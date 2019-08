Activision presenta el tráiler multijugador de Call of Duty: Modern Warfare

Ya tenemos tráiler oficial del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare, y no hay duda de que Activision ha hecho todo lo posible para mostrar el lado más espectacular de esta nueva entrega de su franquicia estrella, cuyo desarrollo ha corrido este año a cargo de los chicos de Infinity Ward, Raven Software y Beenox.

Lo primero que llama la atención del tráiler es el nivel de calidad gráfica que refleja en algunas escenas. Call of Duty: Modern Warfare es un desarrollo centrado en consolas, eso no admite discusión, pero parece que los desarrolladores han logrado dar forma a un nuevo motor gráfico, más escalable y mejor diseñado para aprovechar el potencial tanto de Xbox One y PS4 como el de los PCs de última generación.

No puedo mentir, he sido escéptico desde que se produjo el anuncio de Call of Duty: Modern Warfare y no esperaba un salto gráfico tan grande como el que vemos en el vídeo, así que mis más sinceras felicitaciones a los desarrolladores. Con todo, tened en cuenta que lo que vemos en el vídeo debe ser el juego funcionando en un PC de gama alta, así que habrá que esperar a ver qué acabado han conseguido en el modesto hardware de PS4 y Xbox One.

Antes de entrar a hablar de los nuevos detalles del modo multijugador de Call of Duty: Modern Warfare quiero recordaros dos claves importantes a nivel técnico. Esta nueva entrega utilizará fotogrametría para conseguir un acabado más realista, algo que se dejará notar sobre todo en los planos más cercanos, y la tecnología de trazado de rayos de NVIDIA. No está claro si se centrarán en mejorar la iluminación, la oclusión ambiental o los reflejos, pero podemos dar por hecho que para disfrutar de ella será imprescindible contar como mínimo con una tarjeta gráfica RTX 2060 Super.

Dicho esto entramos de lleno a hablar del modo multijugador. Esta nueva entrega permitirá enfrentamientos en modo 2 contra 2 y también en un modo 20 contra 20 que promete llevar la acción a otro nivel. Habrá juego cruzado entre PS4, Xbox One y PC, y contaremos con un enorme arsenal de armas entre las que elegir. Sí tiene buena pinta, pero todavía están en el aire los detalles del modo campaña.

Si todo va según lo previsto el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare se producirá el 25 de octubre de 2019.