Desde que se produjo su debut la Epic Games Store ha estado envuelta en una polémica muy marcada. Dicen que toda publicidad es buena, incluso aquella que genera críticas porque te acaba dando visibilidad, una idea que desde luego han puesto en práctica desde el primer día.

La Epic Games Store fue vista por algunos desarrolladores como la salvadora del gaming en PC, una valoración que no se sostiene y que un ex-empleado de Valve, empresa detrás de Steam, centró en la idea del reparto de ingresos entre la tienda y los desarrolladores.

En su opinión Steam aplica un «impuesto» del 30% a los juegos que se publican en su plataforma, algo «insostenible», una visión ridícula que cae por su propio peso. Hay que recordar que la plataforma de Valve no solo salvó en su momento al gaming en PC, sino que además democratizó en gran medida el acceso a los principales juegos del mercado, facilitó la creación de una comunidad enorme y redujo drásticamente la piratería. Y todo eso lo logró a pesar de ese «impuesto» del 30%.

Hoy, casualidades de la vida, resulta que después de tantos años, el villano es Valve porque cobra por prestar un servicio que hace unos años habría sido impensable, y que ese 30% ha dejado de ser viable. Qué cosas, pero además no deja de ser curioso que se vea un problema en la plataforma y en sus ingresos a la hora de hablar de salvar al gaming en PC, y sin embargo no se haga la más mínima referencia a los desarrollos consolizados que se han convertido en una auténtica «plaga».

Pero esto no es todo, tenemos también el tema de las exclusivas. ¿Qué beneficio aporta al usuario o al desarrollador que su juego solo esté disponible en una plataforma? Ninguno, el beneficio es para la Epic Games Store, y los chicos de Rebellion han explicado la verdad que hay detrás de la estrategia de Epic Games a la perfección.

Jason Kingsley, jefe de dicho estudio y responsable de Zombi Army 4, ha confirmado que Epic Games está pagando cifras increíbles a los desarrolladores por cerrar exclusivas en su tienda. Sí, así de simple, y ha dicho claramente que aunque preferían un lanzamiento multiplataforma (es decir, que Zombi Army 4 estuviera disponible también en Steam), al final es una cuestión de negocios, y que el dinero que se han llevado a cambio de la exclusiva hace que merezca la pena.

Sé lo que estáis pensando, ¿y dónde está el problema para el usuario? Pues muy sencillo, hay tres puntos a tener en cuenta:

La Epic Games Store se está construyendo a base de «regalar dinero» a los desarrolladores. Las exclusivas llegan a ella no porque sea mejor que Steam (que no lo es) sino porque reciben dinero sin esfuerzo.

a los desarrolladores. Las exclusivas llegan a ella no porque sea mejor que Steam (que no lo es) sino porque reciben dinero sin esfuerzo. Esta práctica está permitiendo a la Epic Games Store obviar el proceso de evolución y el trabajo duro que tuvo que afrontar Steam en su momento. Dicha plataforma no se forjó a base de talonario, sino a través de un complicado proceso de acuerdos con desarrolladoras y distribuidoras que se produjo, además, en uno de los momentos más complicados para el gaming en PC.

que tuvo que afrontar Steam en su momento. Dicha plataforma no se forjó a base de talonario, sino a través de un complicado proceso de acuerdos con desarrolladoras y distribuidoras que se produjo, además, en uno de los momentos más complicados para el gaming en PC. Obliga a los jugadores a utilizar una plataforma que realmente no les aporta nada, o a esperar a que termine la exclusividad para poder comprar el juego en Steam.

Esos tres puntos hablan por sí mismos. Ahora mismo Epic Games tiene la suerte de contar con esa enorme fuente de ingresos llamada Fortnite, ¿pero qué ocurrirá si éste empieza a flojear y se acaba el flujo de dinero? ¿Seguirán pensando los desarrolladores que la Epic Games Store es mejor cuando se acaben los cheques? Creo que no hace falta dar una respuesta.

No hay duda de que en todo esto hay dos partes, el que ofrece el dinero y el que lo acepta a cambio de la exclusiva. Es perfectamente legal, pero desde un punto de vista ético resulta, como dijimos, más que cuestionable, sobre todo cuando esgrimes unos argumentos apoyados en unos valores que en realidad no estás cumpliendo.

Un tema espinoso, de eso no hay duda. Tengo clara mi postura, me parece perfecto que Epic Games quiera competir con Steam, pero que lo haga de una manera justa, leal y buscando, de verdad, un beneficio mutuo para usuarios y desarrolladores, no a base de exclusivas que pongan al consumidor entre la espada y la pared.