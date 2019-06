Agosto está a la vuelta de la esquina y es el mes elegido para el lanzamiento del Galaxy Note 10, junto a los iPhone 11 y los Pixel 4, lo más atractivo en lanzamiento de nuevos móviles inteligentes de la segunda parte de 2019.

Después de multitud de rumores, las fundas del Galaxy Note 10 filtradas y el protector de pantalla para ellos, vendrían a confirmar el diseño del nuevo phablet de Samsung. Estos componentes hay que fabricarlos antes de la llegada al mercado de los terminales y suelen adelantar con acierto al menos el diseño externo. Y se juegan mucho ante los miles de millones de dólares adicionales que suponen para la industria del móvil todo el gran grupo de accesorios. ¡Quién no compra una buena funda para un móvil de 1.000 dólares!

Por lo que vemos en las imágenes, el Galaxy Note 10 será grande, muy grande, según filtraciones anteriores con un tamaño de pantalla que puede alcanzar las 6,8 pulgadas de diagonal en su modelo más grande.

No tiene un conector jack de 3,5 mm para auriculares en una mala moda que se está extendiendo a todo el sector. Samsung lo compensaría entregando de serie unos auriculares USB-Type C. Sí vemos botones físicos, una contradicción frente a las filtraciones anteriores, aunque como en todo estos temas no hay certezas.

La parte posterior dispone de una ranura que por su tamaño indicaría el montaje de una cámara principal con triple sensor. Al lado, otro recorte de menor tamaño estará destinado aparentemente para los sensores de flash y frecuencia cardíaca / presión arterial.

Los protectores de pantalla filtrados son muy simples. Confirman la diferencia de tamaño entre los dos modelos que se comercializarían y un pequeño orificio para la cámara frontal/sensor IR.

Y poco más. Se espera que Samsung presente el Galaxy Note 10 en un evento dedicado el 10 de agosto, con disponibilidad a partir del 25 de agosto. La estrategia de Samsung sigue pasando por entregar al mercado su gran phablet antes del anuncio de los nuevos iPhone que se presentarían en septiembre.