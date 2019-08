Apple y Microsoft nos han «regalado» desde hace décadas campañas publicitarias muy trabajadas que han llegado a superar, en ocasiones, lo histriónico. No exagero, ¿recordáis las clásicas campañas de «hola, soy un Mac«? Pues han vuelto, aunque de una manera bastante peculiar, ya que en esta ocasión tenemos a una persona llamada Mac Book recomendando la línea Surface.

Nada más empezar a ver el vídeo adjunto entendemos toda la escena. Microsoft ha dado forma a un anuncio en el que aparece un chaval llamado Mackenzie Book, cuyo diminutivo es Mac Book, hablando de las ventajas que ofrece el Surface Laptop 2 frente al MacBook de Apple.

En su opinión el portátil de Microsoft «dura más», es decir, tiene una mayor autonomía, ofrece un rendimiento superior y cuenta con un valor añadido gracias a su pantalla táctil. Un anuncio muy simpático y divertido que termina, además, de una manera redonda: «Mac Book dice que compres un Surface Laptop».

Resulta curioso ver como el gigante de Redmond ha querido «volver» a su manera a los tiempos del «hola, soy un Mac», y lo ha hecho de una manera bastante razonable, sin caer en excesos, ¿pero realmente son ciertas las afirmaciones que vemos en el primer vídeo?

A nivel de experiencia de uso macOS y Windows 10 son muy diferentes, así que no podemos hacer una comparativa directa de forma sencilla. Si nos limitamos a enfocar la cuestión desde el punto de vista del hardware vemos que efectivamente, un Surface Laptop 2 cuenta con pantalla táctil y un MacBook no.

En cuanto a rendimiento la configuración base de un Surface Laptop 2 de Microsoft incluye un procesador Intel Core i5-8250U con cuatro núcleos y ocho hilos, 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB, todo por 1.149 euros. Por su parte un MacBook Air equivalente en precio (el modelo base cuesta 1.249 euros) viene con un procesador Core i5 serie 8000 con dos núcleos y cuatro hilos, 8 GB de RAM y tiene un SSD de 128 GB.

La conclusión es clara, el Surface Laptop 2 de Microsoft es más potente que el MacBook Air de Apple, ¿pero qué hay de la autonomía? En teoría el primero ofrece hasta 14 horas y media de reproducción de vídeo, mientras que el segundo llega hasta las 12 horas.

No hay duda, Microsoft no dice nada que no sea cierto en este vídeo, pero ya sabéis, lo importante no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos, y en este caso los de Redmond han sabido ganarse al público con ese toque de humor.