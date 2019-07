El lanzamiento de la GeForce RTX 2080 Super estaba previsto para el 23 de julio, una fecha que, al final, se ha cumplido. No ha habido retrasos, NVIDIA ha completado una renovación casi total de sus tarjetas gráficas basadas en la arquitectura Turing, y lo ha hecho de una manera sencilla pero efectiva: utilizando núcleos gráficos con un mayor número de SMs activos.

Las consecuencias de utilizar núcleos gráficos con una menor cantidad de SMs deshabilitados es simple, se aumenta el número de shaders y de unidades de textura, y en este caso también sube el número de núcleos tensor y núcleos RT activos. Esto quiere decir que además de una mejora de rendimiento bruto también deberíamos encontrar una mejora del desempeño al utilizar trazado de rayos y DLSS.

Con la GeForce RTX 2080 Super tenemos un nuevo modelo de gama alta que desplaza a la GeForce RTX 2080. No, no está llamada a coexistir con aquella por una razón muy sencilla, las diferencias de rendimiento que existen entre ambas son muy pequeñas, hasta tal punto que no tiene sentido mantener ambas en el mercado.

A nivel de diseño y de calidad de acabados NVIDIA ha mantenido todas las claves de la nueva serie Founders Edition que vimos en el lanzamiento de las GeForce RTX serie 20. Tenemos una terminación muy cuidada, una alta calidad de construcción y un sistema de disipación de doble ventilador que ofrece un rendimiento superior a los clásicos sistemas de turbina que vimos en las GTX 900 y GTX 10.

Este movimiento ha sido todo un acierto por parte de NVIDIA, ya que coloca a las GeForce RTX serie 20 Founders Edition en una posición tan buena que pueden competir sin problemas con los diseños más avanzados de las principales ensambladoras del sector.

GeForce RTX 2080 Super: especificaciones y requisitos

El corazón de esta nueva tarjeta gráfica es el núcleo gráfico TU104, el mismo que sustenta a las RTX 2060 Super y RTX 2070 Super, pero en su versión completa, es decir, sin ningún bloque de shaders desactivado.

Estamos ante un cambio que, como dijimos, afecta a las especificaciones generales de esta nueva tarjeta gráfica. A continuación os dejamos una comparativa para que veáis cómo posiciona frente a la RTX 2080 estándar.

GeForce RTX 2080 Super

Núcleo gráfico TU104 en 12 nm.

3.072 shaders a 1.650 MHz-1.815 MHz.

a 1.650 MHz-1.815 MHz. 192 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8 GB de GDDR6 a 15,5 GHz.

48 núcleos RT.

384 núcleos ténsor.

Requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines.

TDP de 250 vatios.

Precio: desde 749 euros.

GeForce RTX 2080

Núcleo gráfico TU104 en 12 nm.

2.944 shaders a1.515 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo.

a1.515 MHz-1.710 MHz, modo normal y turbo. 184 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

368 núcleos ténsor.

46 núcleos RT.

Requiere un conector de 8 pines y otro de 6 pines.

TDP de 225 vatios.

Precio: desde 674,95 euros.

Como anticipamos las diferencias entre ambas versiones a nivel de especificaciones existen, pero son mínimas. Tampoco hay cambios significativos en los requisitos de alimentación, así que si tenemos una fuente de alimentación de 600 vatios y 35A en el carril de 12V no tendremos problema para hacerla funcionar de forma óptima, es decir, con todas las garantías.

Tened en cuenta que una fuente de alimentación inadecuada, ya sea por vatios o por amperaje, puede ofrecer un rendimiento pobre y sufrir problemas de inestabilidad. Si la situación se mantiene podríamos llegar a romper la tarjeta gráfica.

Resultados de las pruebas de rendimiento

En el artículo que han publicado los chicos de TechPowerUp! podemos ver una completa comparativa de rendimiento de la GeForce RTX 2080 Super frente a otras tarjetas gráficas actuales, incluyendo la GeForce RTX 2080, la Radeon VII y la GTX 1080 Ti, dos modelos que posicionan en la misma gama que aquella.

La galería que acompañamos justo debajo de este párrafo recoge una comparativa porcentual de rendimiento en la que esta nueva tarjeta gráfica representa un 100%, es decir, es el punto de referencia para hacer las mediciones y estimar las diferencias que presenta con el resto de modelos analizados.

Como podemos ver en 1080p las diferencias frente a la RTX 2080 son mínimas, ya que es solo un 5% más potente que aquella, y también frente a la RTX 2080 Ti, puesto que pierde por apenas un 11%. Si subimos la resolución a 1440p las diferencias pasan a ser un 6% y un 16%, respectivamente, y en 2160p (4K) nos encontramos con un 7% y un 18%, también respectivamente.

La conclusión que podemos sacar es muy sencilla. En relación precio-rendimiento la GeForce RTX 2080 Super es una opción más equilibrada que la RTX 2080 Ti, incluso aunque vayamos a jugar en 4K, ya que dicha tarjeta gráfica ronda los 1.100 euros. Sin embargo, en valor calidad-precio queda por debajo de la RTX 2080.

Hemos consultado en los principales minoristas la disponibilidad de esta nueva tarjeta gráfica y de momento no hay stock, aunque podemos confirmar que a partir del 26 de julio empezarán a llegar los modelos personalizados de las principales ensambladoras. El despliegue será gradual, tanto que algunas versiones no llegarán hasta agosto, así que paciencia.