ha cambiado por completo.

La cuenta Made by Google mostró el primer render oficial del Google Pixel 4, y lo que vimos acabó echando por tierra todas las informaciones anteriores. Con este panorama es imposible no preguntarse qué ha ocurrido exactamente y qué sentido tiene un cambio de diseño tan drástico, sobre todo teniendo en cuenta que, como dijimos, las primeras filtraciones provenían de fabricantes de fundas (su credibilidad suele ser casi total, ya que tienen acceso temprano a las claves de diseño de los nuevos terminales).

Aunque no tenemos confirmación oficial varías fuentes de confianza sugieren que lo ha ocurrido es que Google estuvo considerando varios diseños y que incluso llegó a dar forma a diferentes prototipos, algo que explicaría las imágenes reales del Google Pixel 4 que vimos hace poco, pero que al final ha optado por empezar a hacer descartes y que finalmente se ha quedado con el diseño que vemos en las imágenes. Tiene mucho sentido, así que de momento nos quedamos con esta explicación.

Si os fijáis en la imagen oficial que publicó Google del Pixel 4 y en la otra imagen que muestra un par de renders conceptuales del iPhone XI os daréis cuenta de algo muy importante, y es que hay una línea de diseño común en ambos que se deja notar especialmente en la configuración y la posición de la cámara trasera, que está ubicada en un espacio cuadrado que sobresale claramente de la base de la cara posterior. También vemos unas líneas angulosas y a simple vista creo que el contraste de zonas parece confirmar una terminación tipo sándwich en metal y cristal (sí, como la que utilizan firmas como Samsung y Apple en sus tope de gama).

Los del pequeño androide no han mostrado todavía la parte frontal, pero los primeros diseños conceptuales que han aparecido, como el que encabeza este artículo, apuestan por un formato todo pantalla de línea clásica, similar a lo que vimos en los Galaxy Note 9, con un borde superior más marcado donde irían colocadas las dos cámaras frontales, los sensores y el altavoz de llamada. El lector de huellas iría integrado en la pantalla.

Esta nueva generación de smartphones Pixel de Google llegará, como de costumbre, en dos formatos diferentes, uno con un tamaño inferior a las 6 pulgadas y otro con un tamaño aproximado de 6,4 pulgadas. Ambos montarán un panel P-OLED, un SoC Snapdragon 855 y contarán, al menos, con 6 GB de RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento. Debido a las mejoras que traerán a nivel de diseño y de hardware se rumorea que podrían tener un precio de lanzamiento hasta 100 euros mayor que el de la generación actual (Pixel 3 y Pixel 3 XL).

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait ‘til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) 12 de junio de 2019