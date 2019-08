OnePlus TV, confirmado otro competidor en televisores inteligentes

OnePlus TV será otra marca a añadir en el competido mercado de televisores inteligentes. La marca china ampliará así su línea de negocio basada en smartphones como ya han realizado otras compañías similares como Honor.

«Creemos que no hay otro nombre que pueda representar mejor nuestro valor, visión y orgullo que nombrarlo con nuestra propia marca», dijo un representante de la compañía al confirmar la simpleza del nombre de este desarrollo.

El fabricante de teléfonos inteligentes no proporcionó ningún otro detalle con respecto al dispositivo, pero dijo que seguirá su filosofía de diseño: «OnePlus TV es una extensión de la mentalidad de la marca ‘Never Settle’. OnePlus TV contará con capacidades inteligentes junto con la filosofía de diseño ‘sin carga’ de la compañía para ofrecer a los usuarios una experiencia fluida y conectada».

OnePlus reveló un logotipo igualmente básico, diciendo que había más de lo que podría parecer a simple vista. «Nos inspiramos en la progresión geométrica clásica y mirado más de cerca, se puede decir que hemos utilizado el mismo grosor tanto para el logotipo como para las letras para garantizar una estética de simetría y unidad».

No hay datos oficiales de especificaciones, pero según un listado reciente de Bluetooth SIG, OnePlus TV se comercializaría en varios modelos con panel LED y tamaños que irán desde las 43 a las 75 pulgadas. Ejecutarán el sistema operativo Android TV y es segura la máxima integración con los smartphones de la compañía.

Si la competencia en móviles es brutal, en televisores no lo es menos. Samsung y LG se llevan la mayor parte de la tarta, pero hay otras muchas tan asentadas como Sony, Philips, Hitachi y un larguísimo etc. OnePlus TV no lo tendrá sencillo, al menos fuera de China. Con el dominio apabullante de las grandes del sector en las tecnologías de estas pantallas de gran formato, OnePlus tendrá que ofrecer elementos distintivos y/o un precio particularmente reducido.

Uno de los rivales de OnePlus en móviles, Honor, lanzó su televisor inteligente VISION con cámara emergente la semana pasada en la conferencia de desarrolladores de Huawei. Mientras tanto, Xiaomi ha estado vendiendo televisores inteligentes desde 2013 e ingresó al mercado indio el año pasado con un software personalizado que funciona con servicios locales de cable y decodificadores. Tendremos que esperar y ver qué aporta OnePlus TV para diferenciarse del resto.