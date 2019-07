El juego en la nube no acabará con las consolas, según Bethesda

Tras el anuncio de Google Stadia quedó claro que el juego en la nube no es el futuro, es el presente, ¿pero qué pasará con las consolas? Es una buena pregunta, y también resulta muy interesante, ya que dependiendo del prisma con el que miremos podemos darle respuestas muy distintas.

Algunos creen que el juego en la nube está llamado a desplazar totalmente a las consolas, y esgrimen argumentos como la eliminación del hardware dedicado (y el coste asociado al mismo), la ausencia de incompatibilidades y de complejas configuraciones y la combinación de contenidos y servicios gratuitos bajo el modelo de pago bajo demanda.

Es un enfoque acertado, de hecho la propia Google confirmó que Stadia tendrá un plan gratuito que permitirá mover juegos en 1080p sin tener que pagar ninguna cuota mensual, de manera que el único gasto que tendríamos que hacer sería el que lleve aparejado cada juego que queramos comprar.

Suena bien, pero también hay otras posturas en contra de esta idea y que defienden que el juego en la nube no ofrece el mismo valor al usuario si lo comparamos con la idea tradicional de tener una consola y unos juegos en posesión, un concepto que va asociado a la idea de tener algo físico que mantiene un cierto valor residual, y que podemos vender para recuperar una parte del dinero gastado cuando nos cansamos o cuando queremos llevar a cabo una renovación generacional.

Ambas posturas son defendibles, ¿pero qué opinan los expertos? Pete Hines, de Bethesda, ha reconocido que el juego en la nube tiene muchas posibilidades, pero que no marcará el final de las consolas tradicionales, y por tanto tampoco el del gaming en PC.

Hines ha utilizado argumentos interesantes aunque, al final, se reducen a lo que hemos dicho al inicio. Por ejemplo, cuando habla de la gente que dice que no jugará a DOOM Eternal porque no tiene un PC Gaming y no quiere gastar 400 euros en una consola hace referencia a lo que hemos dicho, el coste del hardware y su eliminación como principal ventaja del juego en la nube, pero se olvida de ese valor residual, del coleccionismo y de aquellos usuarios a los que les gusta sentir que su dinero les da cosas en propiedad.

El juego en la nube se dirige a un público muy concreto y sí, es evidente que tiene cabida en el mercado, pero está muy lejos de llegar a desplazar al formato tradicional de gaming en PCs y consolas. En este artículo, donde os invitamos a dar vuestra opinión sobre este tema, dejasteis claro que pensáis como nosotros.