Apple presenta iOS 13, novedades y dispositivos compatibles

Tal y como se esperaba Apple ha presentado en sociedad iOS 13, la nueva versión de su conocido sistema operativo para iPhone, iPad y iPod. Como en ocasiones anteriores Tim Cook ha arrancado con la clásica comparativa dedicada a la tasa de adopción de iOS 12, última versión disponible, y Android P (9), la última versión que se encuentra disponible en el canal general a día de hoy. Los números hablan por sí mismos, el primero está presente en un 85% de los dispositivos que utilizan iOS, y el segundo apenas llega al 10%.

La fragmentación no existe en iOS, y esto es beneficioso no solo para los usuarios, que gozan de un mayor soporte y disfrutan de unas actualizaciones unificadas que llegan siempre a tiempo, también para los desarrolladores, que lo tienen mucho más fácil a la hora de desarrollar, actualizar y mantener sus aplicaciones y juegos en un estado óptimo. Esto les ayuda a reducir la inversión necesaria y mejora la relación de ingresos que obtienen en base a su esfuerzo.

Como ocurrió con iOS 12 Apple ha puesto especial cuidado en todo lo que respecta al rendimiento para ofrecer un iOS 13 totalmente optimizado. En este sentido destacan algunos datos importantes que explican por sí solos los avances que ha logrado la compañía de Cupertino. Por ejemplo, Face ID funciona un 30% más rápido, se ha modificado el empaquetado de aplicaciones para reducir el tamaño de las descargas en un 50%, y el tamaño de las actualizaciones también se ha reducido en un 60%.

Pero esto no es todo, además de las mejoras en lo que respecta al sistema de reconocimiento facial y al espacio que ocupan las aplicaciones Apple confirma que han conseguido que éstas se lancen hasta dos veces más rápido que en iOS 12. Es una mejora muy importante, ya que contribuye a crear esa experiencia de uso instantánea que tanto nos gusta al usar un smartphone y que, como sabemos, siempre ha definido a los terminales de la manzana mordida.

iOS 13 trae el esperado tema oscuro

Ha sido otra de las novedades estrella, y como podéis ver en la imagen de portada ha quedado perfectamente adaptado. No puedo decir que me sorprenda, se venía rumoreando desde hacía semanas y Apple ya había introducido el tema oscuro en macOS, así que no tenía motivos para no hacer lo mismo con iOS 13, más bien todo lo contrario.

El salto a las pantallas OLED por parte de Apple en los iPhone X, iPhone Xs y iPhone Xs Max tiene una consecuencia importante asociada al tema oscuro, y es que el predominio del color negro permite reducir de forma considerable el consumo de batería y mejora la autonomía. Esto se consigue por el funcionamiento natural de las pantallas OLED, que apagan los píxeles para crear el color negro.

Como podemos ver en las imágenes la integración del tema oscuro es perfecta y total, es decir, no se limita a ciertas secciones o aplicaciones, sino que se extiende por todos los elementos que forman iOS 13, y el resultado es excelente. Buen movimiento por parte de Apple.

La privacidad importa, y mucho

Apple ha vuelto a centrar una parte del evento de presentación alrededor de la seguridad. Con iOS 13 llegan tres grandes novedades que debemos valorar por separado. La primera es también la más interesante, la posibilidad de registrarnos con Apple, una opción única que recurre a Face ID para el proceso de autenticación y que mantiene a salvo nuestros datos personales.

De nuevo la compañía de Cupertino ha puesto sobre la mesa una idea clara y muy importante que, obviamente, viene a ser un tirón de orejas a Google, y es que en ningún momento acceden, almacenan ni comparten ningún tipo de información del usuario.

La segunda novedad importante en materia de seguridad la tenemos en la creación de correos electrónicos falsos para «engañar» a las aplicaciones que pueden llegar a ser pesadas, o simplemente para aquellos casos en los que queramos mantener en secreto nuestra dirección principal. Esas falsas direcciones de correo enlazan con nuestra dirección auténtica, así que no nos perderemos las notificaciones importantes.

Por último, aunque no por ello menos importante, tenemos la llegada de HomeKit a los routers. Apple promete añadir una capa de seguridad adicional que actuará a modo de cortafuegos y beneficiará a todos los accesorios y dispositivos conectados.

