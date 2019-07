Nuestros lectores hablan: ¿qué juego has tenido instalado más tiempo?

Todos hemos tenido un juego favorito en algún momento concreto de nuestra vida, de hecho puede que no haya cambiado con el paso de los años y que le tengamos el mismo cariño a pesar del tiempo, y que incluso lo tengamos todavía instalado en nuestro PC.

En mi caso no puedo mentir, he tenido más de un juego favorito, de esos que incluso cuando estás en un momento de descanso probando otras cosas no te decides a borrarlos porque sabes que acabarás volviendo tarde o temprano, pero si tuviera que elegir uno por encima de todos ellos la cosa estaría entre Ultimate DOOM, una ampliación del DOOM original de 1993 con un nuevo episodio, y Heroes of Might and Magic III.

Sí, son juegos antiguos, así que entiendo a la perfección que alguno se haya quedado sorprendido, pero no solo están entre mis favoritos, sino que además son los que más tiempo he tenido instalados. Ambos estuvieron presentes desde el principio hasta el final en mi primer PC, equipado con un Pentium a 133 MHz que amplié a 32 MB de RAM y a una S3 Virge 3D DX de 4 MB, y los he tenido instalados en todos los equipos que he adquirido posteriormente, incluso en los portátiles.

Qué puedo decir, soy un fan incondicional del DOOM clásico y de la franquicia Heroes, hasta tal punto que hay días que prefiero echar un rato con cualquiera de ellos antes que jugar a títulos más actuales. Nostalgia dirán algunos, yo creo que es una mezcla de eso y también del hecho de que la diversión no está reñida con la calidad gráfica. Todavía me lo paso como un crío recorriendo a toda pastilla los niveles de Ultimate DOOM en modo pesadilla, y acumulando castillos en Heroes of Might and Magic III.

Si tuviera que decidir entre ambos creo que el que más tiempo he tenido instalado ha sido Ultimate DOOM (de hecho lo tengo en mi equipo actual), no porque me guste más que Heroes of Might and Magic III, sino porque llegó mucho antes al mercado. El primero aterrizó en 1995 y el segundo en 1999, aunque en aquella época era más complicado conseguir juegos y me hice con ambos mucho más tarde.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido el juego que más tiempo habéis tenido instalado en vuestro PC? Los comentarios son vuestros. En la imagen de abajo os dejo una captura con algunos de los juegos que tengo instalados ahora mismo. Faltan los accesos directos a Guild Wars 2 y League of Legends, que los tengo directamente en el escritorio porque los utilizo con más frecuencia. Os recuerdo que ambos se pueden jugar gratis.