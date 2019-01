Elegir tarjeta gráfica es una de las decisiones más importantes que debemos afrontar al montar un PC nuevo. Si solo vamos a reproducir contenidos multimedia en la mayoría de los casos sería más que suficiente la integrada en procesadores como la serie Core, Pentium y Celeron de Intel, y en las APUs Ryzen y Athlon de AMD.

Sin embargo, si vamos a querer jugar a títulos actuales con garantías debemos optar por una tarjeta gráfica dedicada. Hay muchos criterios que debemos seguir a la hora de elegir una tarjeta gráfica, como por ejemplo el presupuesto del que disponemos, el nivel de calidad y de fluidez que queremos conseguir y el resto de componentes que integrarán el equipo. Esto último es muy importante, ya que de lo contrario podríamos incurrir en un desequilibrio importante.

En este artículo nos vamos a centrar en determinar qué tarjeta gráfica necesitamos para jugar de forma totalmente óptima en Full HD (1080p), QHD (1440p) y UHD (2160p). Cuando hablamos de “jugar de forma óptima” nos referimos únicamente a esas tarjetas gráficas que nos permitirán mantener medias de 60 FPS con calidades muy altas o máximas en la mayoría de los casos, siempre que el resto de componentes del equipo estén en un nivel apropiado.

Tarjeta gráfica para jugar en Full HD de forma óptima

Es la resolución estándar a día de hoy y sí, se mantiene como la más utilizada en general. Es comprensible, ya que ofrece un buen equilibrio entre calidad de imagen y consumo de recursos, hasta tal punto que es posible montar equipos gaming por unos 400 euros con los que jugar con garantías utilizando dicha resolución.

Sin embargo, si queremos jugar en Full HD con total fluidez y configurar todos los ajustes gráficos al máximo la cosa se complica, ya que ni siquiera las GTX 1060 de 6 GB ni las Radeon RX 580 de 8 GB son capaces de mantener 60 FPS en todos los juegos triple A que han llegado recientemente al mercado. Monster Hunter: World, Assassin´s Creed Origins y Assassin´s Creed Odyssey son tres ejemplos claros, pero no son los únicos, también podríamos nombrar a otros como Deus Ex: Mankind Divided y Ghost Recon Wildlands.

Entonces, ¿qué tarjeta gráfica necesito para jugar en Full HD de forma totalmente óptima? Tenemos tres opciones: GTX 980 TI, GTX 1070 y Radeon RX Vega 56. La primera es la opción más económica, ya que se puede conseguir de segunda mano por un precio aproximado de 250 euros, mientras que la segunda y la tercera se pueden comprar de segunda mano por menos de 300 euros.

Especificaciones de la GTX 980 TI

GPU GM200 (arquitectura Maxwell) en proceso de 28 nm.

2.816 shaders a 1.000 MHz-1.076 MHz, modo normal y turbo.

a 1.000 MHz-1.076 MHz, modo normal y turbo. 172 unidades de textura.

96 unidades de rasterizado.

Bus de 384 bits.

6 GB de GDDR5 a 7 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios.

Especificaciones de la GTX 1070

GPU GP104 (arquitectura Pascal) en proceso de 16 nm.

1.920 shaders a 1.506 MHz-1.683 MHz en la GPU, modo normal y turbo.

a 1.506 MHz-1.683 MHz en la GPU, modo normal y turbo. 120 unidades de textura.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR5 a 8 GHz.

TDP de 150 vatios.

Especificaciones de la Radeon RX Vega 56

GPU Vega 10 XL en proceso de 14 nm.

3.584 shaders. Hasta 1.471 MHz en la GPU (frecuencia dinámica)

Hasta 1.471 MHz en la GPU (frecuencia dinámica) 224 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado

Bus de 2.048 bits.

8 GB de HBM2 a 1.600 MHz.

TDP de 210 vatios.

En la gráfica que acompañamos podéis ver el rendimiento comparativo medio que ofrece cada una de esas tarjetas gráficas en resoluciones 1080p a sus frecuencias de referencia para que tengáis una idea de lo que podéis esperar de cada una. Los porcentajes han sido calculados en base al rendimiento de 25 juegos, entre los que se incluyen los ya nombrados y otros como The Witcher 3, Wolfenstein II: The New Colossus, Rise of the Tomb Raider y Battlefield V.

Si no nos importa experimentar bajadas de FPS en algunos títulos o reducir un poco los ajustes gráficos a partir de una GTX 970-GTX 1060 de 3 GB o una Radeon R9 290-RX 470 ya podemos jugar en Full HD con garantías.

Tarjeta gráfica para jugar en QHD de forma óptima

Es una resolución que marca un avance importante en calidad gráfica frente a la anterior, pero sin caer en un consumo de recursos desmedido. Para muchos es una resolución de transición hasta que se produzca la democratización del 4K (UHD), pero lo cierto es que su popularidad ha crecido de forma notable en los últimos años.

