Merlí, la serie de la TV3 que triunfó en todo el país gracias a su inclusión en el catálogo de Netflix, tendrá segunda parte gracias a Movistar+ que se hizo con sus derechos y que ya ha iniciado la grabación de los nuevos capítulos.

SPOILERS: Si todavía no has visto la primera temporada, te recomendamos que no sigas leyendo.

Merlí: Sapere Aude, locución latina que significa atrévete a saber, contará también con la participación de la actriz María Pujalte, que interpretará a María Bolaño, la «nueva Merlí», profesora de Pol Rubio (Carlos Cuevas) en la Universidad.

Bruno Bergeron (David Solans), el hijo de Merlí, también aparecerá en la continuación de la serie. Bruno sigue sintiendo una gran debilidad por Pol y tras la muerte de Merlí, tiene que afrontar la nueva situación de su casa. Al igual que Pol, vemos a Bruno empezar una vida nueva en la universidad donde estudia Historia.

Conoceremos también a dos nuevos personajes, Rai (Pablo Capuz) y Minerva (Azul Fernández). Rai será el nuevo amigo de Pol en la carrera de Filosofía. Es arrogante y viene de un ambiente opuesto al de Pol, aunque le sacará en muchas ocasiones de sus casillas entre los dos surgirá una cercana amistad. Por su parte, Minerva es una estudiante argentina extrovertida, alegre, cautivadora y muy cercana con aquellos que le rodean. Minerva es compañera de clase y del grupo de amigos de Pol de la universidad. Se encuentra en una constante lucha por poder mantenerse económicamente mientras cursa sus estudios de Filosofía.

Hace unos meses, Movistar+ anunció el acuerdo con TV3 que permitía la continuidad ‘Merlí’, garantizando así una nueva vida para la exitosa serie, que se podrá seguir en exclusiva en Movistar+ a partir de finales del 2019. TV3 la ofrecerá un año después de su estreno. Como todas las series de producción original, ‘Merlí: Sapere Aude’ estará disponible completa bajo demanda en Movistar+.

‘Merlí’ fue producida por la productora Veranda TV. Sus tres temporadas fueron emitidas con gran éxito por la cadena catalana TV3 en prime time, con cuotas de pantalla de más del 22%. Ahora llega ‘Merlí: Sapere Aude’, una apuesta de producción de Movistar+ con la colaboración de TV3 que mantendrá la esencia de la serie.

La ficción creada por Héctor Lozano continuará siendo escrita por él mismo, y producida por Veranda TV, por el mismo equipo creativo y técnico de las temporadas anteriores, garantizando el sello Merlí que tanto gustó a los seguidores de la serie original.