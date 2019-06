El conocido título de Epic Games es algo más que un juego de éxito, Fortnite se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas que no solo mueve a jugadores, a streamers y a creadores de contenidos, también ha tenido un fuerte impacto en el mundo del gaming a nivel profesional.

Desde el punto de vista empresarial sus efectos también han sido evidentes. Desde que Fortnite empezó a despegar los ingresos de Epic Games han crecido sustancialmente, y gracias a ello la compañía que dirige Tim Sweeney ha tenido ese balón de oxígeno que tanto necesitaban para sacara delante proyectos tan importantes como la Epic Games Store.

Es innegable, Fortnite es una máquina de hacer dinero y actualmente se mantiene como uno de los «activos» más importantes de Epic Games, pero esto no siempre fue así. Afrontar el desarrollo de un videojuego es muy complicado, puedes tener buenas ideas y trazar un plan para llevarlas a la práctica, pero éste puede acabar siendo un fracaso rotundo. ¿Necesitáis un ejemplo? Pues tirando de memoria se me ocurre Beyond Good and Evil, una maravilla que fue aclamada por crítica y público pero que no llegó al nivel de ventas que esperaba Ubisoft.

Nunca podemos estar totalmente convencidos del éxito que va a tener un juego en concreto. League of Legends es sin duda uno de los mejores exponentes, ya que tuvo una acogida muy fría cuando llegó al mercado en formato físico y con un precio de venta relativamente alto, pero acabó siendo un fenómeno mundial bajo el modelo «free to play».

Con Fortnite ocurrió un caso similar, ni siquiera Rod Fergusson, ex-director de desarrollo en Epic Games, estaba convencido de sus posibilidades, hasta tal punto que él mismo ha reconocido que de haber seguido en su cargo lo habría cancelado. En efecto, de no haberse marchado a The Collition (Gears of War Ultimate Edition y Gears of War 4) habría cancelado el desarrollo de dicho juego.

Obvia decir que habría sido un enorme error, pero siendo justos también hay que tener en cuenta que en su momento era imposible prever que acabaría teniendo tanto éxito. Fortnite ha tenido tanta repercusión en el sector que ha llegado a todos los sistemas, incluidos smartphones y tablets, y ha convencido a gigantes como Sony de abrir las puertas al juego cruzado.

No sabemos hasta donde llegará ni el tiempo que se mantendrá como una de las grandes estrellas del mundo de los videojuegos, pero podemos tener claro que es uno de los títulos más importantes de toda la historia de Epic Games, con permiso del Unreal original, aquél que nos desencajó la mandíbula a finales de los noventa.