Con una tarjeta gráfica al nivel de una GTX 980 TI, GTX 1070 o Radeon RX Vega 56 podemos disfrutar de una experiencia óptima en la mayoría de los casos, pero el nivel ideal sin caer en excesos en lo que a precio se refiere se encuentra en las GTX 1080, Radeon RX Vega 64 y RTX 2060, ya que ofrecen un plus de rendimiento frente a las anteriores que se dejará notar en los juegos más exigentes.

Especificaciones de la GTX 1080

GPU 104 (arquitectura Pascal) en proceso de 16 nm.

2.560 shaders a 1.607 MHz-1.7033 MHz, modo normal y turbo

a 1.607 MHz-1.7033 MHz, modo normal y turbo 160 unidades de textura.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR5X a 10 GHz.

TDP de 180 vatios.

Especificaciones de la RTX 2060

GPU TU106 (arquitectura Turing) en proceso de 12 nm.

1.920 shaders a 1.365 MHz a 1.680 MHz.

a 1.365 MHz a 1.680 MHz. 120 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

240 núcleos ténsor para inteligencia artificial.

30 núcleos RT para trazado de rayos.

Interfaz de memoria de 192 bits.

6 GB de memoria dedicada. GDDR6 a 14 GHz.

TDP de 160 vatios.

Especificaciones de la Radeon RX Vega 64

GPU Vega 10 XT en proceso de 14 nm.

4.096 shaders. Hasta 1.546 MHz en la GPU (frecuencia dinámica)

Hasta 1.546 MHz en la GPU (frecuencia dinámica) 256 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado

Bus de 2.048 bits.

8 GB de HBM2 a 1.890 MHz.

TDP de 295 vatios.

La gráfica adjunta muestra el rendimiento relativo de esas tres tarjetas gráficas. Ahora mismo la RTX 2060 es la mejor opción en este nivel, ya que cuesta 369 euros en su versión Founders Edition, una cifra muy buena teniendo en cuenta lo que ofrece.

En caso de que no os importe reducir la calidad gráfica o sacrificar fluidez a partir de una GTX 980-GTX 1060 de 6 GB o una Radeon R9 390X-Radeon RX 480 de 8 GB tendremos una experiencia bastante buena.

Tarjeta gráfica para jugar en UHD de forma óptima

Es el objetivo de aquellos que tienen un presupuesto bastante elevado. Esta resolución multiplica por cuatro el número de píxeles que utilizamos en resoluciones 1080p, un dato que nos permite entender por qué tiene unos requisitos tan altos comparada con aquella, y por qué se nota tanto cuando hablamos de nitidez y detalle gráfico.

Con las tarjetas gráficas del apartado anterior podríamos disfrutar de una experiencia aceptable en resolución UHD si reducimos calidad gráfica o sacrificamos fluidez, pero el nivel ideal (sin hacer un gasto excesivo) estaría en una GTX 1080 TI, una RTX 2080 o una Radeon Vega VII (según los datos oficiales que ha publicado AMD).

En la gráfica que acompañamos podemos ver el rendimiento comparativo de las dos tarjetas gráficas de NVIDIA. No hemos introducido la Radeon Vega VII porque no tenemos datos independientes todavía, aunque esperamos poder analizar una unidad cuando esté disponible. Con todo, recordamos que según AMD rinde al nivel de una RTX 2080.

Ahora mismo la mejor opción precio-rendimiento en esta gama sería la RTX 2080 (hay modelos por 735 euros), ya que rinde por encima de una GTX 1080 TI y cuenta con soporte de tecnologías avanzadas, pero la situación podría cambiar con el lanzamiento de la Radeon Vega VII.

Especificaciones de la GTX 1080 TI

GPU GP102 (arquitectura Pascal) en proceso de 16 nm.

3.584 shaders a 1.480 MHz-1.582 MHz, modo normal y turbo.

a 1.480 MHz-1.582 MHz, modo normal y turbo. 224 unidades de texturizado.

88 unidades de rasterizado.

Bus de 352 bits.

11 GB de memoria GDDR5X a 11 GHz efectivos.

TDP de 250 vatios.

Especificaciones de la RTX 2080

GPU TU104 (arquitectura Turing) fabricada en proceso de 12 nm.

2.944 shaders a 1.515 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo.

a 1.515 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo. 184 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

368 núcleos ténsor.

46 núcleos RT.

Bus de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 215 vatios.

Especificaciones de la Radeon VII

Arquitectura Vega de segunda generación en proceso de 7 nm.

3.840 shaders a un máximo de 1,8 GHz.

a un máximo de 1,8 GHz. 240 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 4.096 bits.

16 GB de memoria HBM2 con un ancho de banda total de 1 TB/s.

13,8 TFLOPs de potencia.

TDP (aproximado): 295 vatios.

Si no nos importa jugar en UHD con calidades medias o altas y rondar medias de 30 a 40 FPS podemos optar por las GTX 980 TI-GTX 1070 y Radeon RX Vega 56, tres modelos que todavía podemos considerar como el mínimo aceptable en este nivel.

Imagen de portada: acloudyskye en Devian Art.