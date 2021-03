«The Irregulars», ellos cuidarán de Londres cuando Sherlock no pueda

En las novelas de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes llamaba «los irregulares» a su red de espías que le contaban los secretos de Londres. Inspirados en estos personajes, Netflix estrena una nueva serie este mes titulada «The Irregulars» que cuenta las aventuras de unos adolescentes que ahora tienen poderes sobrenaturales y que tendrán que proteger Londres de poderes oscuros ahora que parece que Sherlock está de baja.

Estos Irregulares acuden a la llamada del doctor Watson (Royce Pierreson) que tiene que pedirles ayuda cuando ve que Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes) no está en plenas facultades. «The Irregulars» nos lleva de vuelta al Londres victoriano, ahora acechado por una fuerza demoníaca que los jóvenes protagonistas deberán enfrentar valiéndose de sus poderes. La serie está desarrollada por Tom Bidwell y tiene planeado su estreno en Netflix para el próximo 26 de marzo.

No es la primera vez que Netflix se adentra en el universo de Holmes, ya lo hizo con la película de Enola, protagonizada por Millie Bobby Brown (Stranger Things), en la que se cuentan las aventuras de la hermana pequeña del detective. La acogida bastante tibia, aunque en su mayoría positiva. Esto le ha servido a Netflix para lanzarse con esta aventura, ya que si algo sabe Netflix que funciona bien son las aventuras paranormales de adolescentes, así lo hemos visto con Stranger Things o Dark.

La serie está protagonizada por Thaddea Graham como Bea, Darci Shaw como su hermana Jessie; Jojo Macari en la piel de Billy, McKell David interpretando a Spike, Harrison Osterfield en el papel de Leopold, Royce Pierreson como Watson y Henry Lloyd-Hughes en el rol de Sherlock Holmes.

Tom Bidwell comentó sobre trabajar en The Irregulars en una entrevista de la BBC: “Es el proyecto de mis sueños y mi idea más antigua (lo he estado preparando durante diez años) y no podría estar más emocionado de trabajar en él con el equipo con el que hice My Mad Fat Diary en Drama Republic. Netflix apoya increíblemente nuestra visión del programa y nos permite ser muy ambiciosos con la forma en que contamos nuestras historias«.