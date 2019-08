Los recientes tiroteos que han ocurrido en Estados Unidos llevaron al presidente del país, Donald Trump, a culpar directamente a los videojuegos violentos. No es la primera vez que las autoridades utilizan a los videojuegos como cabeza de turco cuando se produce una tragedia de este tipo, pero la situación está llegando a extremos que demuestran una falta absoluta de sentido común.

Ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores pero volveremos a decirlo una vez más: numerosos estudios han confirmado que los videojuegos violentos no están relacionados con la mayor comisión de delitos en un determinado país, y tampoco crean asesinos sin más, esa es una pantomima que se utiliza como excusa para justificar una política nefasta en un país como Estados Unidos, donde comprar una pistola es tan fácil como entrar en un Walmart y elegir el modelo que quieres.

Miremos por un momento a Europa, un continente en el que se consumen una gran cantidad de videojuegos violentos, y a Estados Unidos, donde ocurre exactamente lo mismo. Bien, ahora pensemos por un momento en los tiroteos masivos con muertes múltiples que se han registrado en los últimos años en cada región y entenderemos sin esfuerzo lo absurdo que resulta el argumento de Trump.

Jugar a videojuegos violentos no te convierte en un asesino, y tampoco te da los medios que necesitas para matar a tiros a un puñado de personas. Una educación deficiente, posibles trastornos psicológicos y las desigualdades e injusticias sociales son el hervidero perfecto para que aparezcan ese tipo de conductas, y tener un acceso libre y fácil a armas de fuego se revela como el detonante real de esas masacres que intentan achacar a los videojuegos violentos.

Lamentablemente parece que el sentido común brilla por su ausencia incluso entre gigantes del calibre de Walmart. La conocida cadena minorista ha empezado a enviar mensajes a sus empleados en los que indica que será obligatorio dejar de publicitar videojuegos violentos. Nada de imágenes en las televisiones ni eventos, ni siquiera carteles, aunque estos se seguirán vendiendo en sus establecimientos, al menos de momento.

También seguirán vendiendo armas, y es que Walmart también parece creer que es más peligroso publicitar un juego que permitir a un chaval de 21 años la compra de una pistola. En este sentido es importante recordar que hasta 2015 la cadena vendría rifles de asalto a mayores de 18 años, y solo decidió elevar la edad mínima a 21 años en 2018.

No hay duda de que la cultura que existe en Estados Unidos relacionada con el derecho del libre acceso a las armas, los grupos de presión y los intereses económicos que giran entorno a ellos no ponen las cosas nada fáciles a políticos y empresas, que tienen que mirar a la fuerza para otro lado y buscar fantasmas donde no los hay.