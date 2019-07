LG ThinQ WK7, análisis

Un altavoz inteligente capaz de rivalizar con algunos de los mejores altavoces inalámbricos del mercado. Esta es la propuesta de LG y su ThinQ WK7, que como veremos a continuación, para conseguirlo se ha aliado con Google y con la firma británica Meridian.

No es la primera alianza que hemos visto en este campo. Algunos modelos de Sonos han hecho lo propio con Amazon Alexa, Harman Kardon desarrolló en su momento un altavoz para Cortana y es conocida la alianza entre Bang & Olufsen y HP. ¿El objetivo? Demostrar que no hace falta invertir los más de 300 euros que en estos momentos sigue costando el HomePod de Apple para obtener un altavoz inteligente de gran calidad.

Pero veamos en qué se traduce concretamente esta apuesta. El LG Wk7 se presenta como un altavoz cilíndrico de 1,9 kg de peso construido en policarbonato negro de alta calidad. En la parte superior encontramos los botones con con los que controlar Google Assistant (invocar, subir y bajar volumen) y en uno de los laterales un pequeño botón (que nos hubiese gustado que fuese mucho más accesible) con el que podremos apagar el micrófono y evitar que Google se «entrometa demasiado» en nuestra vida. En la base del mismo encontraremos el conector de la fuente de alimentación, un puerto microUSB y un botón con el que podremos devolver al dispositivo los valores de fábrica.

¿Y en su interior? Aunque LG no es precisamente nueva en el área del sonido, es aquí donde el buen trabjo de Meridian se nota. El altavoz inteligente de LG incorpora un amplificador de 30 vatios (lo habitual para estos tamaños), tweeter de 0,8″ y woofer de 3,5″. Con estos componentes, Meridian consigue entregar un sonido bastante equilibrado, especialmente cálido y potente en los graves y muy claro en las zonas medias. Si hay algo que se le puede reprochar sin embargo es que a diferencia de otros altavoces inteligentes, como el propio HomePod, en este caso tanto el tweeter como el woofer se alojan en la parte frontal del dispositivo y únicamente proyectan el sonido hacia delante. Es decir, nunca vamos a tener un sonido de 360º.

Eso sí, si añadimos una segunda unidad LG WK7, podremos conseguir bien crear un «espacio sonoro» más amplio, bien conseguir una experiencia «multiroom» que nos asegure escuchar la misma música en distintas habitaciones. Para ello necesitaremos contar no solo con la aplicación Google Home (la que necesitaremos para configurar Google Assistant), sino también LG-Wifi Speaker en la que además podremos realizar otras acciones interesantes como habilitar Chromecast Audio o reproducir en el altavoz la música que tengamos almacenada en nuestro smartphone.

Volviendo a la calidad, este altavoz inteligente de LG nos promete audio en alta resolución, que en este caso se traduce en la posibilidad de reproducir sin pérdidas archivos de audio (Mp3, FLAC, OGG, WAV) de hasta 24Bit/96KHz. Lo cual si bien no alcanza los 192 KHz que ofrecen los dispositivos más avanzados, desde luego es una marca notable si tenemos en cuenta el precio y las dimensiones del altavoz que tenemos entre manos.

Por último cabe mencionar que este LG WK7 también incorpora conectividad Bluetooth (A2DP, AVRCP y BLE) que aunque por la compresión que realiza del audio, no es el mejor método para reproducir música, puede resultar interesante en caso de que por ejemplo decidamos pedir al altavoz con nuestra voz que reproduzca un tema en Spotify pero que a la vez, prefiramos escucharlo en nuestros auriculares inalámbricos.

En términos de potencia, no debemos olvidarnos sin embargo de que lo que tenemos entre manos no son más que 30W que lo hacen apto para su uso en una habitación/despacho y no tanto en un salón, en el que necesitaremos bien una segunda unidad, bien otro «complemento sonoro» si lo que queremos es tener una fuente de audio amplia. Finalmente destacar que su peso (1,9 Kg) se encuentra algo alejado de los casi 3 Kg que pesa el HomePod de Apple, lo que hace que se resienta algo más ante las vibraciones, aunque no de forma preocupante.

Ok Google, ¿me escuchas?

Como ya hemos comentado, la «inteligencia» de este LG WK7 llega de la mano de Google y su Google Assistant, por lo que obtendremos una experiencia idéntica a la que encontramos en productos como Google Home o Google Home Mini.

Para poder empezar a utilizar el asistente deberemos descargar previamente en nuestro teléfono (o en nuestra tablet) la App «Google Home» e indicar que queremos añadir un nuevo dispositivo. En pocos segundos, la aplicación detectará nuestro nuevo altavoz, a lo que seguirá un asistente de configuración muy sencillo.

A partir de aquí podremos comenzar a utilizar todo tipo de aplicaciones y skills compatibles, así como los dispositivos IoT que queremos asociar a nuestro altavoz (termostos, luces, Chromecast, etc.) En el terreno musical, encontraremos soporte para las principales aplicaciones de streaming de música (Spotify, Youtube Music, Google Play Música, Deezer), si bien de momento no es compatible con Apple Music o Tidal. Además podremos escuchar la radio en TuneIn y en otras aplicaciones compatibles desarrolladas por las distintas cadenas.

Como en Google Home, el LG Wk7 responde a todo tipo de preguntas (con más o menos acierto), es capaz de reproducir series de Netflix en nuestra televisión y podemos programar todo tipo de rutinas que nos hagan la vida en casa algo más fácil. Lo que no copia sin embargo, es la calidad de sus micrófonos. «Hablar» con este dispositivo puede llegar a ser realmente frustrante si está reproduciendo música a un volumen medio e incluso dar una orden tan sencilla como «para la música» nos obliga a situarnos cerca del altavoz y elevar el tono de voz mucho más de lo que nos gustaría.

Incluso cuando no se está reproduciendo nada, en ocasiones a Google Assistant le cuesta escuchar correctamente a la primera. Dicho lo cual, no es el único altavoz inteligente que sufre del mismo problema, como pueden atestiguar las versiones «mini» de tanto Google Home como Amazon Echo.

En definitiva, LG consigue posicionar un altavoz que a la espera del desembarco en España del Google Home Max, es muy interesante para aquellos que quieren un altavoz inalámbrico de calidad y a la vez, puedan ofrecer algo más en el terreno de la IA. Y es que solo por la posibilidad de poder controlar Spotify con la voz, para muchos este tipo de dispositivos merecen la pena.