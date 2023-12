¿Qué es la fibra FTTR anunciada por Movistar?

Movistar acaba de anunciar un nuevo servicio, denominado fibra FTTR. Esto, para unos pocos, ha supuesto una gran noticia, pero para el común de los mortales es otra incógnita más, otro conjunto de siglas que no está claro si son fruto de una innovación real o de una esmerada política de marketing. ¿Es un protocolo de conexión, una modalidad especial de fibra óptica? ¿Quizá el acrónimo de una oferta combinada de Internet, móvil, televisión y un apartamento en la playa 15 días al año?

No, no es nada de lo anterior. En realidad forma parte del conjunto denominado FTTx, acrónimo de Fiber To The x, donde la equis hace referencia al alcance máximo de la conexión de fibra. Así, cuando hablamos de la conexión de fibra que nos ofrece el proveedor de Internet, estamos hablando de una conexión FTTH, es decir Fiber To The Home (o FTTO, Fiber To The Office si hablamos de la conexión en el centro de trabajo). En algunos contextos, podemos ver referirse a FTTH y FTTO de manera unificada como FTTP (no confundir con el ya en desuso FTP), Fiber To The Premise.

En todos estos casos, cuando hablamos de estos tipos de conexión, nos referimos siempre al servicio ofrecido por el operador. Es decir, cabe la posibilidad de que nosotros, motu proprio, hayamos instalado fibra entre las estancias de nuestra casa para asegurarnos la máxima velocidad de la red doméstica. En cualquier caso, lo que nos está ofreciendo el operador seguirá siendo FTTH, pues el alcance de «su» fibra acaba en el router que nos conecta al resto del mundo.

Aclarada esta base, es posible que ya hayas intuido por dónde van los tiros con este nuevo anuncio de la operadora. Efectivamente, el servicio de fibra FTTR de Movistar es Fiber To The Room, es decir, fibra hasta la habitación/estancia. Vale, esto suena muy bonito pero, ¿en qué consiste exactamente? Pues en extender el alcance de la fibra más allá del router que, en las conexiones FTTH, marca el punto final del alcance de la fibra del operador.

Con la fibra FTTR, el operador (en este caso Movistar) sigue llevando su propia red de fibra hasta el router pero, en vez de quedarse ahí, a continuación, en el proceso de instalación se despliega un cable, también de fibra pero más fino y prácticamente inapreciable a la vista (según la compañía), que se extiende por el interior del domicilio, y al que se conectan varios extensores. Así, la conexión cableada es de fibra en toda la red, y los extensores se ubican estratégicamente para garantizar una cobertura inalámbrica óptima en toda la vivienda.

La ventaja de este sistema es que no requiere de obras ni de complejos montajes. Según afirma la compañía, el cable de la instalación de fibra FTTR se puede conducir justo sobre los rodapiés y por los marcos de las puertas. Según afirma Movistar, este sistema es idóneo para viviendas de gran tamaño, varias plantas y/o con muros y una distribución que complica la llegada de la señal inalámbrica a todas las estancias. De momento solo se ofrece en Madrid y Barcelona pero, según afirman, no tardará en llegar a otras regiones.