Otras novedades interesantes

Apple también ha introducido mejoras importantes en algunas de sus aplicaciones estrella. Una de ellas es Apple Mapas, que está recibiendo una ampliación importante tanto a nivel de localizaciones y datos disponibles como en el grado de interacción que podremos disfrutar con esta aplicación.

Por ejemplo, podremos recorrer localizaciones como haríamos en Google Street View, y también guardar y compartir nuestras localizaciones favoritas. Apple ha destacado, de nuevo, que nuestros datos y toda la información personal que se genere de forma directa o indirecta con Mapas estará a salvo, y que no la compartirán ni la almacenarán.

Fotos también ha recibido un importante lavado de cara y mejoras que simplifican aspectos tan fundamentales como la organización y la visualización de las imágenes, que podemos organizar por contexto y eliminar aquellas que estén duplicadas, y los vídeos. Y hablando de fotos y vídeos, el modo retrato ha recibido una gran puesta a punto gracias a la introducción de nuevas herramientas que nos permiten trabajar más a fondo con cada foto, ajustando aspectos como la saturación y la nitidez.

Apple también ha puesto mimo en los vídeos. Con iOS 13 podremos, por primera vez, llevar a cabo tareas sencillas de edición de vídeo como la rotación. Sí, esto quiere decir que podremos girar un vídeo de vertical a horizontal, y a la inversa.

Si te gustan los animojis estás de suerte, ya que con esta nueva versión del sistema operativo móvil de Apple disfrutarás de un mayor grado de personalización y de nuevas «stickers», aunque limitadas a «memojis».Si disfrutas con tu lado más social tampoco debes pasar por alto la nueva función que te permitirá etiquetar

Como podéis ver en la imagen que acompañamos justo debajo la lista de novedades que trae iOS 13 es enorme y no termina aquí, ni mucho menos. Durante el evento de presentación Apple ha destaco mejoras asociadas a la integración de los AirPods y del HomePod, centradas sobre todo en el apoyo de Siri para llegar a cabo funciones por voz como el envío de mensajes, por ejemplo, y también la introducción de atajos inteligentes, también con el apoyo de Siri.

Se pueden establecer en función de nuestra actividad habitual, pero también podremos personalizarlos a nuestro gusto en cualquier momento. Debajo de estas líneas os dejo una captura que incluye, a modo de resumen, otras novedades importantes que estarán presentes en iOS 13 y que definen, en conjunto, el excelente trabajo que ha hecho Apple con esta nueva actualización.

Novedades exclusivas de iOS 13 en el iPad

Todas estas novedades estarán disponibles, en mayor o menor medida, para la línea iPad de Apple. Sin embargo, la compañía de la manzana es consciente de dónde ha posicionado con sus iPad Pro, y de la necesidad de introducir novedades exclusivas que le permitan aprovechar el potencial que ofrecen sus tablets profesionales.

Por ello dedicó una parte del evento a desgranar algunos de los cambios más importantes que trae iOS 13. Lo primero que llama la atención son las novedades a nivel de interfaz, aunque cuando profundizamos en el sistema operativo es imposible no sentirse entusiasmado por las mejoras a nivel de multitarea, la opción de utilizar el clásico «arrastrar y soltar» y la llegada de un versión de Safari propia de un equipo de escritorio.

También tenemos mejoras en el Apple Pencil (se reduce la latencia de 20 ms a 9 ms), podemos compartir archivos con iCloud Drive, contaremos con un gestor de descargas, podremos comprimir y descomprimir archivos y documentos y tenemos mejoras en el sistema de navegación de archivos que, como vemos en la imagen, se visualizan en columnas.

En resumen, iOS 13 para iPad es una clara confirmación de que Apple está dando forma a un «híbrido» que está cada vez más cerca de macOS. No tenemos fecha de lanzamiento de iOS 13 ni tampoco un listado de dispositivos compatibles definitivo, pero actualizaremos tan pronto como nos llegue información oficial.

Con todo, os recuerdo que su llegada debería producirse en septiembre y que debería ser compatible con los iPhone 6 o superior, iPad Air 2 o superior y iPad Mini 4 o superior. Quedarían sin soporte, por tanto, los iPhone 5s, los iPad Air y los iPad Mini 3 e inferiores.