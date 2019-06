Nuestros lectores hablan: ¿qué tarjeta gráfica utilizas en tu PC?

La tarjeta gráfica es una de las piezas clave de cualquier PC, sobre todo si tenemos pensado utilizarla para jugar o para trabajar con aplicaciones profesionales que escalan, en mayor o en medida, con dicho componente.

Elegir bien puede ser complicado, pero como sabrán nuestros lectores habituales tenemos muchas guías que os serán de gran ayuda, como por ejemplo esta que publicamos en enero y que centramos en seleccionar las mejores opciones para jugar de forma totalmente óptima en resoluciones 1080p, 1440p y 2160p.

Con este nuevo artículo de opinión queremos daros, una vez más, la palabra para que nos contéis qué tarjeta gráfica utilizáis. Podéis explicarnos, además, a qué resolución jugáis y si tenéis pensado actualizar a corto, medio o largo plazo.

Como de costumbre empiezo mojándome yo. En mi equipo principal tengo una GeForce GTX 980 Ti, concretamente el modelo G1 Gaming de GIGABYTE, funcionando a 1.478 MHz en GPU y casi 8 GHz en la memoria. La tengo a esas frecuencias desde hace casi dos años y cero problemas.

A nivel de rendimiento posiciona por encima de una GTX 1070 a frecuencias de stock, lo que me permite jugar con total fluidez y sin problemas a cualquier cosa en calidades máximas y 1080p, la resolución nativa de mi monitor. En algunos casos concretos, como The Division 2, la pobre optimización del juego me impide ponerlo todo en ultra y disfrutar de 60 FPS estables, pero por suerte es solo una excepción.

No tengo pensado actualizar a corto plazo, ya que cubre de sobra con mis necesidades actuales, aunque puede que dentro de uno o dos años me decida a cambiar el monitor a un modelo 4K, y entonces sí que tendré que plantearme adquirir una nueva tarjeta gráfica, ya que la GTX 980 Ti no es capaz de mantener 60 FPS estables en dicha resolución con calidades máximas.

Ahora os toca a vosotros, ¿qué tarjeta gráfica utilizáis? Si no sabes qué modelo tienes no te preocupes, mira este tutorial. Los comentarios son vuestros.