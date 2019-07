Hace un par de meses la Humble Store regaló por tiempo limitado copias de Age of Wonders III, un juego de estrategia que ofrece un apartado técnico bastante bueno a pesar de los años que tiene encima (llegó en 2014), aunque su auténtico valor está a nivel jugable, ya que estamos ante un título que hace honor a aquello de «un turno más y lo dejo… o no».

Si te perdiste aquella promoción y quieres echarle el guante sin tener que pagar un céntimo tranquilo, estás de suerte, Age of Wonders III vuelve a estar disponible de forma gratuita en Steam, y podrás hacerte con él hasta el 15 de julio a las 19:00 horas (hora española).

Para conseguirlo solo tienes que entrar con tu cuenta de Steam y reclamarlo. Si te pierdes no te preocupes, este enlace te llevará directo a Age of Wonders III. Una vez que lo hayas reclamado no tendrás que hacer nada más, el juego se añadirá directamente a tu biblioteca y podrás jugarlo en cualquier momento.

Ya os lo hemos comentado en otras ocasiones, pero lo aclaramos de nuevo por si acaso. Desinstalar los juegos que hemos conseguido gratuitamente no supone ningún problema, ya que podremos volver a descargarlos cuando queramos a través de nuestra biblioteca de juegos. Tampoco conlleva ninguna limitación temporal, es decir, una vez reclamado no lo perderemos con el paso del tiempo.

Antes de terminar os recuerdo los requisitos que debemos cumplir para poder jugar a Age of Wonders III, ya que aunque no es un juego especialmente exigente tampoco funciona a la perfección en equipos muy antiguos.

Requisitos mínimos

Windows 7 o superior (Steam ya no soporta Windows XP ni Windows Vista).

Procesador Core 2 Duo E6600 o Athlon 64 X2 5000+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 o Radeon HD 3870 con 512 MB.

10 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados