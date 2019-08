Alan Wake y For Honor gratis en la Epic Games Store

La Epic Games Store ha abierto una nueva promoción que nos permitirá hacernos con los juegos Alan Wake y For Honor gratis. Esta plataforma de distribución de juegos en formato digital se ha embarcado en una lucha encarnizada por arrebatar usuarios a Steam y mejorar su cuota de mercado, una estrategia que, como os contamos en su momento, están ejecutando a base de talonario.

Los juegos gratis son otra parte fundamental de esa estrategia, aunque no es algo exclusivo de la Epic Games Store, ya que Steam también ha regalado juegos en más de una ocasión, y todavía mantiene dicha práctica para dar un mimo de vez en cuando a sus usuarios.

Puede que la Epic Games Store nos guste más o menos, pero los juegos gratis nos gustan a todos, así que si todavía no tenéis en vuestra biblioteca Alan Wake y For Honor no deberíais dejar pasar esta oportunidad. Para haceros con ellos solo tenéis que entrar con vuestra cuenta en dicha tienda y reclamarlos, sin más, una vez que lo hayáis hecho serán vuestros para siempre y podréis disfrutarlos sin ningún tipo de limitación.

A continuación os dejo los requisitos mínimos y recomendados de cada juego para que sepáis si podéis moverlos en vuestros equipos.

Requisitos mínimos de Alan Wake

Windows 7 o superior.

Procesador de doble núcleo Core 2 Duo o Ahtlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10 con 512 MB.

8 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados de Alan Wake

Windows 7 o superior.

Procesador de cuatro núcleos Core 2 Quad o Phenom II X4.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 10 con 1 GB.

8 GB de espacio libre.

Requisitos mínimos de For Honor

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i3-550 o AMD Phenom II X4 955.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 o Radeon HD 7850.

40 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados de For Honor